Марокко на карантине: Как борются с вирусом в Северной Африке

Масштабное наступление коронавируса не ограничилось Китаем и европейскими странами — инфекция распространяется на всех континентах. О том, что происходит в Марокко рассказывает Идрисс Амид, исследователь из Университета Болоньи, сотрудник культурно-просветительской организации Alliance Française в Вероне (Италия). Первый случай в стране был зарегистрирован 2 марта 2020 года, у женщины, которая приехала из Италии, по состоянию на 23 марта в стране 143 заболевших коронавирусной инфекцией.

Ограничительные меры

В Марокко отнеслись серьезно к вопросу возможной эпидемии и приняли меры задолго до того, как количество случаев заражения по стране перевалило за 100. Ограничительные меры были достаточно суровыми: закрыты все школы и университеты, даже суды, а на днях на карантин ушла вся страна: выходить из дома можно только за закупками, в аптеку или по другим чрезвычайным делам. Для того, чтобы выйти из дому, нужно заполнить формуляр с вашими данными, заверить которые должен своей подписью префект. Оставаясь дома, люди выходят на балконы, чтобы вместе спеть национальный гимн и первую суру Корана.

До того, как были приняты решительные меры, коронавирусной инфекцией заболел министр транспорта Марокко, который вернулся в страну из рабочей заграничной поездки. Сейчас отменены все международные и внутренние авиарейсы, а также наземное сообщение, в том числе внутри страны. В виду этих беспрецедентных мер король Марокко объявил о создании денежного фонда для борьбы с коронавирусом: на эти цели государство выделило два миллиарда дирхам (Ред прим: приблизительно 205 миллиардов долларов США).

Новые вызовы

Система здравоохранения в Марокко сегодня не в лучшем состоянии: по всей стране в отделениях интенсивной терапии насчитывается только около 1600 мест, а населения в Королевстве Марокко около 35 млн человек.

Одной из проблем, стоящих перед правительством, является борьба с недостоверной информацией и fake news: многие блогеры и ютуберы публикуют на своих каналах неправдивую информацию о том, что в Марокко люди от коронавируса умирают прямо на улицах, или о том, что вируса на самом деле не существует, что надо “спокойно жить, как раньше”. Полиция арестовала уже многих за распространение таких “новостей”.

Материал подготовила Татьяна Гордиенко.