Сексизм по-прежнему процветает в политической сфере

Последние несколько лет были показательными с точки зрения роли женщин в политике. Результаты исследований говорят о том, многие девушки и женщины не стремятся к политической карьере из-за сексизма во всех сферах. Ширин Моррис, которая в 2019 году была кандидатом лейбористов в районе Дикин (Канберра, Австралия), считает такую ситуацию «угнетающей и приводящей в уныние». Особенно это ярко проявилось в свете недавних шокирующих высказываний Адема Сомюрека в отношении Министра по делам женщин австралийского штата Виктории Габриэль Уильямс и членов сообщества ЛГБТ+.

Д-р Моррис, аспирантка Мельбурнского университета и доктор философии по конституционному праву, считает, что подобное поведение может отпугнуть некоторых женщин от карьеры в политике. Однако, по ее мнению, «мы все должны мотивировать женщин делать все возможное, быть мужественными и поддерживать их попытки изменить ситуацию».

Д-р Моррис не понаслышке знает о том, что происходит в политических кругах. Около 8 лет назад, работая с Институтом Ноэла Пирсона в Кейп-Йорке по теме конституционного признания коренных народов, она лично столкнулась с негативными проявления в отношении женщин. Накануне выборов 2019 года десятки плакатов доктора Моррис были испорчены, а вокруг ее фотографий нарисовали хиджаб, хотя она не имеет никакого отношения к мусульманской религии. Ее родители переехали в Австралию из Индии и Фиджи.

«Мной движет то, что я хочу сделать что-то хорошее, чтобы повысить значимость всего этого. Нам нужны хорошие мужественные люди, чтобы войти в парламент и изменить ситуацию к лучшему. Печально слышать все эти истории о сексизме», – говорит она.

Стефани Милионе, директор международной консалтинговой компании Nous Group по государственной политике, в течение года исследовала способы поддержки большего количества женщин из числа коренных народов и культур, которые могли бы быть избраны в парламент. Она считает, что возможность проведения социальных реформ делает политическую карьеру привлекательной. Однако в реальности Милионе не видит большого количества женщин на высоких политических постах. Наблюдая за широким распространением гендерного неуважения к женщинам-парламентариям, у нее «возникает гнев и недоумение».

«Это не отражает то, что я вижу в более широком обществе… Я думаю, что политический ландшафт довольно устарел, если сравнивать его с тем, что происходит в государственном, частном и даже в общественном секторах», – сказала Стефани.

Она, как и раньше, рассматривает возможность заняться политикой, но надеется, что до этого времени произойдет серьезный сдвиг в вопросе гендерного равенства.

«Когда вы слышите, как действующие или бывшие женщины-политики откровенно рассказывают о личном опыте, связанном с сексизмом, их комментарии могут показаться странными и даже противоречивыми. Однако такое существует в реальности. И люди, которые высказывают сексистские комментарии, должны привлекаться к ответственности».

Перевод: Оксана Штоляр

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