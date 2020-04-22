Майя Тульчинская: «Я помогаю женщинам поверить в себя»

Традиция долго настаивала на дихотомии: женщина может быть либо умной, либо красивой. Последнее столетие усиленно боролось с этим стереотипом и, разумеется, каких-то результатов мы достигли. Тем не менее, «каноны» красоты женского тела и требования к конвенциональности женского ума живучи: общество хочет видеть нас всегда молодыми, стройными и удобными. Майя Тульчинская, колумнист, автор блога «Доступно та просто про моду і стиль» предлагает женщинам сменить оптику и освободиться от навязанных ограничений. Можно любить и уважать себя в любом возрасте и весе. Согласны?

Блог о красоте и стиле

О книгах, о детях, о кино есть множество отличных блогов. О стиле и моде я не смогла найти такой блог на русском или украинском языке, который бы мне нравился. Большинство модных блогов, которые мне встречались 6-7 лет назад – это были пафосные рассуждения о том, как красиво быть молодой, высокой, худой и очень богатой. Быть невысокой и не худой – уродство, быть небогатой – позор, а перевалить за сорок – это вообще преступление.

Серьезно, я столько раз читала, что после 46 размера никакая одежда хорошо сидеть не будет, что сумки должны быть только люксовые, а в сорок лет пора прикрывать колени… Мне так этот бред надоел! У нас половина женского населения в стране больше 46 размера. И 95% женщин не могут и никогда не смогут позволить себе люксовую сумку. И что из этого? Мода существует не для них?

Я устала от этого снобизма и пафоса. Мода в современном мире существует для всех. Стильно выглядеть могут все, независимо от возраста, размера и типа фигуры. Мне не хватало модного блога, где бы об этом черным по белому рассказывали. Поэтому я создала его сама.

Как и следовало ожидать, мой блог получился не мейнстримным, не типичным. Поэтому у него нет миллионной аудитории и никогда не будет. И не скажу, что меня это огорчает. Сейчас у меня порядка 14,5 тысяч подписчиков в фейсбуке и около 16 тысяч в Инстаграме. Это немного. Но отклик, живой интерес аудитории меня очень радует. Я вижу, что делаю нужное дело, что многих женщин поддерживает и вдохновляет мой блог. И это главное.

Об одежде или о женщинах?

Действительно я не так про штаны и юбки, как про женщин. Я считаю, что к женщинам общество предъявляет немыслимые, невыполнимые и часто противоречащие друг другу требования. Быть идеальной в глазах общества у женщины нет никаких шансов.

Женщина должна заботиться о своих детях так, словно у нее нет работы, отдаваться работе так, словно у нее нет детей, и при этом уделять спорту, питанию, уходу за собой и поддержанию красоты столько времени и сил, словно у нее нет ни детей, ни работы. А в перерывах еще быть потрясающей любовницей для мужа. Совместить все это невозможно, в сутках по-прежнему 24 часа. А супер-женщины, которые успевают пробежку и планку по утрам, медитацию по вечерам, и при этом строят свой успешный бизнес с нуля без поддержки, растят троих детей сами без нянь и пекут им каждый день пирожки – живут только в Инстаграме.

Не говоря уже о том, какие взаимоисключающие и людоедские требования предъявляются к женской внешности. А стареть женщина вообще не имеет никакого права. Чуть постарела – все, вторсырье, утиль. Планка задрана куда-то в космос, и у любой живой, реальной женщины есть тысяча и один повод быть недовольной собой, заталкивать самооценку все дальше и дальше под плинтус. А этим успешно пользуются все, кому не лень: индустрии красоты и похудения – чтобы тянуть из женщин деньги; боссы – чтобы меньше им платить; некоторые мужчины – чтобы вить из женщин веревки.

Все это меня очень огорчает и удручает. У меня обостренное чувство справедливости с детства, и мне кажется, что, несмотря на все достижения цивилизации, к женщинам этот мир все еще очень несправедлив. Поэтому я стараюсь, по мере сил, помогать женщинам поверить в себя, перестать себя ругать и не требовать от себя невозможного. Для меня самая красивая женщина – та, что счастлива, довольна жизнью и нравится себе. А это возможно при любых исходных данных, честное слово!

«Серая мышь» и «безвкусица»

По мнению Коко Шанель, если люди запомнили прекрасную женщину, но не запомнили, во что она была одета – значит, она была одета идеально.

Мне кажется, «серая мышь» — это женщина, после встречи с которой никто не запомнит ни ее наряд, ни ее саму. И это не обязательно плохо, не всегда мы хотим быть в центре внимания. А безвкусица – это очень сложно определимое понятие, поскольку вкус-то у каждого свой. Я стараюсь остерегаться ярлыков вроде «безвкусицы» и не показывать в блоге того, что кажется мне безвкусным. Каждая женщина имеет право носить все, что ей кажется эстетичным. И мы имеем право делать выводы о ее вкусе и понимании эстетики – но лучше делать их молча.

