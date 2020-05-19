Когда хочется праздника: Сезон розового вина и маршрут по его радостям

Мы настолько устали от изоляции, стресса и отсутствия общения, что душа громко требует праздника. Желательно с друзьями, и чтоб было изысканно, легко и вкусно. Елена Валевская, член Правления Ассоциации сомелье Украины, советует обратить внимание на розовые вина, сезон которых как раз начался. Розовые прекрасно подходят для аперитива, но и для полновесного ужина они тоже хороши.

За редким исключением розовые вина созданы, чтобы быть выпитыми в молодости. В винной молодости, конечно. Пить их нужно побокально на летней террасе с видом на воду и друзей. Наслаждаться легкостью и предвкушать ужин. Говорить о самом простом и самом важном. И просто жить.

Розовое игристое вино

Элитно

Розовое игристое — это всегда вино для особых случаев. Особенно если это Шампань — одно из немногих марочных вин, в котором розовый цвет достигается смешиванием белых и красных вин. Но есть несколько правил:

для аперитива берем не винтажные варианты, они легче и цветочнее;

температура подачи должна быть 5-6 градусов;

бокалы должны быть обязательно правильными. Иначе вся игра пузырьков и часть праздника пройдет мимо вас.

Шампанское всегда дорого — сказываются сложная технология, высокая стоимость земли (от 1 млн евро за га), ограниченная зона производства, уникальна история. Но прежде всего мы платим за уникальный вкус, в котором сочетаются минеральность, цветочность, нотки свежей выпечки. Никому в мире не удается его повторить.

Демократично

Спускаемся с 49 параллели на 45 и попадаем в более демократичный по ценам и традициям Просекко. С этого года Просекко разрешено быть розовым, добиваются этого цвета благодаря добавлению сорта Пино Нуар (кстати, одного из трех разрешенных для производства Шампанского).

Просекко подойдет и перед едой, и после с фруктами, и вместо — средняя кислотность вместе с остаточным сахаром 12-17 грамм понравятся практически всем.

Пить розовый Просекко нужно при 8-10 градусах.

Если успеете попробовать его со спаржей под ягодным соусом — считайте год удался.

Единственный минус данной категории — в силу новизны в Украине еще сложно найти эти вина.

Розовые тихие вина

Розовые не игристые (тихие) вина — это несколько другая история. С ними можно смело экспериментировать в процессе всего ужина наслаждаясь вкусом: малина, красная смородина, пион, жасмин, красная акация, сирень — вот немногие дескрипторы для описания вкусовых характеристик этих вин. Описание же цвета розовых вин пошло еще дальше: «бедро испуганной нимфы», «глаза испуганной куропатки», «оттенки закатного солнца», «срез красной рыбы», «античное золото», «незагорелая кожа человека белой расы»… Что же пить этим летом?

Розовый Прованс

Королем остается розовый Прованс — нежнейший бледный цвет как будто подчеркивает аристократизм выбора и намекает на то, что еда будет из морских жителей. Немножко соленый привкус окунет вас в атмосферу Лазурного берега, напомнит о лавандовых полях, навеет ассоциации с роскошью. Подавать при температуре 8 градусов в бокалах для белого, наливать 1/3 и мечтать. Можно даже наедине с собой.

Розовые вина Португалии

Это достаточно новая категория для нашей страны. Невероятно активно развивающая свое виноделие страна не может не восхищать полученным в итоге качеством. Розовые вина там делают на любой вкус: и послаще, и сухие, и совсем молодые с остаточным газом, изреые, которые можно пить через 1-2 года. Но в любом случае у португальского будет одно огромное преимущество перед остальными европейскими соседями — цена. То же самое качество в Португалии стоит на 20-40% дешевле. Смело экспериментируйте, эти ребята вас обязательно удивят. Правило подачи следующее: охлаждать до температуры от 6 до 10 градусов. Помните: чем суше вино, тем холоднее оно должно быть.

Розовые вина из США

Насытившись Старым Светом, перелетим через океан. Благо в гастрономических путешествиях мы можем себе это позволить даже на карантине. США и его знаменитый белый Зинфандель — роковая ошибка винодела, сделавшая его миллионером. Классическая история американского успеха, подарившая миру вина новый вкус, технологию и поклонников. Как вы поняли, белый Зинфандель на самом деле — розовый, часто полусухой и совсем демократичный. Это то вино, которые можно пить на берегу моря из самых простых бокалов (а можно и без них), хохотать с подружками до рассвета и знать, что в мире есть чудеса и что самый большой провал может оказаться просто началом пути к успеху.

Розовые вина из Новой Зеландии

Еще одно путешествие, без которого наши знания про мир розовых вин будут неполными. Новая Зеландия. Кто еще не знает новозеланский Совиньон? 7 из моих 10 знакомых начинали свой винный путь именно с него. Предлагаю продолжить его вместе с королем красных сортов — Пино Нуар. Первая сохранившаяся этикетка розового вина, датированная 1861 годом, принадлежала бутылке вина именно этого сорта. Правда, это было не новозеландское, а швейцарское вино. Розовый Пино Нуар, как и его красный брат, всегда строг, утончен и при прочих равных условиях, стоит дороже. Но и ощущения дарит совершенно особенные. Это вечернее приключение, когда никто никуда не спешит, когда уже пахнут на столе куропатка и свежий хлеб, когда закат оранжево-фиолетовый, а в правильном бокале светится вино, охлажденное до 10-12 градусов.