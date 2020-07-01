Let`s Help: Ольга Бондаренко о благотворительности и помощи пожилым людям

Благотворительность стала уже делом привычным в нашем обществе, где ранее меценатами, спонсорами и донорами могли быть единичные очень состоятельные люди. Теперь понимание того, что помогать нужно независимо от социального статуса и финансовых возможностей — в нашем ежедневном наборе правил. Ведь не обязательно вкладывать деньги, можно помочь умениями, силой рук, своим временем. Кому помогать? Фонд Let`s Help, основанный семьей Бондаренко, решил быть там, где меньше всего помощи — рядом со стариками. Мы поговорили с Ольгой Бондаренко, председателем правления Фонда, о миссии, человеческих историях и необходимости формирования новых ценностей.

О решении работать с проблемами пожилых людей

Помогать именно в гериатрии было осознанным решением, после проведенного глубокого анализа в сфере благотворительности и после результата огромного количества совершенных поездок в детские дома, приюты для животных, гериатрические пансионаты, интернаты. Мы увидели, что меньше всего внимания уделяется именно старикам. До конца причина этого четко не ясна — возможно, наше общество отрицает старость, не хочет обращать внимание на пожилых людей, возможно менее восприимчивы и менее отзывчивы к стареньким. Это что-то явно на уровне ценностей в обществе.

Так же, как одна из версий, которую мы для себя сформулировали – это то, что много благотворительности делается ради PR. Для этого нужно себя «поместить» в красивую картинку, которую ты, конечно же, не найдешь в гериатрическом пансионате. Поэтому мы пошли туда, где увидели самую большую проблему, и это очень откликнулось в нас. И если уж ты берешься проблему решать, то с ней необходимо работать системно и на масштабном уровне, улучшая не только материальную базу гериатрических пансионатов, но и работая над изменением отношения нашего общества к вопросу жизни пожилого человека в социуме, я бы даже сказала – работать над формированием ценности.

О Фонде Let’s Help

Учредители Фонда — это моя семья. У нас семейный бизнес (группа компаний ЛИГА) и благотворительный фонд семейный. Основание и появление Фонда Let’s Help – это семейное коллегиальное решение, положившее начало работы над благополучием жизни людей в Украине. Стратегические вопросы по направлениям деятельности мы, конечно, обсуждаем вместе, но деятельность Фонда от семьи координирую я. Всеми операционными вопросами жизнедеятельности МБФ Let’s help занимается операционный директор, Оксана Даутова. Мы собрали отличную команду людей, которые искренне верят в нашу идею и работают ежедневно, шаг за шагом, двигаясь к цели, не сомневаясь в том, что жизнь людей пенсионного возраста изменится и станет качественнее в Украине.

Как только Фонд начинал свою деятельность, мы работали с многими направлениями — и с детскими домами, и с приютами для животных, с гериатрическими пансионатами, помогали деткам с диагнозом ДЦП и взрослым с проблемами здоровья. На сегодняшний день в МБФ Let’s help остались только два направления: гериатрические пансионаты и дети с ДЦП. С нашими детскими домами до сих пор поддерживаем отношения – стараемся закрывать все обращения, требующие материальной поддержки, а также отправлять наших деток на отдых.

Другие направления мы закрыли по двум причинам. Во-первых, мы для себя решили, что должны сфокусироваться на 1-2 направлениях иначе распыляемся и не успеваем работать с системой, закрывая только спонтанные потребности, а это проблему не решает. А во-вторых, направление по бездомным животным – это сейчас в тренде, там действительно достаточно много внимания и помощи, намного больше, чем в гериатрии. Такая же ситуация и с детскими домами. Много компаний или инициатив связано именно с детскими домами. Мы решили быть там, где мало внимания и мало помощи.

О мотивации

Наше решение заниматься благотворительностью — это следствие нашего эволюционного прогресса, когда ты понимаешь, что жить только для себя, не создавая блага для других людей и не меняя мир вокруг (как бы пафосно это ни звучало), не хочется. Некоторые для этого идут в политику, но так как мы люди бизнеса, а не политики, то приняли для себя решение быть полезными через Фонд Let`s Help.

