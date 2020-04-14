Португалия на карантине: Никаких рукопожатий и поцелуев

Первым португальским зараженным COVID-19 стал Казимиро Соуса, который приехал в Порто из Милана 21 февраля и продолжал работать до начала марта. Кстати, он же и стал первым излечившимся от этого вируса. 2 марта были зарегистрированы первые случае коронавируса в Португалии. После обнародования этого факта стали приниматься первичные меры предосторожности: никаких рукопожатий и поцелуев при встрече, частое мытье рук. Как теперь живется в Португалии рассказывают Мария Евтюхова и Евгений Канивец.

Пошаговое ужесточение карантина

Университеты прекратили учебу 9 марта, 13 марта многие из детей уже не пошли в школу. Официально карантин был объявлен 16 марта. Все учебные заведения были сразу закрыты. Дети перешли на домашнее обучение. По законодательству Португалии дети до 12 лет не могут оставаться дома одни, поэтому один из родителей ушел на карантин вместе с ребенком.

На сегодняшний день в Республике Португалия 17 448 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 347 человек выздоровели и 567 летальных исхода. Очаги приходятся на зону Лиссабона (946 подтвержденных) и зону Порто (959 человек). Госпитализировано 1 227 человека, под наблюдением соответствующих органов находятся 24 708 человек.

Министерство Здравоохранения просит находиться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости. В случае появления кашля, повышения температуры или затрудненного дыхания нужно звонить по «горячей линии», она называется «Здоровье 24». Тест на вирус можно сдать в определенных лабораториях, на данный момент результатов анализа ожидают 3 801 человек.

Как и в других странах, у нас закрыты все государственные учреждения, прием ведется по телефону или через официальные сайты. Закрыты также магазины, рестораны, бары, кафе, музеи, кино, театры. Открытыми остаются супермаркеты, аптеки, заправки. Разрешено выходить на прогулку с собаками, но без детей.

Помощь государства гражданам и бизнесу

Правительство объявило «чрезвычайное положение» 13 марта. Кроме временного запрета на учебу начиная с 16 марта, правительство объявило о следующем:

1.Открытие кредитных линий для фирм из туристического сектора (200 млн евро для маленьких и средних компаний и 60млн для микрофирм);

2.Упрощение выплат некоторых налогов;

3.Выплаты в размере 66% от зарплаты работникам, которые вынуждены находится дома с детьми возрастом до 12 лет;

4.Туристические агентства обязаны перенести забронированные поездки или вернуть клиентам деньги;

5.Ограничение количества людей, находящихся в супермаркетах и торговых центрах, где необходимо соблюдать дистанцию между клиентами;

6.Запрет на высадку пассажиров с круизных лайнеров, кроме резидентов Португалии;

7.Найм медицинских работников, которые уже вышли на пенсию;

8.Заморозка юридических сроков;

9.Закрытие дискотек, пляжей и мест сбора большого количества людей;

11.Временный запрет на посещение домов престарелых на всей территории государства (с потенциальным распространением запрета на больницы и тюрьмы);

12.Усиление цифрового обслуживания для госучреждений.

За несоблюдение режима «чрезвычайного положения» предусмотрена криминальная ответственность: до 1 года тюремного заключения или крупный штраф.

Служба социального обеспечения предусматривает следующие виды помощи:

1.Помощь семьям работников по найму;

2.Помощь частным предпринимателям (размер помощи составляет 1/3 от средней базы за первый триместр) и домработницам (2/3 от зарегистрированного дохода за январь 2020);

3.Помощь работникам по найму в связи со снижением экономической деятельности. (в размере не менее минимальной зарплаты и не превышающей 133,5 евро);

4.Помощь детям и внукам людей, которые находятся на обязательной профилактической изоляции (14 дней) составляет 100% месячной оплаты труда;

5.Помощь в «поддержании рабочего состояния» контрактов ((layoff). Касается это предприятий (компаний, учреждений), в которых произошла полная или частичная остановка деятельности в результате прерывания глобальных цепочек поставок или приостановления/ отмены заказов. 2/3 от ставки выплачивает служба социального обеспечения и 1/3 работодатель;

6.Отсрочка выплаты налогов для работодателей;

7.Отсрочка выплат налогов для частных предпринимателей (выплачивается 1/3 налогов платится в месяце начисления налогов, остальные 2/3 выплачиваются равными и последовательными частями до конца года).

