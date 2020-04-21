STEM или STEAM: Наука, техника и искусство в современной системе образования

Все очень увлечены STEM и идеей раннего вовлечения детей в STEM (комплекс точных наук: science, technology, engineering, mathematics). Это логично с точки зрения развития технологий в настоящем и ближайшем будущем. Однако с недавних пор в этот популярный акроним стали добавлять “А” — Art (искусство), так что модель идеального образования для человека будущего теперь имеет формулу STEAM. В рамках проекта Smart Learning, мы запустили совместно с Креативной международной детской школой (КМДШ), рассказываем о новейших тенденциях и методиках образования.

Будущее без «физиков» и «лириков»

По данным некоторых исследований привлечение даже небольшой части населения к STEM-профессиям существенно повышает ВВП стран. Потребность в специалистах из этих сфер постоянно растет. STEM — это особый подход к образованию, который основан на взаимосвязи дисциплин, вынесенных в аббревиатуру (Science, Technology, Engineering, Maths). Воспринимая окружающий мир, мы не говорим: это физика, это химия, а это — математика, потому что мир комплексный: в нем взаимодействуют люди, а подчиняется он законам природы. Именно таким наш мир и предстает перед учениками при применении подхода STEM в образовании. Такой подход отрицает деление на “технарей” и “гуманитариев”, потому что целью его является формирование у учеников навыков XXI века, которые были обозначены в отчете Всемирного экономического форума в 2018 году: креативность, критическое мышление, коммуникация, коллаборация. Разумеется, навыки будущего будут востребованы все больше, но сейчас уже есть огромный спрос на инженеров для бизнеса и высокотехнологичных производств. STEM-подход поможет школам готовить таких специалистов. Очень важной особенностью STEM является его универсальность: технологии сглаживают социальные “шероховатости”: не важно, кто оператор — мужчина или женщина, не важна его национальность, особенные потребности и так далее.

Проблемой у нас пока является совместимость нового подхода со старой системой образования. Как известно, в основе STEM лежит принцип проектного обучения. А в большинстве наших школ проектами называют что угодно и толк от таких работ не всегда есть. И все же, в Украине тоже есть школы, в которых информатика преподается не только в грустных тетрадках, но и с практическими примерами, конструкторами, настоящими роботами, 3D-принтерами, всамделишным программированием и все это не в отрыве от остальных школьных предметов, а в самом что ни на есть комплексе.

Младшая школа: 3D и азы программирования

Татьяна Ефименко, преподаватель информатики в Креативной международной детской школе (КМДШ) рассказывает об одном из своих уроков, проведенных онлайн, в условиях карантина: “Вместе с учениками 2-го класса мы говорили об искусственном интеллекте и об устройствах, помогающих нам в повседневной жизни. Я подготовила рассказ о проблеме мусора на планете, в частности, в океане. Мы с детьми пришли к выводу, что в сборе мусора, засоряющего океан, людям поможет искусственный интеллект. Мы познакомились с программой «AI for Oceans«, в которой дети учат робота отличать мусор от морских жителей: чем лучше дети проведут это обучение, тем лучше будет работать робот. Если он со своей задачей справился — ребенок получает сертификат”.

Оксана Струтинская, преподаватель информатики в КМДШ рассказывает об опыте проведения уроков в младшей школе с использованием 3D технологий: “Стремительное развитие 3D технологий приводит к появлению новых востребованных профессий, например, 3D дизайнер, специалист по 3D печати и т.д. Мы стараемся формировать интерес к таким технологиям уже начиная с 3-го класса. Так, в ходе курса, который мы предлагаем на уроках информатики, дети осваивают такие темы:

Знакомство с инструментарием программы 3D Builder.

Разработка простых 3D моделей

Дизайн 3D объектов. 3D дизайн элементов конструктора Lego

Основы работы в среде TinkerCad. Создание 3D моделей в среде TinkerCad

Мои ученики участвовали во Всеукраинском этапе Международного конкурса по информатике и компьютерной грамотности “Бобер”, в конкурсе “Час кода” (“Hour of Code”), в КМДШ мы регулярно проводим день Scratch — это самая популярна программа, которая учит детей основам программирования”.

Средняя школа: Робототехника и междисциплинарный подход

В КМДШ уже несколько лет назад поняли, что детей нужно учить не только программированию, но и созданию автоматических систем. Поэтому для развития конструкторских способностей и улучшения навыков программирования учеников средней школы, с 2016 года активирован курс робототехники для 5-6-х классов.

