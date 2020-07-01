Накопления, депозиты, инвестиции: Как научить детей откладывать и вкладывать деньги

Копилка — классический вариант для накопления денег на разные детские мечты: велосипеды, телефоны и прочее. А как еще можно копить деньги, кроме как бросая монетки в фарфоровую свинку? Ведь у банковской карточки есть интересные возможности: округление остатка, ежемесячные взносы, бонусная программа.

Три “коробочки”

Говоря о финансовой грамотности и навыках накопления, невозможно не вспомнить поучений пса Мани из книги Бодо Шефера для детей. Главной героине, девочке Кире очень хочется и новый компьютер, и поехать в США, и еще много всего, но у родителей кредиты, и мечты приходится откладывать на потом. Чтобы приблизить это самое “потом”, умный пес советует девочке начать со списка желаний, состоящего из 10-ти пунктов. То есть, ребенок должен ответить на вопрос: зачем он хочет стать богатым? Список этот должен “вылежать” пару дней, по истечении которых предложите чаду выбрать из всех желаний всего три, предварительно хорошо подумав о приоритетах и ценностях. Например, Кира, кроме компьютера и поездки захотела иметь возможность помочь родителям рассчитаться с кредитами.

Далее умный пес предлагает девочке приступить к созданию альбома желаний и трех коробочек для накоплений. Альбом желаний – это такой блокнот, куда наклеиваются вырезки, наносятся рисунки всего того, что помогает визуализировать мечты. Полистать этот альбом – это подзарядить мотивацию. Желательно делать это каждый день. Что касается коробочек, то у Шефера в книге это были настоящие ящички с надписями “ноутбук” и “Америка”, в которые Кира решила еженедельно бросать определенную часть своих еженедельных карманных денег.

Что касается третьей “коробочки” для финансовой помощи родителям, то тут собаке-”коучу” пришлось рассказать Кире о том, как важно взрослым внимательно планировать свои покупки и желательно не делать долгов, не тратить больше, чем имеешь, а если уж так получилось, то лучше выбрать схему, по которой взносы как можно ниже, иначе на жизнь остается совсем мало, а это очень грустная ситуация. Мани пояснил: “Я имею в виду потребительские кредиты. Люди берут их для покупки, например, новой машины, мебели, телевизора или просто на прожитье. Таким людям нужно придерживаться правила “пятьдесят-на-пятьдесят”, то есть: из свободных средств, которые не идут на повседневные нужды, половину копить, а с другой половины отдавать взносы за кредиты”. Ведь если отдать все долги побыстрее, то не останется не то что свободных средств, а вообще ничего. Тем не менее, третьим желанием вашего ребенка, может быть какое угодно другое. Просто их не должно быть больше трех, иначе их будет труднее реализовать.

Свинья-копилка и другие практические советы

Финансовый колумнист New York Times Рон Либер в своей книге “Как говорить с детьми о деньгах” признается в своей неприязни к керамическим хрюшкам с прорезью для монеток. Во-первых, мы обычно не приписываем свинье тех ценностей, которые хотим привить детям, научив их обращаться с деньгами. Во-вторых, свинки и подобные им копилки не подлежат безопасному вскрытию и в них не видно сколько чего есть — Либер советует завести обычные прозрачные банки из-под круп.

В-третьих, автор рекомендует регламентировать, насколько это возможно, момент выдачи карманных денег: в определенный день, в определенное время, определенную сумму. Позаботьтесь о том, чтоб у вас было денег “без сдачи”. Для детей 8-13 лет Рон Либер не советует открывать “взрослый счет”: слишком абстрактный, он превратится в “черную дыру для подаренных на день рождения банкнот”. Пусть лучше это будет реальная банка, из которой можно вынуть банкноту-две, а вот подростки уже могут сами решать, когда открыть настоящий счет, когда захотят копить, например, на обучение или на автомобиль.

Тем не менее, смысл переводить деньги в виртуальную форму есть и для детей 8-13 лет. Это может быть приложение, отслеживающее расходы — оно научит детей понимать, на что они тратят. Или специальная карточка для выплат без кредитного лимита, с которой дети могут делать покупки, в том числе, онлайн, под контролем родителей.

Карта Юниора от ПриватБанка — первая бесплатная банковская карта для школьников. Получив ее, ребенок имеет возможность также поучиться финансовой грамотности в Бизнес-школе «ЮніорБанк», а родители — отслеживать, куда тратит ребенок свои карманные деньги. Вы в любое время можете пополнить карту в отделении ПриватБанка или через Приват24 не выходя из дома; контролировать все траты вашего ребенка с помощью SMS-информирования; настроить регулярный перевод средств с вашей карты на Карту Юниора.