Наш быт

В большинстве супермаркетов сохраняется «пропускной режим» — только определенное количество людей могут находится одновременно внутри магазина. Логистическая система работает хорошо, пустых полок очень мало (в основном, отсутствуют товары по акции). Паники не наблюдается, хотя в первые дни карантина все же имела место. Во всех супермаркетах есть служба доставки товаров на дом: другое дело, сколько придется ждать, чтобы зарегистрировать заявку и сколько, чтобы их привезли к вам домой. Некоторые сайты супермаркетов не выдержали такого наплыва заказов и дали сбой.

Масок, антисептиков и одноразовых перчаток днем с огнем не сыщешь ни в аптеках, ни в супермаркетах. Народ начал сам себе шить из найденных в закромах марли или простой материи. Неравнодушные и имеющие возможность и желание помочь, шьют собственноручно и раздают бесплатно. Есть прецеденты, когда некоторые сети супермаркетов и аптек пользуясь случаем взвинчивают цены на «дефицитный» товар в 20 раз.

Ситуация на сегодняшний день среди народа спокойная, нет паники, нет хаоса, большинство людей приняли реальность и откликнулись на просьбы правительства оставаться дома (Fica em casa).

Дистанционное обучение

Дистанционная форма обучения в сложившихся условиях — непростая задача и для учителей, и для учеников, и для родителей. Каждому из участников этого процесса нужно организовать учебный процесс, чтобы он был максимально эффективным. Учителя осведомились у родителей есть ли возможность у ребенка доступ к интернету, наличие планшета, ноутбука, смартфона, благодаря которому учителя могут проводить занятия онлайн. Выяснилось, что далеко не у всех детей есть такая возможность. В связи с тем, что не у всех детей есть возможность доступа к интернету, Министерство образования разработало систему «Телешкола», предполагающая трансляцию уроков по телевидению и заверило, что совместно с местным телеканалом RTP, были созданы 5 каналов на Youtube, в рамках дистанционного обучения во время карантина. Каждый из пяти каналов рассчитан на определенный школьный уровень, включая старшие классы. Уроки начинаются с 20 апреля. Уже решено правительством, что занятий в школах не будет до конца учебного года.

Каждая школа находит свои пути решения этой задачи, но есть общие способы для большинства школ. Многие учителя практикуют уроки онлайн если не каждый день, то несколько раз в неделю. Плюс на почтовый ящик ребенка высылаются домашние задания, а также используются разные учебные платформы, такие как Google Classroom, Zoom и прочие. Есть «Виртуальная школа», в рамках которой можно посмотреть видео на новую тему, выполнить задание.

В детских садах воспитатели снимают видео с традиционным чтением детских рассказов и выкладывают его либо в созданными ими же группами в Whatsapp либо на страничке своих садиков и групп в соц.сетях. Родители дошкольников активно делятся между собой в этих же группах кто и чем занимает свое чадо и затем активно это обсуждают. Также выкладывают результаты своих занятий с малышами.

Некоторые театры инициировали программу «Театр дома» и решили транслировать спектакли онлайн. Эту инициативу подхватили музеи, цирк. Победитель Евровидение-2017 Салвадор Собрал решил дать три бесплатных концерта онлайн.

Так мы живем, надеясь на скорое избавление от эпидемии и карантина.

Материал подготовила Татьяна Гордиенко.

Серия репортажей от первого лица «Мир на карантине» регулярно выходит на WoMo.ua с целью познакомить наших читателей с личным измерением эпидемии коронавируса, с реальным положением вещей в отдельно взятых странах и городах через свидетельства непосредственных участников событий и с историями всех тех, кто делит с нами глобальный опыт нелегкого испытания.