Курортный карантин: Ситуация с коронавирусом в Египте

Египет и его гостеприимные отели на золотых пляжах — излюбленное место отдыха для многих украинцев. Те, кто в этом году поехал туда в надежде спрятаться от зимы, получили несколько другой опыт. По состоянию на 19 марта 2020 года, информационные агентства Египта сообщают о 210 случаях заражения и 6 смертях от коронавируса. На 17 марта сообщалось о 730 украинских туристах, закрытых на карантине в отелях Шарм-эль-Шейха и Хургады. Мария Приходько, основатель стратегического агентства PulseBeat, делится впечатлениями о своем отпуске.

Никто и не предполагал

В феврале мой креативный мозг начал “зависать” как зараженная вирусом программа, усталость зашкаливала, телефон действовал на меня как та самая красная тряпка на быка: он постоянно звонил, доставлял сообщения, принуждал к постоянным действиям и новым заботам.

Желание “сбежать” из дому на пару-тройку дней для перезагрузки, заставило меня открыть сайт, предлагающий туры и изучить имеющиеся варианты. Результат, выданный искусственным интеллектом, был неутешителен для украинского рынка туристических услуг. Мы быстро остановились на Египте — море, солнце, межсезонье (а значит людей мало), угорь на блюде и ныряние с аквалангом. Первые дни марта ушли на поиск тура моим агентом и вот, в ночь с 7 на 8 марта мы с дочерью, оставив нашего мужчину охранять дома кошку, с удивлением рассматривали единичных пассажиров в масках в Борисполе.

Отдых отменяется

Первые три дня все шло прекрасно. Самая большая проблема которую я решала — это как дойти в соседние отели для встречи с людьми, с которыми давно не виделась в Киеве.

На четвёртый день из Facebook я узнала о закрытии учебных заведений в Украине. Успокоила маму, запретила ей накручивать себя и других, поняла что мы с Украиной — в разных мирах. «В Багдаде все спокойно» — это про нас в Египетских отелях. А в Украине настоящая волна паники с наихудшими сценариями.

Мама продержалась до вечера 13 марта. Потом из ее осторожного вопроса о дате нашего вылета, я узнала о том, что авиасообщение с Украиной будет закрыто с 17.03.2020. Успокоив маму, я настойчиво добивалась внятных ответов от моего очень ответственного турагента. Добивалась их долго, но в Египте как раз пошел дождь и на сафари мы не поехали. А в это время туристы все приезжали и приезжали, заселялись в отель и были в весьма веселом расположении духа.

Однако уже вечером я осознала, что отель начинает как-то пустеть. Внимание персонала “сгустилось” вокруг оставшихся столиков в ресторане и от этого становилось немного душно, не по себе как-то.

15 марта утром мне позвонила моя бывшая коллега и сообщила, что 14 марта они не вылетели согласно расписанию. Вечером того же дня к туристам даже не вышел представитель туроператора, что бы сообщить, что 16 марта вылета также не будет. Из распечатанного листа формата А4 туристы Join up ознакомились с фразой «Приходите завтра».

Все что происходило в течение дня, я узнала гораздо позже — в отеле исчезла связь. Часов так на 10 исчезла. Не просто WiFi — связь исчезла в принципе. То есть связаться с Украиной было невозможно. Как потом оказалось, мобильной связи не было во всем Шарм-эль-Шейхе. Народ заволновался. Но больше об отсутствии связи волновались накрученные украинские родственники. Когда связь снова появилась, все наши родные начали слать ссылки о закрытии на карантин трёх отелей в Египте — два из которых в Шарме. Конечно, нас спрашивали постоянно в сообщениях и в комментариях: “Зачем вы ехали в такой ситуации отдыхать, вы что, не знали?». На самом деле — нет, когда мы ехали в Египет, мы даже и подумать не могли, что такое может в принципе происходить. А египтяне были неизменно улыбчивы, услужливы и деятельны поддерживая атмосферу курорта и заявленного уровня звёзд в отеле.

Исход из Египта

Нас забрали по расписанию, 16 марта 2020 года. В глазах у отельных гидов была непривычная усталость и, в то же время, обещание обогреть и отправить домой всех туристов вне зависимости от расторопности туроператора.

Египетский аэропорт Шарм-эль-Шейха нас встретил работниками в “скафандрах” — масках и защитных костюмах, привычной антисанитарией и группой возмущенных украинских ребят которых, вместо вылета в Украину, отправляли почему-то в Хургаду.

На родине, в украинском аэропорту “Борисполь”, в масках и защитных костюмах были только пограничники, которые проверили нам температуру на выходе из самолета. Большая часть сотрудников аэропорта была без масок. Как и пассажиры. Забавно, но пара семей, приземлившись в аэропорту, достали маски и надели их на родной земле. А в самолете спокойно дышали без них. Мне подумалось, что даже если бы все эти десятки тысяч туристов, которые возвращались в эти дни в Украину, чем-то заболели, то такие вот “хитрые” ребята могли бы сбить температуру и увези инфекцию по всем уголкам страны.

Полезные выводы

Из всего этого какие я могу сделать выводы о поездках в другую страну:

берите с собой документы и деньги. Достаточно, чтобы продержаться, если придется остаться на какое-то время.

будьте готовы добывать информацию сами. Я не получила ни одного официального сообщения из Украины о том, что происходит и чего мне ждать. Ни от МИД, ни от оператора. Никто не получил. Те люди, которые не улетали по графику, также разъяснений не получали. Все были предоставлены сами себе.

в критических ситуациях не поддавайтесь панике и рассчитывайте только на себя.

имейте хорошего турагента. Это правда очень важно. Люди решают все.

Поехала бы я опять? Да. Безусловно. Выводы сделанные выше и которые впоследствии были разъяснены дочери, того стоили.