Для оформления карты необходимы:

свидетельство о рождении ребенка (допускается свидетельство, выданное не в Украине);

справка ИНН (обязательно для детей с 14 лет);

электронный паспорт (ID-карта) (с 14 лет) или общегражданский паспорт (с 16 лет);

наличие у родителей карты «Универсальная» и личного номера телефона у ребенка.

Оформить Карту Юниора можно с ребенком или без него в ближайшем отделении ПриватБанка. Кстати, со середины июля выпускаются обновленные стильные Карты Юниора: лаконичный «взрослый» дизайн и набор наклеек, чтобы каждый юный держатель мог поупражняться в креативности и создать свою уникальную платежную карту. Стикеры-наклейки были разработаны с учетом мемов и трендов современной молодежи, их можно разместить не только на карточке, но и на корпусе смартфона или ноутбука: с Картой Юниора все клеится!

Депозиты и инвестиции — как это объяснить детям

Подсчитав, что откладывая установленную сумму на Америку, посетит она ее через пятьдесят пять лет, Кира из книги Бодо Шефера приуныла. Однако в скором времени девочка получила подсказку о возможности подработать, например, выгуливая чью-то собаку. Рассказали ей и о более прогрессивных способах заработать больше денег, не ожидая полвека для того, чтобы увидеть заокеанские красоты: создание депозита и инвестиционная деятельность.

Услышав сочетание слов “дети”, “депозит” и “инвестиции”, многие родители содрогаются: а не привязана ли их, родительская, банковская карта, к смартфону ребенка и не решит ли он тайком от родителей “заработать”, поведясь на рекламу трейдинговых компаний или виртуальных казино? Если такие мысли возникают, стоит, конечно, сразу удостовериться, что доступа к родительской карте чадо не имеет. Не лишним будет установить любую из удобных программ родительского контроля на гаджет ребенка — на всякий случай. И не переставать при этом вести просветительскую деятельность на финансовую тему и применять знания на практике. Депозит – это же прекрасно! Бодо Шефер называет его “курочкой, которая несет золотые яйца”.

С помощью Карты Юниора от ПриватБанка, например, ребенок может копить деньги и получать доход в размере 7% годовых на остаток личных средств свыше 100 грн (деньги зачисляются на бонусный счет карты). Для этого нужно активировать депозитную функцию карты в Приват24 или через банкомат.

Инвестиции — это уже более ответственный шаг, но процесс подготовки к нему является необходимой частью финансового образования. Тот же Бодо Шефер, уже в книге для взрослых “Путь к финансовой свободе”, говорит о том, что просто откладывая часть зарплаты и не делая долгов, вы миллионерами не станете. И никто не станет. Для этого нужны другие финансовые инструменты. В том числе, инвестиционная деятельность. Вот, что об этом говорит Шефер:

“Краеугольным камнем для создания богатства является наставник. Личность, которая намного успешнее вас, которая возьмет вас под крыло и будет помогать вам. Когда бы я ни говорил с богатыми людьми, я всегда слышал, что в их жизни был наставник и, по крайней мере, несколько примеров для подражания из ближайшего круга”.

И правда, у Киры из книги “Пес по имени Мани или Азбука денег” тоже появляются наставники: старший кузен и легендарная личность — госпожа Трумпф, которая основала с подростками Инвестиционный клуб. Кто станет таким наставником для ваших детей? Возможно, надежная бизнес-школа, а возможно вы сами, ведь становиться финансово грамотными никогда не поздно!

“В Бизнес-школе «ЮніорБанк» есть целый модуль, посвященный инвестициям. В простой и интересной форме детей обучают азам инвестирования и просчета рисков. Кроме того, ученикам акцентируют на том, что главная инвестиция — инвестиция в себя, свое развитие и обучение. Это самый ценный и полезный вклад, ведь с помощью своих талантов и навыков можно организовать собственный стартап, который может вырасти в большой бизнес”, — рассказывает руководитель образовательных программ ПриватБанка Анна Павлова.

В следующей статье в рамках спецпроекта “Азбука денег” мы поговорим о том, что такое финансовая цель, как определить посильную вам финансовую цель и как разбить цель на несколько этапов и корректно заложить ее в бюджет.