Наталия Шестакова, преподаватель информатики в КМДШ рассказывает о результатах внедрения такого курса: “В этом году наша команда попробовала свои силы на Всемирной Олимпиаде по Робототехнике World Robot Olympiad (WRO). Наши ученики средней школы работают с конструктором Lego Mindstorm EV3, а младшеклассники — с Lego WeDo 2.0. Мы выбрали эти роботехнические платформы, превратив абстрактную теорию учебников в яркую и захватывающую экспериментальную деятельность. Проекты, которые входят в комплект, наглядно показывают ученикам принципы работы разных механизмов, законов физики или природных явлений. Ребята трудятся над проектами, а учитель — направляет. Так, ученики создают роботов по темам:

марсоходы, пришельцев, модели Землі в рамках темы “Open space”;

разводные мосты, скоростные болиды к теме “Techno”;

ветроэлектростанцию, симулятор землетрясения, робота-уборщика к теме “Eco”

Мы также проводим интегрированные уроки с разными учебными предметами, а для демонстрации своих умений и гениальных замыслов мы предлагаем ученикам творческие занятия “Мой личный робот”, конкурсы “Мой старт-ап” и “Юный инженер”.

Старшая ш кола: Python и C++

У старших учеников КМДШ появляется возможность в научных клубах, например, в кубах информатики и робототехники. Старшая школа фокусируется на языках программирования Python и C++, для юных дизайнеров проводятся занятия по 3D-моделированию. Детям также предоставляется возможность попробовать собственные силы в создании сайтов, фильмов и видеомонтаже.

Почему искусство важно

В книге “Ви, ваша дитина і школа” Кен Робинсон и Лу Ароника говорят о том, что искусство и гуманитарные предметы не должны преподаваться по остаточному принципу. Во-первых, общество функционирует не только благодаря инженерам, а во-вторых, творческие занятия существенно гармонизируют личность ребенка, его психику, улучшают социальное взаимодействие в классах и группах.

Когда речь заходит о школьном блоке дисциплин искусства, многие думают о рисовании “на свободную тему” или пении нестройным хором под звук магнитофона. Школа может сделать гораздо больше, в первую очередь потому что занятия искусством являются важной составляющей академического успеха и мотивируют детей в учебе.

Например, организация ArtworxLA в США эффективно борется с выбыванием ребят из школы с помощью долгосрочных программ по искусству. Насыщенный творческий опыт (практические занятия, выставки, внешкольные резиденции, стипендии на участие в творческих программах) возвращают ребятам интерес к учебе и показывают, почему стоит продолжить образование.

Еще одна американская программа, которая работает в школах Нью-Йорка, это Танцевальные классы (Dancing Classrooms). Это не отдельная школа танцев, а курс, интегрированный в программу обычной школы. Учителя школ, в которых проходят такие занятия, отмечают, что с помощью танцев улучшаются социальные отношения между мальчиками и девочками, обогащается школьная культура в целом через ценности сотрудничества, уважения, сопереживания. Директор одной из школ отметила, что на второй год программы у учеников успеваемость повысилась на 83%.

Театр

Тамара Бурлака, преподаватель Art Drama в КМДШ: “Наша школа заботится и об IQ, и об EQ, что способствует гармоничному и всестороннему развитию учеников. На курсе занятий по арт-драме дети учатся чувствовать, распознавать, проявлять и управлять собственными эмоциями.

Занятия состоят из актерских тренингов, которые помогают социализироваться, лучше познать себя и свои чувства, развить лидерские качества. Дети учатся также владеть голосом и улучшают дикцию, концентрацию, ритмику, мимику, жестикуляцию. Мы учим также “театральной этике”: ребята понимают и на собственном опыте усваивают важность уважения зрителя к тому, кто выступает на сцене. В КМДШ есть и дополнительная театральная студия, где каждый может попробовать себя в роли актера. На занятиях студии есть не только актерские тренинги, но и театрализованные постановки”.

Музыка

Homo Musicus, Человек Музыкальный, который слушает музыку, сочиняет и исполняет ее, старше, чем Homo Sapiens. Музыка сопровождает человечество от самого его рождения, но нужна ли она в школе?

Катерина Шарабар, преподаватель ArtSong в КМДШ, объясняет значение музыкального образования: “Современные исследования, в том числе, в нейробиологии, говорят что музыка — ключ к развитию эмоционального интеллекта и эмпатии. На уроках музыки дети могут прожить всю палитру эмоций и раскрыть свое внутреннее “я”. Во время пения и игры на музыкальных инструментах, мы примеряем на себя разные роли, имея возможность продемонстрировать те черты, которые мы, в обычной жизни, сдерживаем или стесняемся показать.

Музыка также учит сопереживать. Мы с учениками учимся находиться в состоянии эмпатии, потому что именно специфика музыкального языка дает нам возможность воспринимать внутренний мир другого человека.

Фантазия, без которой невозможен процесс творения, тоже задействована во время слушания или исполнения музыки: мы можем себе представить и бурное море, и метель, и лунный свет, и даже бутерброд с маслом. Многие наши ученики проявляют способности к импровизации, написанию собственных музыкальных произведений. Результат их творчества — нестандартный, креативный подход в решении любого вопроса.

В КМДШ был создан и внедрен уникальный курс “Искусство, музыка и философия”, который для школы разработала институция “Культурный проект”, дающий ученикам разного возраста знания по истории искусства, формирует музыкальный вкус”.