Хотя определенные моменты, которые, конечно же, тронувшие до глубины души, конечно, были. Например, помню случай, когда мы приехали в довольно большой гериатрический пансионат, рассчитанный на 80 человек. Здание, в котором расположено учреждение, было двухэтажным. Люди, живущие на втором этаже, на тот момент не были на улице уже несколько лет по одной простой причине – в пансионате нет лифта. Когда после посещения этого места я приехала домой, то дома всем рассказывала об этом с ужасом и просто невозможно было в это поверить, что такое возможно в наше время. Помню тогда родители предложили купить и установить в этот пансионат лифт. Мы занялись эти вопросом, повезли туда лифтовую компанию для изучения возможностей формирования цены и шок был после – оказывается в этом здании, которое функционировало на тот момент уже 18 лет, есть лифтовая шахта, а открыв эту лифтовую шахту, в ней нашли новенький, ни разу не запущенный лифт! В Голове не укладывалось — люди не выходили несколько лет на улицу, но при этом никто не поинтересовался решением этого вопроса, который стоил всего лишь 38 000 гривен. Этот случай стал решающим и переломным при выборе направления деятельности фонда, тот случай, который отображал реальность в гериатрии и стал началом запуска основной программы МБФ Let’s help «Достойная старость».

О человеческих историях

Есть очень много историй о людях и их судьбах говори. Среди них истории, которые перерастали в отдельные проекты. Например, команда Фонда в очередной раз приехала с помощью в гериатрический пансионат, одна из бабушек-подопечных поделилась своей мечтой – душиться настоящими французскими духами. Она всю жизнь тяжело проработала в колхозе, от мужа ничего хорошего не видела, но простое желание «быть настоящей женщиной» не утратила. Один из менеджеров достала из сумки свои духи и отдала ей. После возник проект по сбору духов, декоративной косметики, бус, брошей, все это отвозили в гериатрические пансионаты – бабушки были счастливы.

Есть история про бабушку, которая прочитала книгу, первую часть трилогии и мечтала получить две остальные книги – запустили проект по сбору книг и созданию полноценных библиотек в домах для пожилых людей.

Очень трогательное у нас детское движение «Волонтерчики» — это поездки детей в пансионаты. Дети привозят подарки, читают стихи, поют, танцуют для бабушек и дедушек, вместе с ними готовят, наряжают елку перед Новым годом. В одной из таких поездок зародилась дружба деда Ивана, подопечного гериатрического пансионата, и нашего волонтерчика Андрея. Они общаются по телефону, готовят и дарят друг другу подарки – очень трогательно было узнать, что дед Иван специально для Андрюши собирал

лесные орехи. Это то, что дает для наших подопечных радость в жизни, а в детках воспитывает эмпатию и доброту.

О работе на системном уровне

Слышат ли нас представители власти? Да, слышат. Особенно нынешнее поколение чиновников. Я не про политику сейчас, но заслуженно будет сказать, что только год назад мы смогли достучаться в Министерство социальной политики: нам открыли дверь и к нам прислушались. Я искренне благодарна экс-Министру социальной политики Соколовской Юлии – она дала толчок большим переменам, которые получается реализовать. Мы реально смогли начать работать вместе над улучшением системы.

МБФ Let’s help принимал активное участие в разработке положения по предоставлению гериатрических услуг, которое наконец-то находится на стадии запуска и будет в определенной временной перспективе реализовано. В положении учтены многие важные пожелания по защите прав людей, созданию комфорта для жизни в гериатрических пансионатах. На основании этого документа работают гериатрические пансионаты, внесение изменений в положение приведут к изменениям в их работе. С гордостью говорю, что это тоже результат работы Фонда.

Так же, для того, чтобы работать с системой, мы начали организовывать два раза в год круглые столы для руководителей гериатрических пансионатов, чтобы они могли поговорить о своих проблемах, похвастаться своими достижениями. Карантин, конечно же, внес свои поправки в этом году, но после его завершения мы обязательно продолжим эту практику. На круглый стол мы приглашаем и государственных служащих: глав департаментов социального обеспечения, представителей областных администраций, обязательно приглашаем Министерство социальной политики и представителей Уполномоченного Верховной Рады по защите прав людей. Это дает эффект синергии, который приводит к решению задач и вопросов.

