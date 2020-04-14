Критическое мышление: Как семья и школа могут помочь детям развить его

WoMo совместно с Креативной международной детской школой (КМДШ) запускает проект Smart Learning, который поможет родителям лучше сориентироваться в новейших тенденциях и методиках образования.

Если мы хотим, чтобы наши дети успешно справлялись с вызовами нового времени, то должны научить их думать. Многие взрослые считают, что для реализации себя в будущем детям понадобится программирование или китайский язык. Возможно, они правы. Но прежде всего мы должны научить детей распознавать и нейтрализовывать манипуляции, пропаганду, фейковые новости и старые добрые логические ошибки. С этим справляется критическое мышление.

Педагог Брайан Оширо в своем недавнем выступлении на конференции TED отметил: «Во взрослой жизни нам постоянно приходится решать намного более сложные задачи, чем предлагает самый сложный школьный тест. Думаю, что мы должны давать ученикам и такие вопросы, на которые нет одного правильного ответа. Так бывает и в жизни». Как же развивать критическое мышление с самого раннего возраста? С помощью ответов на вопросы, в которых каждый ребенок – эксперт.

Не только «что?», но и «как?» и «почему?»

Допустим, ваш ребенок проходит в школе тему климатических изменений. Учитель может задать вопрос: «Каковы главные причины климатических изменений?». У этого вопроса две проблемы: во-первых, ответ можно быстро «нагуглить», во-вторых, эта легкость поиска ответа дает ошибочную уверенность в том, что ты знаешь тему, а на деле твои знания очень поверхностны.

Попробуйте дома задать вопросы: «А как именно фактор Х вызывает климатические изменения?» и «Почему мы должны беспокоиться об этом?». Для того чтобы дать ответы на эти вопросы, детям придется выйти за рамки фактов из интернета и действительно подумать. Еще один вопрос: «Как климатические изменения повлияют на ту местность, где мы живем?» или «Почему нашему городу нужно обратить внимание на проблему изменений климата?». Локализуя вопросы, мы даем детям возможность связать их абстрактные знания с чем-то личным.

Откуда ты это знаешь?

Оширо говорит: «Дети должны предоставить доказательства и быть способными отстоять свой ответ во время логической атаки». Чтобы ответить на вопрос, ребенку нужно будет вернуться к предыдущим своим утверждениям и вспомнить, откуда он взял информацию.

Все ли так думают?

Предложите детям поразмышлять о том, все ли люди думают одинаково о проблеме. Задайте вопрос: «Как изменения климата повлияют на жизнь людей в городе/стране Х?» или «Почему людям из страны/города Х нужно об этом беспокоиться?». Детям придется подумать над приоритетами и проблемами других людей, представить себе возможное развитие событий – это основные элементы креативного проблем-солвинга.

Как решить эту проблему?

Проблема должна быть не слишком глобальной. Ребенок не сможет дать вам исчерпывающий ответ на вопрос: «Как остановить климатические изменения?». Спросите лучше: «Что мы можем сделать с причиной Х климатических изменений?». Поиск ответа на этот вопрос активирует процесс? синтеза полученных знаний. Покажите детям разные пути решения проблемы: научные, финансовые, политические.

Эти вопросы можно задавать по любой теме, которую ребенок проходит в школе, и вам совсем не обязательно быть в ней экспертом. Главное – научить детей думать собственной головой. Ваша роль как родителей состоит в том, чтобы задавать вопросы, слушать, отвечать. Конечно, критическое мышление нужно не только школьникам. Прокачать его необходимо и многим взрослым. Так что не забывайте при случае задавать эти вопросы и себе.

Критическое мышление и школа

Детям нужны навыки критического мышления, чтобы они научились думать самостоятельно, составлять и отстаивать собственное мнение. Чтобы в конце концов стали успешными взрослыми. Могут ли педагоги помочь в этом? Не просто могут, они призваны это делать!

Критическое мышление необходимо не только в освоении школьных дисциплин. Как школа может помочь сформировать критический подход к восприятию фейковых новостей, навязчивой рекламы, пропаганды и т.д.?

Позитивные школьные практики

Критическое мышление – ключевой навык, который необходимо развивать на протяжении всего школьного обучения. Безусловно, нужно учитывать возрастные особенности ребят. Михаил Алехин, заместитель директора по учебно-методической работе в КМДШ (Киев), рассказывает о методах развития критического мышления в младшей школе.

Младшая школа

Формирование критического мышления в КМДШ начинается с 1-го класса, потому что построенная по технологии волновых погружений авторская обучающая программа курса «Я исследую мир» подталкивает младших школьников искать самостоятельные и оригинальные ответы на неочевидные вопросы, одновременно ставя под сомнение собственные ответы.

Каждый урок начинается с проблемного вопроса, который, например, во время волны «Эволюция», формулируется так: в 1-м классе «Что общего между курицей и динозавром?» (а ведь согласно последним генетическим исследованиям, курица является чуть ли не прямым потомком вымерших гигантов); во 2-м классе «Почему не замерзли первобытные люди?», когда обговаривается появление огня, древняя одежда и постройки наших предков. Третьеклассники погружаются в эпоху Античности с вопросом «Может ли солнце стать оружием?», обговаривая «солнечные изобретения», в том числе «смертельные лучи» Архимеда. Выпускники начального звена в 4-м классе самостоятельно устанавливают причинно-следственные связи между бытовыми условиями средневековых городов и распространением инфекционных заболеваний, думая над ответом на вопрос «Почему сегодня чумы не существует?».

