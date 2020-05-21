Семейное право: (Не)ожиданные последствия карантина

После окончания карантина в Китае резко увеличилось количество разводов. В некоторых регионах даже ввели ограничения сколько заявлений на развод в день можно принимать. Некоторые СМИ публиковали фото с очередями желающих расторгнуть брак. Не удивительно, комментировали специалисты: очень многие семьи достаточно мало общались до наступления карантина. Меня, как адвоката по разводам, интересует будет ли наблюдаться «бум разводов» у нас в Украине.

Разводиться или нет?

Как обычно, мы просыпаемся утром, завтракаем вместе или отдельно. У каждого свой ритм жизни: мы работаем, вечером — интернет, общение с друзьями. Не так часто муж и жена до карантина находились подолгу месте в замкнутом пространстве. Конечно, во время карантина многие семьи прожили и проживают непростой период. Но мне кажется, высокого бума на разводы после карантина в Украине не будет. Конечно, неизбежен небольшой всплеск, но, учитывая то, что у нас и так около 60% браков заканчиваются разводом, мы не можем говорить о том, что «послекарантинная» статистика поднимется до 90%. Так не будет: кроме тех семей, которые разводятся из-за карантина или по другим причинам, есть семьи, которые находят в себе силы и возможности сохранить отношения. Почему же люди не разводятся? В первую очередь потому что ни у кого из супругов нет желания развестись. Во-вторых, кого-то связывают дети, финансовые обязательства. Однако, есть семьи, которые либо ведут совместный бизнес, либо проживают вместе и достаточно плотно общаются, поэтому для них карантин не стал таким негативным фактором, когда на небольшой территории закрылись и дети, и родители, иногда и родители родителей, ещё какие-то родственники – это, конечно же, приводит к большому количеству скандалов.

Карантин и домашнее насилие

На данный момент количество обращений ко мне, как к семейному адвокату в сфере домашнего насилия, увеличилось. К сожалению, в Украине пока нет статистики, но если мы посмотрим на другие страны, где этот учет ведется, то увидим неутешительные показатели: например, в Великобритании с момента начала карантина полиция фиксирует всплеск обращений по поводу домашнего насилия, речь о приросте обращений на на 50% и более. Есть в мире и статистика по женской и детской смертности в связи с усугублением домашнего насилия во время карантина.

В Украине, к сожалению, такой статистики нет. Во-первых, потому что не все люди обращаются за помощью, не всегда звонят в полицию даже если присутствует жесткое физическое насилие, а в поиции не всегда фиксируют такие обращения.

Во-вторых, у нас очень молодой Закон «О противодействии домашнему насилию», поэтому некоторые жертвы насилия даже не знают о том, что в Украине действует такой закон.

Так же на данный момент я могу смело заявить о том, что в период коронавируса некоторые родители позволяли себе ограничивать в правах других родителей, не давать возможности видеть детей или единолично принимают решение о смене места жительства ребенка. В таких случаях, несмотря на карантин, мы с клиентами находили решение этих вопросов. И все же, это еще одно доказательство повышения уровня домашнего насилия в Украине.

Обратный процесс

Во время карантина наша компания не приостанавливала свою работу. Очень много людей обращались к нам за консультацией. Многие семьи начали ругаться, выяснять отношения, и кто-то в паре задумался о разводе, хотя на данный момент может и не готов разводиться, но для себя использует опцию общения с адвокатом для того чтобы узнать о своих правах, проконсультироваться и сделать какие-то прогнозы по поводу того, насколько они готовы к разводу и на сколько это решение для них окончательно.

Я уверена, что есть в Украине семьи, которые пройдут карантин без потерь. Я знаю, людей, которые находились в нестабильных личных отношениях до карантина или не решались на гражданский брак. И вот, они во время карантина приняли для себя решение построить семью и начали жить вместе. У нас есть несколько клиентов, которые до карантина начинали процедуру развода, частично урегулировали кое-какие моменты, а во время карантина приняли решение съехаться обратно для того, чтобы можно было продуктивно по очереди работать, ухаживать за детьми.

