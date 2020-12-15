Марина Каган о компания ProCare: Как создать производство косметики с нуля

Компания ProCare — производитель и дистрибьютор косметики, основными ее брендами являются Joko Blend, Barbers, Shelly, Tink, Touch Protect. Марина Каган — совладелица и директор по маркетингу компании рассказывает о своем пути в бизнесе и об основных вызовах карантинного времени.

О решении работать на себя

После окончания университета у меня была всего одна работа, где я работала как наемный сотрудник, около двух лет. После так сложилось, что у нас с мужем, Александром, всегда были свои бизнесы. Все-таки предпринимательская жилка у нас в крови). Прежде чем создать бизнес по производству косметики, у нас было 3 серьезных проекта и параллельно постоянно искали и делали что-то новое и интересное, было еще с десяток проектов, которые прощупывали и быстро отказывались от них. Всегда хотели создать что-то масштабное, что будет иметь рост и будет актуально и через 10 лет. Сейчас в нашей компании три партнера: Каган Александр, я и Алена Халыпа.

О значении характера для бизнеса

Я оптимист, это помогает в случае неудач отказываться от неперспективных проектов, идей и идти дальше. Не останавливаться и думать, что больше ничего не получится, а пробовать еще и еще. По сути так мы пришли к своему производству косметики. Ошибки — это не неудачи, это мой опыт.

Требовательность. Я требовательна к себе и своим сотрудникам. Если упаковка продукта не нравится, мы ее будем переделывать и 10 раз, пока картинка не сложится. Если не нравится сам продукт, мы также его будем переделывать, разработка сложных косметических продуктов может занять и несколько месяцев.

Умение быстро принимать решения и быстро делать. Каждый день — это поток задач и вопросов, на которые ответы нужно давать сразу. Плюс постоянно возникают какие-то форс-мажоры, которые нужно решать. Большое преимущество- умение быстро думать и быстро делать. Один из примеров, мы ездили на международную косметическую выставку Cosmoprof в Болонью и увидели там очень интересный продукт — спа перчатки и носочки для маникюра и педикюра, которые производили в Испании. Вернулись в Украину, изучили рынок и поняли, что в Украине такое не делают. Есть турецкие и китайские аналоги, но украинских нет. Импортировать из Испании было не очень выгодно и мы решили сделать такой продукт сами. СПА-перчатки для маникюра и носочки для педикюра. Так появился наш третий бренд Shelly и уже через 5 месяцев с момента появления идеи мы представили его на выставке Intersharm в Киеве. Сейчас этот товар популярен у мастеров маникюра и педикюра, есть постоянные клиенты по private label и входит в категорию А по продажам.

Над чем приходится работать в себе: иногда мучают сомнения, достаточно ли я хорошо делаю свою работу, могу ли я быть примером для сотрудников. Умение делегировать — то, чему нужно поучиться. Иногда кажется, что лучше чем ты это другой не сделает, но это не правильно. Важно брать на работу таких сотрудников, которым можно делегировать любые задачи. Тогда не будет необходимости вникать в мелкие задания и можно сосредоточиться на более глобальных задачах.

О бизнес-идее и уникальности

В 2016 году в инстаграме были супер-популярны кофейные скрабы для тела. Мы решили попробовать сделать тоже самое. Нашли Алену Халыпу, в дальнейшем она стала нашим третьим партнером компании. Она технолог-разработчик косметических продуктов. Сделать кофейный скраб для нее было проще-простого. Так все и начиналось. Дальше начали расширять линейку продуктов, разрабатывать более сложные товары: альгинатные маски, сыворотки, бессульфатные шампуни.

Уникальность нашей компании в том, что у нас полный цикл производства, начиная от разработки рецептуры с нуля, создания этикетки и до дистрибьюции. У нас свой R&D центр по разработке косметических рецептур. Многие крупные компании заказывают у нас private label. Наши технологи могут разработать практический любой косметический продукт, в этом наша сила. Бренд-менеджеры и маркетологи разрабатывают этикетки, планируют маркетинговые кампании. Мы контролируем качество нашей косметики от этапа производства до выкладки на полке в магазине. У нас полный цикл производства: разработка рецептур, упаковок, выпуск готовых продуктов, продвижение товаров, дистрибьюция. Маржинальность бизнеса порядка 30%.

