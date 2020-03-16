Последний рай на земле: Рассказ о коронавирусе на Бали

Всюду ли проник смертоносный Covid-19? Может, есть уединенные райские острова, где можно от него спастись? Сейчас прекрасный остров Бали — точно не убежище от пандемии. Наш инсайдер Наталья Sun Сунцова, основатель проекта путешествий по островам Индонезии и ретритов на Бали, рассказывает о том, как теперь живется в “последнем раю”.

С глаз долой

Индонезия — одна из тех стран, которые пытались убрать с глаз подальше, в том числе собственных, наличие коронавируса. Нет свидетельств — нет и проблемы! Ещё свежи в памяти ролики и фото с табличками «Bali safe», «Bali corona free». И это объяснимо — весь бизнес Бали выстроен на туризме и репутации “last paradise in the world”. И терять этот последний рай не хотелось до последнего ни местным жителям, ни туристам. Однако реальность такова, что коронавирус появился и у нас. На 19.03 это 309 заразившихся и 6 умерших. Правительство во избежание паники не раскрывает в каком именно регионе страны происходят заражения, но неофициально известно, что эти регионы — Ява, Сулавеси, Калимантан и Бали.

Настроение

В целом просыпаясь утром под пение птиц и шелест пальм за окном, трудно осознать пандемию, ее реальность здесь и сейчас. Все продолжают собираться на закате у океана, выезжать на кофе по утрам и серфить. Только на отдалении друг от друга.

Бали — это остров-праздник. До недавнего времени все пляжные клубы и рестораны с толпой посетителей были открыты. Сейчас ситуация сменилась на более осторожную: рестораны переходят на доставку еды, клубы присылают уведомление об отмене мероприятий. Мой любимый ресторан с бассейном у океана прислал сообщение, что с сегодняшнего дня принимает гостей при условии дистанции между людьми не меньше 1 метра. Это настоящая пропасть для менталитета Юго-Восточной Азии!

Специфика

Специфика Бали и региона Юго-Восточной Азии в целом такая, что люди очень социальные и к тому же религиозные. Уличная жизнь бьет ключом и во многих регионах в силу медицины верят меньше, чем в силу молитвы. Это, конечно, ускоряет распространение заразы. Зато, благодаря повсеместному «натуральному» образу жизни и антисанитарии, устойчивость к вирусам и микробам выше. Ещё бы! Чего только стоит съеденный руками рис из придорожного кафе или сон на полу в соломенной хижине. Люди, можно сказать, поколениями готовили свой иммунитет к приходу опасного вируса. А когда он придет, ему нужно будет еще потягаться в популярности с такими “королями района”, как лихорадка денге и малярия. В общем, местное население паникует мало. Больше грустит от экономических потерь.

Экспаты

Всю панику на себя приняли экспаты — иностранное сообщество, постоянно проживающее на Бали. Мы читаем новости и смотрим статистику. Мы волнуемся.

На днях вышло общее предписание, об ограничении проведения мероприятий с рекомендацией оставаться дома. Соблюдают его в основном иностранцы, ведь социальная сознательность — наше все.

Еще одна причина волнения — это визы. Все иностранцы, живущие здесь, должны через определенные промежутки времени (раз в несколько месяцев или раз в полгода) вылетать из страны за новой или обновленной визой. А что сейчас? Сейчас все ближайшие страны закрывают свои границы на карантин. И если сама Индонезия ещё выпускает и впускает туристов на определенных условиях, то наружу и чтоб поближе вылететь просто некуда — карантин. По этому поводу в Facebook даже создали группу тех, кто хочет остаться на Бали и планируют подавать петицию в миграционную службу о продлении виз без вылета. И группа, кстати, далеко не русскоязычная — в ней много людей из Австралии, США, стран северной Европы. Это рискованно. Но это ли не показатель, что даже в условиях пандемии и возможности вылететь на благополучную родину, люди хотят остаться на Бали! В «последнем раю на земле», которому сейчас и правда нужна наша поддержка.

Ажиотаж

В связи со всеобщими страданиями по туалетной бумаге в мире, могу сказать за Индонезию — «не, не слышали!» Вся Азия практикует водные процедуры после туалета и бумага не в почете. Поэтому скупают ее в основном экспаты. Вероятно, с целью использовать в качестве масок. Лично у меня дома 2 рулона и все.

Продукты также пока есть. У нас много магазинов в шаговой доступности, недорогой и вкусной еды на заказ из кафе. Люди немного избалованы и практика закупки и домашней готовки не так популярна. Хотя не исключено, что и до неё дойдёт.

Завтрашний день

Бали волнуется из-за пандемии. Но больше из-за ее экономических последствий. С уходом китайских туристов, а после и итальянских с корейскими улицы заметно опустели. Продавцы сувенирных лавочек, владельцы отелей, ресторанов, да и таможенники на контроле при въезде, испытывают если не испуг, то точно — фрустрацию. Все пытаются осознать происходящее и адаптироваться к новой реальности, в которой нет комфортно высоких цен на гостиницы, некого возить на авто и некому продавать сувениры.

У меня свой трэвел-проект в Индонезии — “Kalimantan TRVL” и я, как никто, ощущаю эту паузу. Туры откладываются и переносятся, границы закрываются. Но надо смотреть вперед, дальше границ. Без перспективы будущего нет настоящего. Поэтому в затишье занимаюсь тем, что придумываю новые программы и маршруты. Уверена — каким бы ни был вирус, он пройдет. А кокосы после него будут все такими же сочными, рисовые террасы — изумрудными, а океан — бескрайним. Все-таки что-то есть в этом «последнем раю на земле» и это “что-то” стоит сберечь для лучших времен, которые обязательно наступят.

Материал подготовила Татьяна Гордиенко.