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Сама себе Boss: Как украинка построила успешное издательство во Флориде 

Бизнес&IQ

Редакция WoMo продолжает серию публикаций о бизнес-вумен за рубежом. О том, какая она — жизнь украинок, которые владеют бизнесом в других странах. Поговорим с женщинами о поддержке государства и других женщин, о гендерном равенстве и возможностях, о правилах ведения бизнеса и расписании дня, экономике и карантине, а также о многом другом. Мы уже поговорили с Мариной Овчаренко о том, как она строила клининговые компании Clean2Clean Incorporation и MaryPiven в Нью-Йорке. Сегодня наша героиня — Елизавета Соломатина, литературный агент и меценат, владелица издательского дома “Дві мови, одне серце” во Флориде. 

Свой бизнес позволяет объединить все, что хочешь 

Я всегда стремилась в работе гармонично сочетать логику и эмоции. Для меня всегда было важно, чтобы и престижно, и интересно. Долгое время  я металась, как обезьяна, между умными и красивыми, то есть между корпоративными менеджерами и свободными художниками, пока не поняла, что выбирать, собственно, и не нужно. Нужно совмещать. 

В собственном литературном агентстве я нашла важный для меня баланс: есть огромное место для творчества и самовыражения, при этом присутствуют дисциплина, бизнес-процессы и, конечно же, прибыль. Я живу и работаю в Sarasota, Florida. Здесь я могу работать по специальности и не прозябать, как в Киеве. В Штатах вопрос личного достатка это вопрос, как ты работаешь, здесь чиновники не ставят палки в колёса, а очень помогают бизнесу.

США страна возможностей. Звучит заезжено и банально, но в этих словах большая правда. Я свою возможность использовала с удовольствием и теперь пожинаю сладкие плоды. 

О помощи государства, налогах и рабочем графике 

Как любимого ребёнка из детсада, встречают человека в американских государственных учреждениях. Все клерки и чиновники радушны, приветливы, готовы помочь. Я плачу единый налог 6.5%.

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В моем бизнесе я во время карантина не подавалась на льготы, потому что обороты не снижались и финансовых проблем я не испытывала.

Работать по 16-18 часов в сутки не эффективно

День на день не приходится. В среднем: 3-5 часов литературной работы, 1 час организационной — и я стараюсь ещё эти цифры уменьшать. Два раза в неделю тренировки в зале или на открытом воздухе. Плюс на мне дом и семья. Это тоже требует времени. Не верю в 16-18 эффективных рабочих часов в сутки. Это путь к нервным срывам, по моему мнению. 

Обращайся с другими так, как ты хочешь, чтобы обращались с тобой

Лично я всегда любила стратегию Голубого Океана: Вселенная изобильна, ресурсов хватит на всех, приходи и бери, сколько тебе нужно в работе и жизни. Помогай другим и тебе помогут. Я работаю по золотому правилу жизни: treat others the way you want to be treated. Обращайся с другими так, как ты хочешь, чтобы обращались с тобой. Мы с мужем даже описали этот принцип в одной из наших книг для детей. 

Многозадачность заложена в каждой женщине природой

Мне легко работать со всеми, в любой стране мира есть интернет, английский (как основной рабочий язык общения) у меня свободный и возникающие проблемы, как правило, несущественные и быстро решаемые. Последний проект мы делали вместе с Перу, Испанией, Украиной и США. Все получилось просто великолепно! 

Я построила достаточно мобильную организацию: нет чётких графиков а-ля  9-6 и прописанных функционалов, поэтому и людей на ставке у меня нет. 

Когда выходит очередная книга мы с автором собираем команду под неё. А учитывая творческую составляющую процесса и присущую ей энергию деятельности никого заставлять не надо, все знают и делают свою работу качественно и в срок.