Прогноз

Я могу сказать одно: те пары, которые после карантина примут решение разводиться — это точно те пары, у которых что-то было не очень хорошо уже до карантина. Мое убеждение в том что «рвётся там, где тонко» говорит о том, что если до карантина у вас были какие-то недомолвки, недоговоренности, разные интересы, непонимание друг друга, то карантин, как фактор условно «совместного отдыха на длительное время» (только не отдыха, а проживания форс-мажора) привел к появлению напряжения, опасений и по поводу здоровья, и по поводу экономического кризиса, возможной потери бизнеса, работы. Соответственно, как только карантин закончится все такие пары начнут бракоразводные процессы.

Но карантин не вечен и как только мы полноценно начнем выходить на работу, общаться с друзьями накал страстей спадет. Поэтому не исключено, что части разводов удастся избежать: супруги будут заниматься своими рабочими делами, строить карьеру, возобновлять бизнес, заниматься работой, встречаться с друзьями, сжигать свой негатив в спортзалах или где-то еще, и, соответственно, либо передумают разводиться, либо просто отложат это на потом. Думаю, что многие пары пересмотрят свои взаимоотношения «на карантине», а приведет это к разводу или к новому витку отношений — покажет время.

Сила и слабость статистики

На самом деле статистика привязывается к количеству браков и разводов. Если мы говорим о том, что в этом году у нас високосный год и все, кто очень хотел вступить в брак, регистрировали брак в 2019 году. К тому же, во время карантина не все центры оказания административных услуг и ЗАГСы регистрировали браки, тo на брак может быть отложен спрос. А возможно те пары, которые все-таки хотели заключить брак до карантина в силу каких-то причин передумают это делать после. Поэтому, может быть в следующем году мы посмотрим статистику и не заметим пика разводов за счет меньшего количества зарегистрированных браков.

Я уверена, что те пары, которые после карантина решат поставить точку в своих отношениях, будут более сговорчивы и готовы к переговорному процессу, к тому чтобы решить свои проблемные семейные дела не путем затяжных войн, а путем мирного урегулирования. Что я имею ввиду? Что во время экономического кризиса, когда не понимаешь, что будет завтра, многие люди будут фокусироваться на своем будущем, на том чтобы сохранить работу, чтобы сохранить прибыль, будут думать о качестве жизни и, конечно же, будут готовы на мирный переговорный процесс. Мы тоже к этому готовы, потому что наша команда прошла обучение в сфере переговорных практик, медиации, которая связана семейными конфликтами и до ситуации 2020-го года мы активно практиковали переговорный процесс.

Брачный контракт

Экономический кризис и прямая угроза здоровью приведут к тому, что некоторые семьи прибегнут к брачному контракту. Он убережет от проблем, связанных с семейным бизнесом или бизнесом одного из партнеров, ведь могут быть возбуждены какие-то дела, которые могут привести в будущем к тому, что будут наложены аресты на совместное имущество супругов. Бывает так, что у кого-то в паре бизнес насчет активно развиваться, а после может быть такое, что второй человек, наоборот, будет терять прибыль. Шаткое экономическое положение в мире так же может привести к тому, что многие пары будут подписывать брачные контракты, контракты по типу брачного, и не находясь в официально зарегистрированном браке, многие будут подписывать документы по разделу имущества, пускай даже на данном этапе они еще не подали заявление в суд о разводе.

Во время карантина мы плотно работали с представителями Министерства социальной политики над новым законопроектом, который ознаменует четвертую реформу в сфере семейного права в Украине. В этом законопроекте есть достаточно много хороших статей, которые помогут людям в случае принятия этого законопроекта максимально быстро, спокойно развестись, не делая бракоразводный процесс делом всей их жизни, не усугубляя конфликт. Надеемся что в ближайшем будущем он пройдет согласование Минюста и выйдет на голосование в Раду.