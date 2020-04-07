Lifelong Learning: Как научить детей учиться

WoMo совместно с Креативной международной детской школой (КМДШ) запускает проект Smart Learning, который поможет родителям лучше сориентироваться в новейших тенденциях и методиках образования.

Lifelong Learning, или непрерывное обучение на протяжении жизни, – современный тренд, отвечающий запросам постоянно меняющегося рынка труда. Ваш ребенок должен быть готов в любой момент обучиться чему-то новому. Для этого недостаточно обеспечить его знаниями из школьных предметов и еще миллионом умений – от игры на скрипке до быстрых шахмат. Необходимо дать ребенку навыки самообразования. Поиск информации, проверка ее достоверности, навыки анализа и синтеза, системный подход, проблем-солвинг – вот основа успешной профессиональной жизни человека будущего. И первыми, кто закладывает это умение учиться и стимулирует мотивацию, являются родители.

Роль семьи

Lifelong Learning – это постоянная, добровольная и мотивированная учеба. Безусловно, мы не можем ожидать, что наши дети будут с энтузиазмом учить все предметы школьной программы, а дома осваивать кройку, шитье и выжигание по дереву, при этом каждый день стараясь быть лучшей версией себя. Что необходимо донести до детей, начиная с самого раннего возраста, так это важность постоянного обучения, расширения знаний и умений, углубления компетенций. Еще до того, как малыш пойдет в школу, мы можем заложить фундамент для его будущего умения учиться. Помня о том, что естественная любознательность детей – это их способ познания мира, нужно ее поддерживать каждый раз, когда она проявляется.

1.Отвечайте на вопросы детей, поддерживайте интерес.

2.Объясняйте, насколько важно не сдаваться при возникновении трудностей.

3.Насыщайте их жизнь новыми и разнообразными впечатлениями. Учите ценить опыт больше, чем материальные блага.

4.Регулярно читайте детям.

Согласитесь, трудно убедить ребенка в том, что учиться – это здорово и полезно, если самим не быть в этом примером. Дети любят подражать родителям, так будьте же и вы на высоте. Как это сделать?

• Читайте. И неважно, что именно: книгу, газету, журнал или статью в интернете. Читая, вы показываете детям, что цените знания и актуальную информацию.

• Пользуйтесь образовательными онлайн-ресурсами, обучающими приложениями и играми. Покажите, что учиться легко и весело можно в каждом возрасте. Пригласите детей вместе с вами поработать с такими ресурсами.

• Начните учиться: получите давно вожделенный диплом, запишитесь на курсы. Продемонстрируйте детям, что учиться никогда не поздно.

• Смотрите образовательные программы и фильмы.

Роль школы

И все же в формировании мотивации к учебе главную роль играет школа, которая является этапом Lifelong Learning. Мир меняется настолько быстро, что многие знания, полученные нашими детьми даже в самых лучших школах, у самых лучших учителей, устареют еще до того, как они начнут свою профессиональную карьеру. Нашим детям придется добывать новые знания, а учить их этому должны преподаватели, связанные по рукам и ногам устаревшими стандартами, бюрократией и отсутствием возможностей для собственного профессионального развития. Именно поэтому важно выбрать для ребенка школу, где не только пользуются разными чудесами техники, но и понимают, какие навыки будут нужны людям будущего. Пока же в подавляющем большинстве школ целью обучения является повышение среднего балла учащихся, чтобы они поступили в те вузы, которые нравятся их родителям. Какие же навыки должна давать современная школа? В своем бестселлере «Мистецтво навчати» педагог Тони Вагнер и бизнесмен Тед Дернсмит перечисляют следующие пункты:

• критическое мышление и проблем-солвинг;

• эффективная работа в команде и умение быть примером для других;

• гибкость и способность адаптироваться;

• инициативность и предпринимательская жилка;

• эффективная устная, письменная и мультимедийная коммуникация;

• поиск и анализ информации;

• любознательность и воображение.

Авторы подчеркивают: если детям в школе весело, это не значит, что их там ничему не учат. Дети вполне могут получать удовольствие от учебы. «Получив такие «навыки выживания», наши любимые люди будущего найдут свое место в жизни и справятся с любыми трудностями, ведь скоро в большинстве привычных для нас профессий будут широко задействованы алгоритмы компьютеров», – уверены эксперты.

