Идеальный заказчик: требовательный и вдохновляющий

На рынке дизайна распространенная ситуация, когда заказчик не способен сразу сформулировать свои пожелания и техническое задание. И некоторые клиенты разочарованы результатом, они получили не то, что ожидали. Чтобы исключить такой сценарий, важно уделить внимание подготовительной работе: брифингу заказчика, формированию технического задания. Как именно выстраивается взаимодействие клиента и дизайнера в MONO architects, расскажет читательницам WoMo основательница и главный архитектор архитектурного бюро MONO architects Виктория Оскилко.

Нам везет с заказчиками, которые совпадают с нами по философии и мироощущению. MONO architects стремится к простоте и функциональности, независимо от того, проектируются общественные или личные пространства. Синергия минимализма и технологий позволяет нам формировать пространства вне моды, способные адаптироваться под стремительно меняющиеся вызовы времени.

Однако мы не питаем себя иллюзиями – идеального заказчика не существует. Есть клиенты, которым сразу говорим категорическое «нет». Не работаем с алкогольными или табачными компаниями, с фирмами, связанными с изготовлением оружия. Также отказываемся от заказов с “тяжелой” классикой в дизайне — барокко это не наш стиль.

Если заказчик говорит «делай что хочешь», как правило, ничего хорошего из этого не получается. Часто крутые, знаковые работы создаются именно с очень требовательными заказчиками. Мы ищем сверхрешения и получаем вдохновляющий результат.

Из всех категорий клиентов самый сложный – сомневающийся. Например, когда нет единого мнения среди семьи или партнеров по бизнесу, расходятся приоритеты и пожелания. Недопонимание может возникнуть, если при реализации проекта коммуникации идут не напрямую с собственником, а с кем-то из внутренних звеньев компании. Некорректная расстановка приоритетов заданий или несвоевременный ответ приводит к “испорченному телефону”, а потом при общении с собственником оказывается, что все это время ты делал не то, что ему необходимо.

Есть трудные, но вдохновляющие клиенты, с которыми особенно приятно работать. Это в основном люди open-minded – граждане мира, которые понимают философию less is more и открыты интересным арт-решениям. С такими людьми приятен не только результат совместной работы, а сам путь в течение проектирования и реализации проекта. Очень часто мы учимся друг у друга. Чтобы создать проект, мы должны понять клиента, поэтому как актеры «вживаемся в роль», знакомимся с особенностями сферы деятельности, проникаемся ценностями, узнаем до мельчайших подробностей его интересы. Если бы я работала с Илоном Маском, я бы вообще не спала, выучила все про бурение, ракеты.

Признаюсь, от работы с трудными клиентами я кайфую. Преодолевая с командой сложный путь, решая поставленные клиентом нетривиальные задачи, мы получаем от результата кайф вдвое больше, чем от адаптации ординарного проекта.

Очень люблю вызовы, люблю все нестандартное. Все, что было создано человеком, — было создано не из-за комфорта, а из-за его отсутствия. То же самое в архитектуре: ты решаешь поставленные клиентом сверхзадачи — и получается новый продукт, который хочется обсуждать. Мы хотим не просто рисовать красивые картинки, но воплощать нужные, прорывные вещи, которые потом становятся флагманами.

Как выстраивается взаимодействие бюро с заказчиком?

Задача номер один – управление ожиданиями

В бюро уделяем огромное внимание подготовительной работе: брифингу заказчика, формированию технического задания.

Увы, распространенная на рынке история: заказчик разочарован результатом, он получает не то, что ожидал. Чтобы исключить возможность такого сценария, важно четко оформить пожелания клиента в ТЗ и зафиксировать их. Клиент должен получить понятную “дорожную карту”, что и за какие деньги, сроки он сможет получить, что является критерием оценки.

Порой заказчики не способны сразу сформулировать свои пожелания и техническое задание. И нам приходится быть учителями и психологами. Мы показываем возможные варианты, объясняем на примерах реализованных кейсов сочетания материалов, что и как влияет на скорость реализации проекта, на его бюджет; выявляем особенности квартиры, дома, офиса, показываем оптимальные, энергоэффективные решения для них и многое другое. При этом мы проговариваем с заказчиком все варианты, пытаясь найти именно то, что ему нужно.

В случае коммерческого клиента, есть дополнительные ограничения, например, сроки на ремонтные работы. Надо понимать философию и цели бизнеса, арендует ли клиент офис или выкуплено помещение; быстро ли растет команда; какое решение будет уместнее – мобильное или стационарное.

Успех реализации проекта во многом зависит от того, насколько точно очерчена задача. И если задача не ясна заказчику, мы должны помочь ее сформулировать и установить рамки. Конечно, изменение проекта возможно и во время его реализации, но такая гибкость серьезно влияет на сроки выполнения и бюджет. Если же клиент требует четкости, организованности, то все исходящие данные должны быть зафиксированы. Мы ударили по рукам – и идем по этому плану.

Создание проекта

Есть два варианта: четкая адаптация по пройденному шаблону либо поиск какого-то уникального решения.

Бывает, приходят клиенты с конкретной картинкой, говорят: хочу так. Бывают клиенты, которые не могут показать конкретный пример, однако им нравятся наши работы и они желают нечто подобное.

Есть гипер-требовательные клиенты, ставящие нестандартные задачи. Они нас не пугают. Сложно работать над дизайном общественных пространств, с девелоперами, но если ты умеешь – ты крут. Особенность работы над такими проектами – жесткие ограничения по времени и бюджету. Нужно не только рисовать сложную картинку, а и четко отвечать за имплементацию проекта в рамках нужного бюджета. Разрабатывая дизайн для общественных пространств, особенно холлов и мопов, нужно предлагать такие решения, которые будут актуальны минимум следующие 8-10 лет. А еще особенно тщательно подбирать материалы. Увы, распространенная проблема – дизайн на картинке неплох, но через полгода в глаза бросаются только облезлые стены, потому что подобранные материалы не были проанализированы с точки зрения износостойкости. Все решения должны предлагаться с пониманием, как это будет использоваться и обслуживаться, какой ценой обойдется реставрация.

Реализация проекта

Комфортным для клиента и эффективным для бюро является прямое взаимодействие заказчика и дизайнера. Есть лид-архитектор проекта, который вместе со мной и проджект-менеджером работают над проектом. Все ключевые встречи, особенно по защите концепции, по ключевым этапам провожу я вместе с архитектором. Технические промежуточные встречи, которые не являются решающими, проходят чаще всего без моего присутствия как руководителя бюро.

Крайне важна налаженная коммуникация. Перед стартом проекта необходимо обязательно обсудить каналы связи и частоту коммуникаций с клиентом. Кому-то нужны только личные встречи, кому-то через день нужно отправлять статусы и апдейты, а кому-то они вообще не нужны. Важно найти правильный подход к каждому заказчику. Тогда получится проект, который будет радовать клиента и которым сможем гордиться мы.

