Книги, которые хочется читать, чтобы отвлечься от повседневной суеты

Последнее время мы живем в условиях постоянного стресса — мы перегружены негативной информацией, вовлечены в изнурительные и болезненные споры и эмоционально истощены. Книга, вероятно, не может решить возникшую проблему, но временный уход от реальности обязательно обеспечит. Возьмите в руки книгу или скачайте с открытого доступа, скоротайте время, отлипнув от новостной ленты.

Лёд и пламя

Короткая фантастическая повесть знаменитого американского писателя Рэя Брэдбери. Написана в 1946 г.. В этой небольшой повести писатель создал оригинальный и запоминающийся фантастический мир.

Человек может сделать невозможное. Даже если и его сердце бьется в бешеном ритме, даже если дни обжигают огненным дыханием, а ночи — ледяным морозом, даже если вся его жизнь продлится ровно восемь дней… Нужно только упрямо идти к цели — бегом, шагом, ползком — не имеет значения, как. Главное — не сдаваться. Ночью родился Сим. Он лежал, хныкал, на холодных камнях пещеры. Кровь толчками пробегала по его телу тысячу раз в минуту. Он рос на глазах.Мать лихорадочно совала ему в рот еду. Кошмар, именуемый жизнью, начался. Как только он родился, глаза его наполнились тревогой, которую сменил безотчетный, но оттого не менее сильный, непреходящий страх. Он подавился едой и расплакался. Озираясь кругом, он ничего не видел.Все тонуло в густой мгле. Постепенно она растаяла. Проступили очертания пещеры. Возник человек с видом безумным, диким, ужасным. Человек с умирающим лицом. Старый, высушенный ветрами, обожженный зноем, будто кирпич. Съежившись в дальнем углу, сверкая белками скошенных глаз, он слушал, как далекий ветер завывает над скованной стужей ночной планетой. Свежие новости Евровидение 2020 отменили из-за пандемии

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В Черногории подтвердили случаи заражения коронавирусом Новости на главной Моя семья и другие звери Автобиографическая повесть писателя-анималиста Джеральда Даррелла, вышедшая в свет в 1956 году. Является первой частью «трилогии Корфу», в которую также входят «Птицы, звери и родственники» (1969) и «Сад богов» (1978).

Книга повествует о первых пяти годах (1935—1939), прожитых Дарреллом и его семьёй на греческом острове Корфу в Ионическом море, где зоолог в десятилетнем возрасте впервые почувствовал радость общения с природой и получил начальное образование. Даррелл так писал о своей книге:

В этой книге я рассказал о пяти годах, прожитых нашей семьей на греческом острове Корфу. Сначала книга была задумана просто как повесть о животном мире острова, в которой было бы немножко грусти по ушедшим дням. Однако я сразу сделал серьёзную ошибку, впустив на первые страницы своих родных. Очутившись на бумаге, они принялись укреплять свои позиции и наприглашали с собой всяких друзей во все главы. Лишь ценой невероятных усилий и большой изворотливости мне удалось отстоять кое-где по нескольку страничек, которые я мог целиком посвятить животным.

На берегу

Роман Иэна Макьюэна об изменениях в обществе на примере молодожёнов, поженившихся в начале шестидесятых годов XX века, до сексуальной революции. Роман был опубликован в Великобритании в 2007 году.

Эдуард и Флоренс сочетались законным браком. Оба, еще девственники, долго ждали этого дня: он — с нетерпением, она — с ужасом. И вот, наконец, наступила первая брачная ночь, которая запомнится им, похоже, очень надолго!..

Они — абсолютно разные. И им, таким непохожим, предстоит соединить свою жизнь и стать мужем и женой. Теперь их роднят страх, неуверенность в будущем — и сладкое предвкушение свободы. Но что ждет их в браке? Не обманывают ли они друг друга даже наедине? Филигранная в деталях история двух людей расскажет о том, как легко все потерять — за одну ночь. «На берегу» — роман, где единственный момент вырастает до размеров вселенной.

Цветы для Элджернона

Научно-фантастический рассказ Дэниела Киза («мягкая» научная фантастика). Премия «Хьюго» за лучший короткий научно-фантастический рассказ.

Сорок лет назад это читалось как фантастика. Исследующая и расширяющая границы жанра, жадно впитывающая всевозможные новейшие веяния, примеряющая общечеловеческое лицо, отважно игнорирующая каинову печать «жанрового гетто». Сейчас это воспринимается как одно из самых человечных произведений новейшего времени, как роман пронзительной психологической силы, как филигранное развитие темы любви и ответственности.

Это история об умственно отсталом по имени Чарли Гордон, который работает в пекарне. Не клиническом идиоте, а дурачке… тихом и мирном. У него много «друзей», которые потешаются за его счет, платят ему копейки — но он счастлив. Как может быть счастлива только домашняя собака — то есть абсолютно и безгранично.

Так и живет, пока на нем не решают провести нейрохирургический эксперимент, который за пару недель делает его гением и светилом мировой науки. Оживляя при этом все кошмары из его прошлого и ставя перед ним проблемы, которые обычные люди решают годами — череда этических выборов… любовь, дружба, самоопределение, секс, самопознание. И главное — ответ на вопрос «Кто я?» Только на все на это у него не годы, а считанные месяцы. Книга трогательная, глубокая, мудрая и страшноватая. Несомненно, одна из сильнейших книг новейшей американской литературы.

Убить пересмешника

Роман американской писательницы Харпер Ли, написанный в жанре воспитательного романа. В 1961 году получил Пулитцеровскую премию. Его изучают приблизительно в 80 % американских школ. Входит в американскую версию «100 лучших детективных романов всех времен».

История маленького сонного городка на юге Америки, поведанная маленькой девочкой. История ее брата Джима, друга Дилла и ее отца – честного, принципиального адвоката Аттикуса Финча, одного из последних и лучших представителей старой «южной аристократии». История судебного процесса по делу чернокожего парня, обвиненного в насилии над белой девушкой. Но прежде всего – история переломной эпохи, когда ксенофобия, расизм, нетерпимость и ханжество, присущие американскому югу, постепенно уходят в прошлое. «Ветер перемен» только-только повеял над Америкой. Что он принесет?..

Этот роман стал переломным в истории Америки и сделал своего автора знаменитой и почитаемой персоной. Он также включен в школьную программу, ведь в нем затронуто так много важных тем. В центре рассказа мы видим маленький провинциальный городок. Главной героиней и рассказчиком этой истории является дочка очень принципиального и умного адвоката Аттикуса Финча – Джин-Луиза по кличке Глазастик. Произошел неприятный инцидент – чернокожего мужчину обвиняют в изнасиловании белой женщины. Казалось дело заранее проиграно, ведь тогда процветал расизм и мало кто решался защищать права негров. Но Аттикус следовал порыву своей совести. Что из этого выйдет, вы можете прочитать со страниц этого прекрасного бестселлера. Книгу также называют образцовой в плане воспитания детей. Ведь Финч был не только отменным адвокатом, но и образцовым отцом для своих детей. В книге именно из его уст мы слышим много философских высказываний и прописных истин, важных для любого человека.

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