Известный педагог и консультант по вопросам образования Кен Робинсон в своей книге «Освіта проти таланту» поддерживает эту концепцию и настаивает также на том, что школе важно развивать культуру инноваций, которая зависит от трех взаимосвязанных процессов:

• воображение: способность мысленно вызывать образы событий и идей, которые мы в текущий момент не воспринимаем с помощью наших органов чувств;

• творчество: формирование оригинальных идей, которые имеют ценность;

• новаторство: воплощение оригинальных идей на практике.

В рапорте Мирового банка от 2018 года о вызовах образования были приведены результаты исследования академических знаний и навыков PISA, согласно которым в США дети, у которых были хорошо подготовленные учителя, усваивали знания в три раза лучше, чем ребята, которым повезло меньше. В развивающихся странах успех образования зависит от подготовки учителя еще больше. Причинами низких результатов в обучении детей эксперты также назвали недостаток ресурсов школ и плохой менеджмент в системе государственного образования.

На основании этих тезисов складывается портрет хорошей школы: она учит наших детей учиться и готовит к будущему, в котором их навыки «навигации» позволят им самореализоваться.

Станислав Билый, руководитель формационной программы сети школ КМДШ подчеркивает: «Ученикам важно понять, для чего им нужны знания. Детям еще не очевидны причинно-следственные связи между комплексным обучением и личным успехом. Именно поэтому развитие является одной из пяти ценностей КМДШ, на которых базируется обучение в школе». Как же раскрывают ценность учебы в КМДШ? Вот несколько эффективных методов.

Живая библиотека

Этот метод взят на вооружение из практики общественных организаций, там книгами выступают живые люди, которые рассказывают о своем опыте. В КМДШ приглашают на встречи со школьниками успешных людей, которые могли бы стать ролевыми моделями для ребят, делятся рецептами успеха, подчеркивают важность постоянного саморазвития.

Рефлексия

Этот навык очень необходим в образовательном процессе, ведь именно он помогает сделать собственный опыт осознанным. В КМДШ пользуются одной из вариаций рефлексии – анализом пройденного действия (АПД). Для того чтобы провести такой анализ, нужно найти ответы на три вопроса:

• Что удалось? Ученик отмечает, что в проекте/задании ему удалось сделать качественно.

• Что не удалось? Анализ ошибок и их причин.

• Что необходимо улучшить? Выясняем, что может помочь в следующий раз выполнить задание качественно.

Новости со всего света

Современные научные открытия и успехи их применения как нельзя лучше вдохновляют на познание окружающего мира. В классах КМДШ проводится периодическое обсуждение и анализ новостей из разных сфер жизни планеты. Это действенный метод формирования ценности развития.

Карта интересов и вариативные предметы

Для того чтобы осознать ценность обучения, ученики должны сами чувствовать и удовлетворять собственные образовательные нужды и творческие интересы. Полностью вариативной школьную программу сделать нельзя, поэтому в КМДШ организовывается внеклассная работа, основанная на анализе карт интересов учеников.

Непрерывное обучение компетентности

Непосредственно к Lifelong learning относятся четыре ценностные компетенции, определенные педагогами КМДШ: Helicopter view, критическое мышление, адаптивность, позитивное мышление. Раскрыть каждую из них помогает методология курса «Я – личность». Очень интересны такие методы:

Обучающие квесты. Главное ведь не в накоплении знаний, а в умении творчески преобразовывать и комбинировать их для применения на практике.

Сессии «Полюби свои ошибки». Ошибки часто блокируют развитие. На этих сессиях ученики учатся говорить о своих ошибках открыто, анализируют их причины и делятся личными выводами.

Трекер личностных изменений. Этот метод учит ребят фиксировать маленькие шаги к своим целям и пригодится не только в школе, но и во взрослой жизни. Для этого понадобится блокнот, ручка и немного времени раз в неделю, чтобы ответить на несколько вопросов: «Что я сделал для своего интеллектуального развития? Где мне это понадобится? Что еще важно узнать/изучить, чтобы качественнее достигать целей? Что я сделал для своего физического развития? Какие главные эмоции недели? Какие главные мысли недели? Кому/чему я благодарен за эту неделю?»

Итак, в реализации принципа непрерывного обучения важную роль играют родители, но главным фактором является хорошая школа: относительно независимая от неповоротливой государственной образовательной машины, с хорошей материальной базой, дающая возможность педагогам и ученикам саморазвиваться и самовыражаться.