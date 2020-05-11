Нетворкинг: Как он может помочь женщинам преуспеть в бизнесе

Предприниматели часто страдают от синдрома «одиночества на вершине». Это неприятное чувство изоляции, которое приходит вместе со статусом главного ответственного за принимаемые решения в бизнесе. Избавиться от этого чувства поможет нетворкинг. Жаль, что женщинам-предпринимательницам, разрывающимся между работой и семьей, не очень-то подходит традиционный формат нетворкинга в виде «выхода на кофе» с каждым интересным и потенциально полезным «контактом». Женщинам больше подходят группы нетворкинга — их программы усиления навыков рассчитаны на один день и дают еще ряд важных преимуществ.

Инклюзивность

Предпринимателей не так уж и много в нашем обществе. Например, в США их только 6% от всего взрослого населения, а женщин среди них меньше половины. Именно поэтому женщинам в бизнесе не хватает общения с другими предпринимательницами. Групповой нетворкинг помогает женщинам быть частью коммьюнити с общими ценностями и целями, общаться с единомышенницами, на которых можно рассчитывать.

Стимул для креативности

Общение в группе нетворкинга, обучение вместе по специаизированным программам, дает толчок креативности и инновационному мышлению, поскольку женщины в группе ведут бизнес в разных сферах деятеьности. Никогда не знаешь, чей опыт натолкнет тебя на удачную мысль.

Обмен опытом

Групповой нетворкинг нужен и для того, чтобы поделиться опытом, рассказать о своих историях успеха, о вызовах с теми, кто поймет и поддержит, потому что сам прошел через подобное. Это также возможность получить честный фидбек от компетентных экспертов.

Интерактивное приобретение знаний

Знания тем учше усваиваются, чем активнее вы участвуете в их получении вместе с фасилитаторами, спикерами и другими предпринимательницами во время группового нетворкинга. Это эффективнее, чем традиционный нетворкинг, когда вы работаете в паре.

Валидация

Женщины-предпринимательницы чаще бывают слишком самокритичны, чем мужчины, поэтому одобрение и похвала от других женщин помогает придать истинную ценность трудным решениям, которые вы приняли и принимаете. Групповой нетворкинг мотивирует предпринимательниц на более смелые шаги в бизнесе.

Сотрудничество

Групповой нетворкинг позвояет участницам завязывать новые контакты и строить новые деловые отношения. Это прекрасная возможность найти нужных партнеров, получить необходимую информацию и примеры успешных кейсов.

Аутентичность

Участницы получают вдохновение, когда работают с фасилитаторами и спикерами, которые действительно эксперты в том, о чем говорят, которым близки интересы участниц группы. Такое общение укрепляет доверие и способствует развитию соидарного идерского стиля у женщин в бизнесе.

Рефлексия

Женщинам-предпринимательницам часто не хватает времени. Даже на то, чтобы подумать о прошлых достижениях и сделать выводы из сделанных ошибок. Выделенное время для встречи с единомышленницами может помочь вам поразмышлять над вашими решениями и улучшить навыки принятия решений.

Подпитка энергией

Вести свой безнес тяжело. Успешная встреча нетворкинг-группы может зарядить вас энергией на новые свершения в бизнесе, придать уверенности в себе, прокачать навыки, дать новые идеи и деловых партнеров.

Источник: forbes.com