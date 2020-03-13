Усамітнення посеред моря: Греція та острів Закінтос на карантині

З Греції станом на 17 березня повідомляють про 387 випадків зараження коронавірусом, померли 5 хворих. На сьогодні в Греції зачинені театри, музеї, ресторани, бари, усі магазини, окрім супермаркетів, школи закрито на карантин, служби у церквах також проходять без присутності віруючих. Закриті кордони з Албанією та Північною Македонією, а також транспортне сполучення з Італією та Іспанією. Більшість випадків коронавірусної інфекції зареєстровано у регіонах Ілія та Аттіка, але є й хворі на мальовничому острові Закінтос, де нещодавно відкрилась письменницька резиденція «Дім автора» письменниці Таіс Золотковської. Спеціально для читачів WoMo вона розповідає про життя на острові під час епідемії.

Острів Закінтос накрила тиша

Чутно спів птахів, вони белькочуть та залицяються одна до одної, крики півнів та нявкання котів. Гаряче сонце проливається на оливкові гаї, на порожню асфальтовану дорогу, на мене. П’ю чорний запашний чай з лимоном, який вчора зірвала з дерева. Дарую собі годину інформаційної тиші до того, як рука сама собою потягнеться до телефону і я дізнаюся, що:

Школи, дитсадки та всі інші держустанови та приватні бізнеси, крамниці одягу, кінотеатри — закриті на карантин.

Працюють супермаркети, аптеки та банки. Кількість людей, яким дозволяється одночасно перебувати в цих приміщеннях обмежена.

На острові є хворі на коронавірус, один померлий.

Маски та гелі для дезінфекції не купити вже з тиждень. Ввели обмеження щодо кількості деяких товарів, які можуть придбати покупці, щоб не створювати дефіцит.

Мер острова пообіцяв, що за жодних умов не закриють супермаркети, не вимкнуть світло та воду тим, хто не оплатив рахунки протягом карантину.

У англомовній групі на Facebook з’являються волонтери, які пропонують допомогу людям з групи ризику. Також там публікують світлини з запасами туалетного паперу.

Самоізоляція в письменницькій резиденції

Ми самоізолювалися близько десяти днів тому, відтоді один раз виїздили в супермаркет, зустріли резидентку “Дому Автора” та заїхали до міста, щоб скористатися банкоматом. Всупереч новинам та пліткам у Facebook, я здивувалася, побачивши літніх людей, що гуляли набережною. Кав’ярні зачинені, але різні крамнички з їжею відчинені.

На пляжі побачила більше людей, ніж звичайно. Юнаки грають у пляжний волейбол. Молоді люди бігають, літні пари вигулюють псів. Посміхаємося один одному здалеку, зберігаємо дистанцію.

Остров’яни часто переміщаються мопедами, без шоломів. Але тепер декотрі вдягають маски, коли їздять.

Більшість людей залишається вдома, гуляють оливковими гаями з дітьми.

У нашій резиденції “Дім Автора” зараз перебувають два резиденти: письменниця-психолог зі Львова та перекладач з Тернополя. Вчора навідувалася до них, зберігають спокій та працюють над своїми проєктами. Залишаться у нас до початку квітня, а далі — побачимо.

Зараз я працюю над романом з робочою назвою “Несезон”, який почала писати у листопаді 2019. Несезон, це такий особливий період, зима на острові, коли всі таверни закриті й життя уповільнюється. За чотири місяці неспішності ми відпочиваємо від скажено-швидкого літа і вже готові до літньої пори. З травня по жовтень на Закінтосі кипить життя, пляжі наповнені туристами, офіціанти кличуть до ресторанів, а цього року так і взагалі планувався унікальний фестиваль електронної музики. Але несезон затримається на острові. У нас з’явився час для того, щоб і самим відчути літо, повільне, як в дитинстві, коли три місяці канікул тягнулися неспішно. Є час дрімати на сонечку, поливати тюльпани в саду, спостерігати, як море змінює колір. Я читатиму менше новин і більше книжок. А коли мине карантин, ми зустрічатимемо нових письменників, що приїдуть на острів за натхненням.