Мы следим за трендами и часто предугадываем спрос. Выпускаем товары, которые становятся топовыми на рынке или завозим аксессуары, которые становятся популярными. Наша миссия — производить качественную эффективную косметику, которая делает женщин счастливее.

О том, как мы стартовали

Мы никогда не брали кредитов, денег в долг и не получали инвестиции. В развитие вкладывали свои личные деньги, все, что зарабатывали, вкладывали в дальнейшее развитие, реинвестировали. Вышли в плюс через 2.5 года после создания этого бизнеса. Морально поддерживали с мужем друг друга. Нам в целом достаточно легко находить общий язык в бизнесе и это колоссальная поддержка. Я могу раскритиковать его идеи, а он мои, или наоборот сказать, что это огонь и взлетит.

Что бы я сделала по-другому, зная то, что знаю сейчас? Не тратила бы время на неудачные проекты, не строила бы иллюзий, что что-то вот-вот поменяется. Если не видишь перспективы, отказывайся и занимайся чем-то другим. Посоветовала бы себе думать масштабно, не запускать в Украине проекты, к которым рынок еще не готов.

О чем жалею — очень медленно развитие первые 1-1.5 года. В то время косметический бизнес был одним из наших очередных проектов, мы не сразу раскрыли его потенциал, да и в целом, были далеки от серьезного производства. Если бы можно было вернуться назад, я бы ускорила все процессы развития компании и мы бы за 1.5 года выпустили не 50, а 150 новых товаров. Не могу сказать, что что-то не получилось. Мы идем четко по намеченному плану. Сейчас наша косметика продается везде в интернете, самые крупные партнеры, это Make up, Rozetka, Parfums, Eva. В рознице — Mon Cheri, Эпицентр, Brocard, Архитектор красоты, Solo и другие. Мы развиваем производство, в следующем году хотим получить сертификат GMP — это документ, указывающий на то, что производство соответствует всем требованиям международного стандарта.

О команде

У нас есть несколько правил, которые сформировались за годы работы, которые, возможно покажутся жесткими, но когда мы закрывали на это глаза, ничего хорошего не выходило. Я не возьму на работу человека, который опоздал на собеседование, просит его перенести или заблудился. Это как первый показатель того, что человек адекватный и сможет работать у нас.

Если есть какие-то внутренние сомнения и человек не нравится, пусть он и будет хорошим профессионалом, мы ему откажем. Важно быть на одной волне, важно почувствовать, что человек тебе нравится, найти какие-то точки контакта. Ну и конечно, он должен разбираться в том, что он делает. Некоторые вакансии мы закрываем очень долго, бывало и по несколько месяцев.

Я толерантный руководитель. Я редко выхожу из себя, достаточно терпеливая, но требовательная. Мои задачи должны выполняться качественно и вовремя.

О карантинных временах

Во время весеннего карантина мы работали. Очень много. Кроме косметики, мы также выпускаем антисептики бренда Touch Protect. В первые недели карантина был сумасшедший ажиотаж, всем нужны были антисептики в огромных количествах. Спрос был намного выше предложения. На рынке резко пропал спирт, тара подорожала в 3 раза. Каждый новый день был новым вызовом — найти сырье, тару, закупить новое оборудование, найти еще сотрудников, успеть отгрузить заказы в срок. Часть сотрудников работали из дома, часть приезжали на работу, мы оплачивали такси.

Январский локдаун переживем, готовимся не к нему, а к Новому году. Работаем в обычном режиме, разрабатываем новую линейку товаров бытовой химии, новые косметические продукты. В январе, скорее всего, офис уйдет на удаленную работу, а производство будет продолжать работать.