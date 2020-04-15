Швейцарский карантин: В эпидемии нейтралитета не бывает

WoMo продолжает серию статей «Мир на карантине». С каждым материалом мы все больше убеждаемся в том, что в большей или меньшей степени эпидемия коронавируса коснулась всех стран. Мирная, спокойная и стабильная Швейцария — не исключение. По состоянию на 20 апреля в Швейцарской Конфедерации зафиксировано 27 740 случаев заражения коронавирусом, 1 393 человека умерли. Анна Байрамова, учитель пения и певица из Лозанны рассказывает о том, как Швейцария борется с эпидемией и как при этом живется простым швейцарцам.

Начало эпидемии

Когда Франция ввела жесткие меры, в Швейцарии еще спокойно все работали. Я пользовалась метро: ездила на курсы французского и за дочкой в сад, возя с собой младшего сынишку 4-х месяцев от роду. Это не озвучивалось, но маски и антисептики перестали продавать людям, которые не в группы риска еще в начале марта.

В пятницу же 13 марта по всей конфедерации объявили о закрытии учебных заведений и переходе на дистанционное обучение. Мы с мужем хоть не из паникеров, но решили закупиться продуктами, ведь неизвестно, как будет дальше. Именно в те выходные многие полки магазинов опустели, но с наступлением новой недели все товары были снова в доступе. Еще слышала, что в Нионе цветочный отдел супермаркета просто так раздавал цветы — спасал перед закрытием отдела. Ведь это не товары первой необходимости.

Первой жертвой в нашем кантоне Vaud в Швейцарии была женщина около 80-и лет с хроническими заболеваниями, умерла она в госпитале города Лозанны. Мне даже не по себе стало от того, что это совсем рядом: осенью я рожала в этом же госпитале, а живём мы в городке возле Лозанны.

Число заражённых по стране начало расти. В кантонах Тичино, Женева, Цюрих и Во (наш кантон) больше всего случаев заражения вирусом.

Ограничительные меры

Приняты уже меры посерьезнее: закрылись кафе, рестораны, ТЦ и все магазины, кроме продуктовых и аптек. Теперь в публичных местах нужно соблюдать дистанцию, не собираться компаниями больше 10, а позже — 5 человек, иначе поступает предупреждение от патруля и возможен штраф. К слову, церковь, которую мы посещаем, отменила собрания и перенесла в онлайн-трансляцию служения ещё в конце февраля.

В супермаркет запускают определенное количество людей. Вдоль холодильников, полок и в очереди на кассы сделали метки на полу, чтобы людям было легче держать дистанцию. На входе рядом с охранником стоит дезинфектор и охранник следит, чтобы покупатели обработали руки перед входом в магазин. Кассир в маске и в перчатках, обрабатывает ленту и терминал.

В общем, все вокруг панику не сеют, но стараются держаться подальше друг от друга, на сколько это можно.

Наш быт

Мой муж уже приспособился к работе удаленно. Он и его коллеги из исследовательской группы университета EPFL созваниваются по Zoom и общаются — один день по работе, другой день просто, чтобы выпить кофе и поддержать друг друга, особенно тех, кто тут без семьи. Научную конференцию в Германии в конце апреля, на которую мы планировали поехать семьей, пришлось отменить.

Теперь представьте, как быть на карантине четырехлетке — нашей дочке. Объясняем ей, как можем. Но в нашем дворе играют все дети. Вижу, никто особо не волнуется. Мы просим дочь не идти в компании детей, где больше 5 человек. Благо, квартира у нас на первом этаже и терраса, поэтому чаще всего соседские дети проводят время у нас. Ну, хотя бы они одни и те же, проверенные. И когда дети на свежем воздухе, то отсутствие сада/школы не так критично для всех.

Мы, и как я слышала, наши знакомые семьи, стараемся искать самые пустынные места: горы, лужайки у виноградников, чтобы разнообразить наше карантинное время. Запрета на выход из дома здесь не было и, скорее всего, не будет. Но правительство просит по возможности оставаться дома.

Фото: Анна Байрамова, Unsplash.

Материал подготовила Татьяна Гордиенко.

Серия репортажей от первого лица «Мир на карантине» регулярно выходит на WoMo.ua с целью познакомить наших читателей с личным измерением эпидемии коронавируса, с реальным положением вещей в отдельно взятых странах и городах через свидетельства непосредственных участников событий и с историями всех тех, кто делит с нами глобальный опыт нелегкого испытания.