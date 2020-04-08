Карантин в Румунії: Порушників рятують від ведмедів, але виписують їм штрафи

Станом на 13 квітня в Румунії зареєстровано 6633 випадки інфікування коронавірусною інфекцією, 318 людей померли. Юлія Леєску вже 7 років живе у Румунії. Зараз вона знаходиться у мальовничому місті Сібіу, що в Трансильванії і звідти розповідає нам про те, що відбувається там під час карантину.

Як змінилося наше життя

Я працюю онлайн продюсером відео та іншого мультимедійного контенту і тому введений наприкінці березня надзвичайний стан небагато змінив у моєму робочому житті.

Натомість соціальне життя сильно потерпає — моя Facebook-сторінка Transilventures, де ми з друзями організуємо безкоштовні походи в гори та інші подорожі Румунією, зараз публікує тільки старенькі фотографії гір, у яких ми були восени або взимку. Навіть наодинці зараз в наші гори не сходиш — хіба що якщо твій будинок знаходиться посеред національного парку.

На сьогодні в Румунії:

6633 випадків зараження коронавірусом (три тижні тому їх було менше ніж 200)

318 смертей

зроблено близько 67204 теста

914 людей одужало (дані з офіційної сторінки Міністерства Надзвичайних ситуацій Румунії)

Всупереч негативним прогнозам, Румунія, на мою думку, контролює ситуацію поки що непогано.

Нам з чоловіком пощастило опинитися на карантині маленькому будинку з садочком в центрі Сібіу. Сібіу — це красиве середньовічне місто у самому центрі Румунії, за кількістю мешканців трохи менше за Івано-Франкі́вськ. Взагалі-то ми повинні були переїжджати на нашу новозбудовану квартиру вже в кінці квітня, але карантин змінив наші плани.

Що таке румунський надзвичайний стан?

На нашій вулиці у Сібіу панує нереальна тиша. Раптово зникла половина машин, які раніше паркувались навіть на пішохідних переходах. Ми майже не бачимо сусідів, бо більшість з них тут має офіси, і зараз вони працюють вдома.

Старе місто цілком пусте і тихе, майже як у фільмі «Лангольєри». Вийшовши сьогодні ввечері за продуктами до магазину, ми зустріли тільки бабусю з дідусем, які годували птахів на площі. Ці старенькі насправді порушували правила, бо людям старше 65 років дозволено виходити на вулицю тільки з 11.00 по 13.00.

В деяких країнах з поліць магазинів знікає туалетний папір або гречка, в нас в Румунії дефіцитні товари — це борошно і дріжджі. Дріжджі зараз кожен другий намагається робити вдома з борошна, але що робити, якшо в тебе навіть борошна немає?

Наш надзвичайний стан не такий «жорсткий» як, наприклад, в Італії або у Франції. Більшості мешканців Сібіу і інших румунських міст дозволяється виходити на пробіжку, гуляти з домашніми тваринами, купувати їжу і товари першої необхідності у магазині, який знаходиться на відстані не більше ніж декілька кілометрів. Якщо поліція вас спіймає да порушенням правил — можуть накласти штраф, який більше за середню місячну зарплату.

Порушники

Румуни були б не румунами, якби б вони не порушували правила. Вже відомо про жінку, яка виходила на прогулянку з качкою як з «домашньою твариною». У новинах повідомляли й про гучне весілля на 300 людей на самому початку карантина, а два дні тому в горах рятувальники знайшлі двох туристів, яких жорстко атакував ведмідь. Їх швидко відвезли до лікарні, але не забули й виписати їм штраф. «Ведмідь обурився тим, що вони порушували режим карантину» — жартують місцеві любителі походів Карпатами.

Як люди, які «запанікували» досить рано, ми встигли закупитися всім необхідним на декулька місяців. Але не у кожної людини, на жаль, була така можливість. У кожному великому і маленькому місті Румунії зараз існують групі волонтерів, які дуже швидко зорганізувалися: вони шиють маски які безкоштовно роздають стареньким, піклуються про покинутих домашніх тварин, привозять їжу людям, яким не дозволяють виходити з дому, готують іжу для медиків. Цим румуни мені дуже нагадують українських волонтерів декілька років тому.

Будь-який карантин минає. Коли ми знову зможем подорожувати, запрошую вас випити каву у Сибіу і сходити з нами у похід!

Фото з особистого архиву Юлії Леєску.

Матеріал подготувала Тетяна Гордієнко.

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