Женщина не всегда может в шесть вечера отключиться от рабочих вопросов и пойти домой отдыхать. Иногда она держит в голове все проблемы до их решения. Это может очень выматывать. Плюс дома ее не ждёт заслуженный отдых на диване возле ТВ, бывает, там ждёт вторая смена: дети, ужин, посуда, стирка, бытовые вопросы. Многозадачность (наравне с мультиматеринством) заложена в каждой женщине природой: у старшекурсника проверить домашку, младшего приласкать, борщ помешать, а тут ещё коллега звонит — все одномоментно. Мужчины так не могут. Это надо в себе ценить!

Делать дела в потоке — самое легкое

Быть в потоке на время соединиться с источником. Перестать ощущать бег времени, не испытывать чувство жажды, также нет потребности в еде, но есть максимальная осознанность. Все получается, все складывается, как по мановению волшебной палочки, нет никаких проблем и сопротивлений.

При дальнейшем переосмыслении приходит ощущение, что ты летишь, паришь, при этом наслаждаешься, улыбаешься счастливый и довольный, глубинно исцеляешься и растёшь духовно.

Об отношении к бизнесвумен, семейных обязанностях и декретном отпуске в США

Если говорить в целом, в Америке вести бизнес достаточно легко, всегда прозрачно, государство помогает и все обязательно платят налоги. К женщинам в бизнесе относятся по-разному. На словах так все двумя руками «за», но иногда чувствуется нежелание мужчин подвинуться с насиженных мест. 

В Штатах, как и везде в мире, есть разные женщины. Кто-то больше (уже поняли, что это и есть секрет своего успеха) помогает другим, кто-то меньше — не доросли немного, ещё личные вопросы решают. Но в целом, как я вижу по моему личному опыту, да, большинство женщин помогают друг другу и нет сильно развитого чувства конкуренции и стяжательства. 

Даже как-то, в отличие от мужчин, лимитированных количеством ресурсов на планете (мол, на всех не хватит), женщины, как я вижу, верят, что Вселенная изобильна и всем всего в достатке проблема подойти и взять свое, поверить, что ты просто этого достойна по праву рождения.

Все прекрасно в США с феминизмом. Америка в этом вопросе впереди планеты всей. Все больше и больше мужчин начинают готовить (не раз в месяц по воскресеньям с обязательным восхвалением мастерства папы всей семьей), а каждый день. Например: пн, ср, пт папа, вт, чт, сб мама, а в воскресенье мы едим вне дома.  Это все происходит, честно скажем, не без сопротивления: ведь было же так удобно: пришёл домой, лёг на диван, ужин готов, пыли на полках нет, а чистые носки всегда в комоде. А тут надо ещё немного поработать. Также отошло в прошлое понятие «декретный отпуск». Теперь говорят: я сменила специальность, с января 2016 (условно) я работаю дома, воспитываю наших детей. Да, работа сложная, зачастую бывает и без выходных, но для меня это важно. И я люблю свою работу. 

Феминизму, как и гомосексуализму, плохую службу сослужили отдельные их яркоагрессивные представители, которые кричали и кричат на всех углах и массовых собраниях о том, как их задели и обидели — мол, социальное неравенство. 

Я лично не очень верю в такое равенство, поскольку природа сделала нас разными, и пока мужчины не рожают и не кормят грудью смешно говорить о каких-то одинаковых нормативах. Я верю, что многие женщины, которые не были оценены окружающими в быту, решили выйти на работу, чтобы иметь возможность быть ценной и значимой личностью, но, увы, это не так работает. Если ты не ценишь себя сама дома, твоя семья тоже ценить тебя не станет, а уж тем более социум вне дома. Тут нужно с себя начинать, по моему мнению, ходить до комнатам и говорить: кто молодец, полы помыла? Дети, любимый, идите все сюда, посмотрите, как чисто! Это я сделала! Вкусно сегодня вам? Спасибо! Я старалась для вас. 

Не все женщины хотят работать полный рабочий день в офисе, многие просто хотят, чтобы их труд по дому ценили. Для меня это нормальная практика, когда человек (не важно, мужчина или женщина) знает, чего он/она хочет, понимает свою ценность, достигает своих целей. Отстаивает свои права и свободы в правовом поле, знает свои обязанности, любит себя и людей.

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