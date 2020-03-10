Детям о выдающихся украинцах: Пианист Евгений Хмара об авиации и книгах

WoMo вместе с издательством IPIO продолжают проект популяризации чтения взрослыми детям. В издательстве выходит детская серия захватывающих биографий известных людей “Удивительные личности для детей”. Мы считаем, что о жизни тех, кто изменил мир к лучшему, нужно знать больше и брать с них пример. Книги — отличный способ узнать много нового, а еще — повод для родителей и детей провести время вместе. Мы приглашаем известных мам и пап рассказать об их семейном читательском опыте.

Мы уже знакомили наших читателей с книгами о выдающихся людях ХХ века, об Илоне Маске, Валерии Лобановском. Книгу «Игорь Сикорский» о жизни замечательного авиаконструктора и изобретателя читал в семейном кругу большой его поклонник — пианист-виртуоз, композитор Евгений Хмара.

В детстве мне очень много читали мама и бабушка по папиной линии. При этом мама еще и пела песни из мультфильмов и кино. Помню, что любил сказку «Лунный луч» про мальчика, которого по ночам будил лунный луч за окном, и однажды он смог пройти по этому лучу в сказочный мир. Другой моей любимой книгой был «Кошкин дом» Маршака. Это была первая книга, которую я прочел самостоятельно. Примерно в тот же период моей детской жизни я стал интересоваться астрономией и авиацией. Все, что мне попадалось под руку на эту тему, я обязательно читал, это могла быть книга, в которой просто упоминалось о самолете.

Чтение всегда было важным аспектом моей жизни. Но во времена моего детства было гораздо меньше информации: не было возможности посмотреть фильм, видео на YouTube или послушать аудиокнигу. Я считаю, что книги очень развивают воображение. Ведь если в мультфильме или кино ты видишь главного героя, то, читая книгу, можешь визуализировать этого героя сам или даже примерить на себя его роль. Это максимально развивает фантазию. А еще вселяет веру в чудеса: читая книги, ты веришь, что чудесные приключения могут произойти и с тобой.

С раннего детства мы с супругой очень много читаем нашим детям. Первые плоды видим сейчас, наблюдая за трехлетним старшим сыном. Читать он еще не умеет, но просто обожает играть с книгами. Он может проводить часы напролет, сидя за книгами, делая вид, что читает, хотя на самом деле рассматривает картинки.

Мне кажется, что книги, как и музыку, дети воспринимают еще в утробе матери. Потому что когда мы читаем или поем, от нас исходит не только звук, но еще и некая энергоинформационная субстанция, которая проникает в клетки нашего организма. Поэтому так и есть: культура впитывается с молоком матери. Я убежден, что такие ниточки, как песни, сказки – это базис, который закладывается в раннем детстве. Это очень важно. И даже несмотря на то, что сегодня основным источником информации является интернет, книги – это необходимость.

Я не буду говорить, что открыл для себя Игоря Сикорского, просто повторюсь, что с детства увлекаюсь авиацией, поэтому много читал и про Королева, и про Сикорского, и про летчиков. Однако в книге я нашел очень много подробностей его личной жизни, о которых не знал раньше. Например, то, что он родом из выдающейся семьи. История, рассказанная в книге, еще раз доказывает, насколько важно правильное воспитание и мощная поддержка родителей. Однажды Сикорский попросил у родителей денег, чтобы поехать в Париж, купить там двигатели и получить дополнительное образование. В семье собрали консилиум, и отец сказал решающее слово: дал добро молодому конструктору поехать и получить новый опыт.

Читая книгу, любой подросток может примерить на себя роль молодого Игоря Сикорского. Неважно, сколько неудач было в твоей жизни, никогда нельзя опускать руки. Если у тебя есть цель и мечта, ты должен всегда идти к ним, независимо от того, кто и что тебе говорит и сколько человек пытаются противостоять. Если ты горишь своим делом и знаешь, что все будет хорошо, так оно и будет. Очень важно не сворачивать со своего пути.

Я невероятно горжусь тем, что Игорь Сикорский – это украинец, выдающаяся личность, которую знают во всем мире. Даже на сегодня вертолеты Игоря Сикорского – одни из лучших в мире. Я обязательно прочитаю эту книгу своему сыну, когда он немного подрастет.

Книга очень здорово адаптирована для детей, а вопросы после каждой главы помогают запомнить полученную информацию. Даже я, взрослый, несколько раз возвращался к тексту и перечитывал некоторые факты, чтобы их запомнить. Благодарю редакцию WoMo и издательство IPIO за возможность познакомиться с этой замечательной книгой!