Так же есть еще одна совместная работа с системой – это разработанная с институтом геронтологии обучающая программа для сотрудников гериатрических пансионатов. Этим мы решаем катастрофический низкий уровень профессиональной подготовки наших специалистов, работающих в гериатрических пансионатах. Мы полностью финансируем эту программу — привозим людей в Киев, селим в отели на два-три дня, проводим для них интенсивное обучение. В программу входят теоретические аспекты, начиная с объяснения того, что такое деменция, как человек может себя вести в этот период, как на это состояние правильно реагировать, заканчивая практическими занятиями по замене памперса, мытью головы, ухаживанию и кормлению лежачего человека. Всех наших участников программы настраиваем на то, что люди, работающие в гериатрических пансионатах, должны предоставлять качественный сервис для своих клиентов, создавать комфорт и уют для подопечных. Человек ведь должен не доживать, а полноценно жить в доме для пожилых людей.

О социальных кампаниях

Если говорить про внимание общественности, то мы стараемся организовывать различные акции и мероприятия, которые привлекают внимание к проблеме качества жизни пожилых людей в нашем обществе. Например, наш Всеукраинский флешмоб #letshelpbabusya: волонтеры Фонда в один день в одинаковых футболках с надписью названия акции по всей Украине выходят в супермаркеты, где оплачивают покупки пенсионеров. Идея и цель состоит, с одной стороны, помочь людям пожилого возраста, но самое главное – привлечь внимание общественности к той ситуации, в которой оказались наши бабушки и дедушки – на сегодняшний день выжить на чуть больше, чем 2000 гривен пенсии практически невозможно.

Мы хотим, чтобы ситуация менялась, мы не хотим такого будущего для себя, мы не хотим такой жизни для тех людей , которые сейчас на пенсии. Наши акции поднимают этот вопрос чтобы наши политические деятели, чиновники включались в его решение. И вы знаете, у нас получается. О нашем #letshelpbabusya было снято очень много сюжетов, политические лидеры размещали информацию про этот флешмоб у себя в социальных сетях. Это как раз та ситуация, о которой говорят: «Вода камень точит».

Об изменениях в себе

Однозначно могу сказать, что я стала очень много думать про пенсию и себе представлять, как это будет у нас с мужем. Рисую себе очень позитивные картинки наших путешествий. Естественно, до работы в Let`s help я никогда об этом не задумывалась. Для меня вопрос пенсии и старости был далек, как и для многих из нас.

Сейчас же все по-другому – кроме того, что я стала задумываться о пенсии, я стала думать об этом в больших масштабах – в масштабах стран и исторических событий. Сравнивать и анализировать системы, задаваться вопросами «почему?». Почему в Штатах и Европе пенсионеры живут по-другому? Уже сейчас хорошо понимаю, что большая разница состоит в ментальности и осознанности людей – они готовятся к этому периоду жизни с молодости и формируют себе накопления на пенсию. У нас же все надеются на государство, это наследие советского периода.

Сейчас в нашей семье и в ГК Лига, появилось новое направление – компания Лига Пенсия (негосударственное пенсионное обеспечение). Это аналогичная модель подготовки к пенсионному периоду как действует в США и Европе. Я провожу много презентаций и аргументированно рассказываю почему важно как можно скорее открыть свой пенсионный счет и начать накапливать свою собственную пенсию. До нашей благотворительной программы «Достойная старость» и благотворительного фонда Let`s Help мы абсолютно были далеки от этого направления деятельности. Можно сказать, что фонд подтолкнул нас к Лига Пенсии — компании, которая тоже несет свою определенную миссию: помогать людям готовиться к пенсионному периоду.

О том, как присоединиться к нашим проектам

Благотворительность — это не только денежный взнос, это, прежде всего, твое участие, энергия, внимание, твоя физическая помощь, которая также является немаловажной. Помимо денежного взноса можно помочь, например, физически. Например, в последние дни мы упаковываем и отправляем очень много посуды для гериатрических пансионатов Одесской области. В ближайшее время такая же помощь нужна будет в отправке дезинфицирующих средств в 8 областей Украины, с которыми работает МБФ Let’s help, а это 143 пансионата и более 8000 человек.

Нам нужна помощь в популяризации темы улучшения качества жизни пенсионеров в нашей стране, чтобы люди могли задумываться об этой проблеме, не проходили мимо. Кроме этого, есть поездки, в которые можно поехать, так же можно передать книги, которые могут быть интересны. Еще нужна помощь в деятельности фонда — например, помощь по СММ, по дизайну картинок, если человек умеет рисовать в графических редакторах, нужна помощь фотографов или даже помощь с автомобилем — привезти или отвезти помощь. Главное — хотеть присоединиться.

Фото из личного архива Ольги Бондаренко.