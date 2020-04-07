Кипр на карантине: Рассказ о соседском надзоре

По состоянию на 12 апреля в Республике Кипр было зарегистрировано 633 случая заражения коронавирусом и 11 случаев со смертельным исходом. Всего в стране живут менее 800 тысяч человек: все друг друга знают, а с недавних пор еще и следят друг за другом. О том, как живут киприоты в карантине рассказывает наш инсайдер — Иванка Опенко.

Карантин в «большой деревне»

На Кипре начали реагировать на ситуацию с коронавирусом после первой декады марта, когда прозвучало обращение президента о введении карантина. Карантин этот изначально не был слишком строгим. Перевод сотрудников на удаленную работу оставался на усмотрение работодателя, поэтому многие продолжали жить как раньше. Сразу же закрылись рестораны, кафе, салоны красоты, многие магазины. Надо сказать, что некоторые из них продолжали работать “подпольно”, рестораны работали на доставку.

Однако этих мер оказалось недостаточно, особенно потому что было предостаточно желающих обойти установленные правила: семьи продолжали собираться на шумные застолья, дружеские компании продолжали пикниковать. Поэтому через какое-то время карантин ужесточили. И вот теперь уже три недели мы живем в четырех стенах, разрешение выйти на улицу нужно запрашивать у властей смс-кой, а уважительных причин для этого может быть буквально несколько: выйти на пробежку, выгулять собаку, выйти в магазин или аптеку, выйти, чтоб проведать пожилых родственников. За один день вы можете выйти только один раз. Когда вам пришлют смс-разрешение, выйти можно на “соответствующий” отрезок времени. Надо сказать, что особенно в небольших городах, в сельской местности, киприоты часто нарушают процедуру и выходят без смс-ок. В большом городе эти нарушения строго пресекаются полицией, которая проводит проверки. Сейчас мы живем в пригороде, вокруг — дикие тропы, никого нет, поэтому мы все же выходим на свежий воздух, не спрашивая на это разрешения у полиции.

Помощь бизнесу и населению

Пока что государство никак не помогает экономически ни бизнесу, ни простым гражданам. Звучат обещания о выплате 40-60% от заработной платы тем, кто из-за карантина потерял работу. Надо понимать, что весь Кипр держится на туристическом бизнесе. Соответственно, работу потеряли очень многие. Мне сложно представить себе, что делает семья, где оба супруга работали в туристической сфере или в сфере обслуживания, зарабатывая каждый до тысячи евро. Как они сейчас живут? Выплат пока никаких нет. На днях президент объявил, что такой строгий карантин будет продлен до 30 апреля, и что на подходе “второй пакет помощи бизнесу”. Насколько я знаю, и “первый пакет” еще до адресатов не дошел. Начало туристического сезона отодвинуто на неопределенный срок, да и будет ли у людей финансовая возможность путешествовать и отдыхать? Сейчас все очень “ужались” в расходах.

Реакция населения

На памяти нынешнего поколения киприотов никаких подобных больших потрясений не было, разве что кризис 2008 года. Поэтому состояние островитян можно описать выражением “тихая паника”, многие считают, что карантинные меры несоразмерны эпидемиологической ситуации. Сейчас говорят о большой партии тестов на коронавирус, которые привезли и с помощью которых будут проводиться массовые анализы: пока я не слышу, чтобы это где-то происходило, а Кипр — это очень маленькая страна, практически большая деревня. Я не удивлюсь, если количество заболевших у нас велико по отношению к общему количеству людей: у нас и в обычное время обстановка в больницах оставляет желать лучшего даже в самых элементарных вопросах гигиены. Это касается и бытовых привычек: поцелуи, объятия, рукопожатия, — все это в порядке вещей и все это не способствует сдерживанию эпидемии. Когда начались вспышки коронавируса в северной Европе, откуда к нам приезжает много людей, аэропорт был открыт и не было медиков, которые бы проверяли температуру у приезжающих, никто не контролировал состояние людей, прибывших в страну. Очень долго никто не предпринимал никаких мер. Даже когда был отменен карнавал в Греции, у нас все равно он проходил, а ведь Греция от нас — как Бровары от Киева.

Сейчас людям тяжело в домах. Дети на дистанционном обучении, но “стоят на ушах”, на улицу, где солнце и море — нельзя. Сейчас у нас образовалась даже группа активистов, которые хотели бы подать властям петицию о завершении карантинных мер в виду их несоразмерности угрозе. В то же время врачи говорят о большой нагрузке на больницы, просят не приходить без острой надобности в медучреждения. В то же время, в недавнем выступлении министр здравоохранения заявил, что на Кипре достаточно медицинского оборудования и материалов, что ситуация под контролем. Но масок нигде не купишь, бесплатно их не раздают. Нам обещали, что цены на товары расти не будут, но на некоторые позиции цены все равно поднялись. На улицах пусто, в очереди в супермаркет — дистанция, а вот внутри магазина все толпятся как раньше. Нам сказали, что ты можешь жить только там, где прописан и передвигаться только в определенной зоне, прилегающей к месту прописки. Полиция говорит, что ходит с рейдами и проверками, чтобы выявить нарушителей, но никто, с кем бы я ни говорила об этом не слышал. При этом полиция просит о “соседском надзоре”, мол, видите, что кто-то нарушает — сигнализируйте нам. Штраф за нарушение — 300 евро, что при наших кипрских зарплатах совсем немало. Надо сказать, что некоторым людям только дай немного власти: я замечаю сама и слышу от коллег и друзей, что некоторые киприоты действительно следят за другими. Это очень возмущает — то, что государство перекладывает функции контроля на граждан, поощряя доносительство при том, что для надзора есть соответствующие органы.

Моя же компания организовала дистанционную работу достаточно быстро, руководству понадобилось всего несколько дней, чтобы организовать нас “на удаленке”. Но мне очень тяжело, оказалось, что я с трудом могу организовать себя дома, поэтому, как и все, жду возвращения к обычному ритму жизни.

Фото из личного архива Иванки Опенко.

Матеріал подготувила Татьяна Гордиенко.

Серия репортажей от первого лица «Мир на карантине» регулярно выходит на WoMo.ua с целью познакомить наших читателей с личным измерением эпидемии коронавируса, с реальным положением вещей в отдельно взятых странах и городах через свидетельства непосредственных участников событий и с историями всех тех, кто делит с нами глобальный опыт нелегкого испытания.