Коронавирус в Польше: Прямой репортаж из Варшавы

Многие говорят сегодня о том, что мы должны внимательно следить за тем, как развивается ситуация с эпидемией коронавируса в Польше и учитывать опыт наших соседей. Томаш Скоцки, преподаватель итальянистики Варшавского университета, рассказывает о социальном, политическом и личном измерении эпидемии, набирающей обороты в Польше.

Общая картина

В Польше ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2 сейчас менее драматична, чем в Западной Европе, но ограничительные и профилактические меры у нас принимаются активно. О первом случае заражения в Польше было объявлено 4 марта, он произошел в городе Зелена-Гура, на западе страны. Уже 20 марта заболевших стало 370 во всех воеводствах Польши, а умерших от коронавируса – шестеро, при чем одной из жертв было лишь 27 лет. Пик эпидемии ожидается в Польше в следующие 2-3 недели. Сложно делать прогнозы, но, говорят, что заболеть могут тысячи человек. Польские власти предприняли первые действия по борьбе с вирусом еще 10 марта, запретив проведение массовых мероприятий. В тот же день несколько главных университетов Польши объявили об отмене занятий до 14 апреля включительно, а симпозиумы и конференции отложены до 30 апреля. Позднее этому примеру последовали все польские университеты. После этого закрылись рестораны, кино, театры, спортзалы. Школы закрыты, на сегодняшний день, по 25 марта. Премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о закрытии границ (кроме перевозки грузов) и прекращении международного авиасообщения с 15 марта на 10 дней, но этот период могут продлить еще на 10 дней. Для тех поляков, которые возвращались из-за границы (например, наши спортсмены, возвращавшиеся из Норвегии), стал обязательным 14-дневный карантин. Сейчас на карантине находится около 20 тысяч человек. С началом эпидемии в сообщениях СМИ постоянно присутствует наш министр здравоохранения, кардиолог Лукаш Шумовски.

Политика

17 марта министр экологии объявил о том, что заразился коронавирусом, а утром 20 марта еще двое политиков заявили, что заболели. Несколько дней назад все обсуждали случай с председателем Сената, Томашем Гродзки, который ездил в отпуск в Италию в самый пик эпидемии там. Гродзки прошел тест на коронавирус, который оказался негативным, но люди еще долго возмущались. Главным последствием вируса для польской политики станет его влияние на президентские выборы, которые должны пройти 10 мая этого года. В сложившейся ситуации есть силы, в первую очередь, оппозиционные, которые высказываются за то, чтобы отложить выборы, потому что сейчас невозможно проведение нормальной избирательной кампании. Пока еще официально ничего не решено, но мы не исключаем, что нынешний президент Анджей Дуда все-таки объявит о переносе выборов, ведь эпидемия может продлиться настолько, что выборы станут угрозой для здоровья граждан. На сегодня Дуда и Моравецки объявили о создании «щита против кризиса», то есть о принятии правительством пакета мер, которые бы защищали работников и предприятия, поддерживали систему здравоохранения, они предполагают также уменьшение налогов и процентов под кредиты. На все это правительство выделяет 212 миллиардов злотых, это около 50 миллиардов евро.

Наша повседневная жизнь

Большинство людей приняли новую ситуацию, и, хотя мы далеко не на таком жестком карантине, как Италия, большинство поляков остаются дома. Среди поляков очень популярним стали видео наших опустевших городов. Видео о Варшаве пробирает меня до слез.

Открытыми остаются супермаркеты, продовольственные магазины, аптеки и киоски прессы, а вот торгово-развлекательные центры закрыли. В аптеках лекарства отпускают через специальное окошко, чтобы внутрь покупатели не заходили, а в других общественных местах, например, на почте, в очереди нужно стоять на расстоянии 1 метра друг от друга. Среди других профилактических мер: магазины и офисы закрываются раньше, пользователям и покупателям настоятельно рекомендуют расплачиваться карточкой. Две сети супермаркетов, Żabka и Carrefour Polska, получили обвинения в свой адрес в том, что завозят продукты питания из Италии, причем критиковали их за это не только поляки, но и соответствующие службы в Италии.

Предприятия и организации стараются, где это возможно, переводить сотрудников на режим работы из дома. В университетах запустили программы дистанционного обучения, по которым студенты будут учиться, пока не пройдет пик эпидемии, и, может, это продлится дольше, чем мы думали. Мартовский и апрельский обмен студентами по программе “Эразмус” отменен или отложен не только для тех, кто собирался ехать в Италию. Для тех польских студентов, которые начали учиться в итальянских университетах в феврале, была предоставлена возможность вернуться домой.

Материал подготовила Татьяна Гордиенко.