Отдельно младшие школьники проходят инновационный авторский курс Edutainment (обучение education через игру entertainment), программа которого предусматривает развитие внимания, памяти, речи и критического мышления. Например, используя Rory’s Story Cubes, часть класса последовательно составляет историю, а другая ищет логические нестыковки.

Сергей Николаенко, преподаватель логики в КМДШ (Киев), отмечает: «Критическое мышление подразумевает применение логического мышления, ведь, чтобы установить правдивость информации, предугадать варианты развития ситуации, определить взаимосвязь между предметами, нужно будет опираться на логику. Для развития критического мышления на занятиях логики мы поднимаем темы, которые стимулируют детей самим задавать вопросы и находить решение проблем; используем сравнения и противопоставления в различных заданиях. Если ребенок хорошо знаком с внутренней структурой задачи, его легко обучить решению, поэтому копаемся в деталях, сопоставляем с собственным жизненным опытом».

Средняя школа

В средней школе важная роль отведена проектной деятельности. Например, на уроке физики в 8-м классе ученики изучали тему «Уникальные свойства графена». Это очень сложная и одновременно интересная тема: ультратонкий материал графен за последнее десятилетие стали применять практически во всех сферах деятельности. Из него пытаются делать аккумуляторы для электромобилей, из него делают поролон, наращивают костную ткань, с его помощью собирают радиоактивные отходы и даже нейтрализуют раковые опухоли. Целью же практической работы была попытка добыть этот материал в домашних условиях.

На уроках финансовой грамотности

Вячеслав Зражевский, преподаватель финансовой грамотности в КМДШ (Киев), рассказывает о своей методике.

«Когда речь заходит о критическом восприятии информации и ее проверке, я пытаюсь следовать простому правилу трех ступенек. Получив любую информацию, ребенок на первом этапе должен задать три простых вопроса: когда? сколько? где? Это позволяет четко выделить фактаж и не манипулировать размытыми формулировками: немного больше, чуть менее чем и т.д. Уточнив фактические данные, переходим ко второй ступени: зачем? почему? Так включается базовое критическое отношение к информации. Ребенок должен проверить, все ли логично в той информации, которую он получает, и в случае расхождений с его отношением к информации обратиться к первоисточнику.

Третья ступень: что делать? Задавая себе этот вопрос, ребенок должен определиться, нужна ли ему эта информация и в каком количестве и как ее применить в жизни. Таким образом, ребенок может избежать информационной перегрузки. К примеру, на одном из уроков мы обсуждали с детьми цены на смартфоны определенных моделей. Не успев начать урок, дети наперебой называли разные цены, которые, как они были уверены, являются актуальными. А цены были от 12 до 24 тысяч.

Мы решили проверить эту информацию и установить фактаж. Посмотрели в интернете цены в разных онлайн-магазинах. Цена составляла 20-21 тыс. грн. Но было несколько источников, где действительно поиск выдавал цену на 50% дешевле. Тогда мы перешли ко второму этапу и задали себе вопрос «почему?», перейдя по ссылкам, мы поняли, что это стоимость телефонов б/у. Потом мы воспользовались фильтрами поиска в одном из онлайн-магазинов, и я продемонстрировал детям разницу цен на мобильные телефоны в зависимости от новизны модели. А потом перешли к третьему этапу и обсудили принцип рационального финансового поведения: при принятии решения о покупке стоит учитывать не только желание купить самую последнюю модель, но и цену, характеристики модели, необходимость покупки именно в этот момент. Правило трех ступенек достаточно простое и легко становится частью повседневной жизни детей».

Старшая школа

Ирина Лемесеева, преподаватель химии в КМДШ_Киев: «На одной из лабораторных работ по химии мы исследовали вопрос: «Возможна ли жизнь без сахара?». Диетологи говорят, что исключение сахара из рациона способствует похудению и улучшению состояния кожи. С другой стороны, у людей, которые не едят сладкое, повышается риск заболевания артритом. Кроме того, научно доказано, что полное исключение сахара из рациона приводит к заболеваниям печени и селезенки.

На занятии мы провели качественную реакцию на сахар в напитке CocaCola. У старшеклассников возник вопрос, почему диетическая кола «без сахара» на вкус слаще, чем обычная кола с сахаром? Решили изучить тему еще глубже: проанализировали историю бренда, маркетинговую стратегию, определили химический состав напитка и доказали наличие в продукте ортофосфорной кислоты. А началось все с простого вопроса про сахар.

Мы учим детей различать не только черное и белое, но и полутона, применяя критическое мышление. Исследовав проблему, мы даем ученикам базу практических знаний, на основе которых каждый сможет принять решение, применяя критическое мышление. Главное – не навязывать детям готовый ответ, а помочь изучить вопрос, сделать свой выбор».