Поиск моего стиля – это были годы упорных тренировок. Правда в том, что у меня далеко не модельные параметры. И большинство советов, которые я даю в своем блоге – как визуально удлинить силуэт, как сбалансировать фигуру, как вытянуть шею, обозначить талию – многократно опробованы на собственном, земном, не «идеальном» теле.

Чтобы научиться не портить пропорции, выстраивать силуэт – достаточно понимания азов геометрии и оптики. Но это далеко не все, что нужно для формирования собственного стиля. Грамотный силуэт – это только полдела, хотя это уже немало. А дальше нужно ответить себе на вопрос: а что я хочу сказать этой одеждой? Какой я представляю себя миру? Ведь мы все что-то своей одеждой транслируем, какой-то образ создаем, хотим мы этого или нет.

И вот для того, чтобы транслируемый образ максимально соответствовал тому, что мы хотим сказать, какими мы хотим выглядеть – нужно хорошо разбираться в самой себе. А это, как стрижку, нельзя сделать раз и навсегда. Это путь длиною в жизнь, и жизнь всегда будет вносить в ваш выстроенный образ какие-то коррективы.

О вдохновении и семье

Путешествия, музеи, театр. Очень люблю оперу, джаз. Иногда достаточно попасть на хороший концерт или спектакль – и заряжаешься на месяцы. Иногда одна картина в музее, вовремя увиденная под правильным углом, наталкивает на столько мыслей и ассоциаций, что можно потом разрабатывать тему год. А иногда достаточно просто сесть с чашкой кофе в уличном кафе и наблюдать за людьми. Многие мои посты и модные колонки были вдохновлены просто проходящими мимо людьми. Широко открытые глаза – главный ресурс творческого человека.

Я стараюсь не грузить близких своим блогерством и не делаю из своей семьи идеальную картинку для Инстаграма. Хотя нам бы даже особо придуриваться не пришлось, мы на самом деле счастливая семья с двумя детьми и котом. Но позировать для инстаграмных фото – кажется, последнее, чем захотят заняться в этой жизни мой муж и сыновья. Удается использовать для сториз только кота – такая его кошачья доля. Но помочь, поддержать и посоветовать они всегда готовы. Муж много помогал и помогает мне с техническим обслуживанием моего сайта. Младший сын иногда меня фотографирует – и эти импровизированные фото всегда выходят очень эмоциональными. Дети часто подают мне идеи — куда развиваться дальше.

А самое главное: они все увидели за эти годы, что вести блог – это не игрушки, это полноценная работа. Относятся с уважением и пониманием, за что я им очень благодарна.

О материнстве и воспитании

У меня уже два практически взрослых сына. Я своих детей не воспитывала. Я вообще не очень понимаю, какие специальные действия нужно совершать, чтобы считалось, что ты детей «воспитываешь». Мне кажется, самый эффективный способ чему-то научить детей – делать это самой и вместе с ними. Не приучишь детей читать, если они никогда не видят тебя с книгой. Не будет у детей грамотной речи, если с ними не разговаривают грамотно. Не научатся дети убирать свои вещи, пока твои вещи валяются как попало. Вежливость, толерантность, уважение чужих границ, великодушие, забота о слабых – всему этому дети обучаются автоматически, если видят это в поведении родителей.

Я много говорю с сыновьями на острые темы – о феминизме, о гендерных стереотипах, о насилии, о равноправии. Но я не рассказываю, как они должны думать. Просто излагаю свое видение. Они могут не соглашаться, спорить. И это хорошо, грош цена точке зрения, которую тебе навязали.

Мои главные принципы – дать детям как можно больше любви и как можно больше свободы. Я никогда не настаиваю на своем, если можно уступить. Какую рубашку надеть, какое кино смотреть, есть суп или нет, заниматься музыкой или рисованием – это все вопросы, в которых компромисс вполне возможен. И искать его стоит! Чем меньше давишь на детей в мелочах, тем больше шансов уберечь их и направить, когда речь идет о чем-то действительно важном!

А когда дети вырастают, лучшее, что можно сделать – перестать заниматься их жизнью и сконцентрироваться на своей. Чтобы они знали, что ты всегда где-то неподалеку, всегда дашь совет, если спросят, и придешь на помощь, если позовут. Но сама держишь дистанцию и нейтралитет. Мне кажется, так взрослым детям намного легче повзрослеть окончательно.

Фото из личного архива Майи Тульчинской.