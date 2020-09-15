Сценарий – дистанционка. Советы для родителей на случай массового закрытия школ

Ежедневневные отчеты МОЗ не позволяют списывать со счетов дистанционное обучение. И если семьи детей постарше с этим наверняка справятся, то родителей первоклашек могут ждать сюрпризы. Меня зовут Наталья Лысак, я сотрудничаю с ІТ-компанией ЕРАМ в роли тестировщицы ПО и воспитываю с мужем двоих детей. В этом материале поделюсь практическими советами, которые помогут наладить учебный процесс для школьников младших классов и оставить вам время на рабочие и другие задачи.

Мы с мужем работаем в IT-cфере. С марта выполняем обязанности из дома и не торопимся в офисы из соображений безопасности. Нашим детям – 9 и 7 лет, они учатся в частной школе. Весной, на старте карантина, педагоги довольно легко и быстро перевели занятия онлайн. А вот самим малышам поначалу было непросто. Они привыкли ходить в школу, общаться с одноклассниками, получать рекомендации, помощь и обратную связь от своих учителей. Теперь же всю информацию приходилось воспринимать с экрана, а общаться с друзьями – в чатах. Детям надо было помочь во многих смыслах. Вот, какие этапы мы прошли.

Этап 1. Проверка «матчасти»

Если ваш ребенок – не первоклассник, то, вероятно, этот вопрос уже решен. Однако считаю его важным пунктом для организации комфортной учебы и работы.

Нам потребовалось:

Оборудовать четыре рабочих места: два взрослых и два детских. В двухкомнатной квартире пришлось задействовать для этого даже балкон; Пересмотреть организацию пространства в детской: расставить столы в разные углы комнаты, купить две пары наушников, выделить место для канцелярских принадлежностей; Отдать дочери домашний компьютер, сыну купить планшет; Обучить детей пользоваться этой техникой и перезагружать Wi-fi роутер в случае проблем с интернетом (по ряду причин мы достаточно строго относились к использованию гаджетов до карантина: на игру в телефоне или просмотр мультиков по телевизору в будние дни выделяли не больше 10 минут в день); Подключить интернет от еще одного провайдера. Нагрузка на нашу домашнюю сеть резко возросла. Важно было оставаться на связи даже в случае неполадок на стороне поставщика услуги. Потому мы позаботились о «плане Б»

Этап 2. Новые времена – новые правила

Как и любое другое новшество, онлайн-обучение нельзя бросить на самотек. Взрослым важно наблюдать и анализировать процесс, давать обратную связь учителям и подстраховывать детей на пути. Мы, например, просили педагогов делать перемены немного дольше: порой ребят задерживали на занятиях и они даже не успевали попить воды или перекусить перед стартом нового урока.

Обоим детям мы сделали карточки с кодами доступа к Zoom-комнатам каждого учителя – чтобы были под рукой. Дочке-первокласснице складывали тетради стопочкой: по порядку уроков. Это помогало организовать ее работу и включало фактор геймификации: по ходу дня ей нравилось перекладывать тетради из одной части стола в другую и отслеживать, какие уроки уже позади, а какие только предстоят.

Проверка заданий в этой ситуации – тоже на родителях. К счастью, нам было достаточно просто уточнить, выполнили дети свои домашние работы или нет. Если возникали вопросы, то мы помогали.

Вот еще несколько вещей, о которых стоит подумать заранее:

Онлайн-обучение детей заканчивается раньше, чем ваш рабочий день. Подумайте, чем занять малышей в свободное время. В нашем случае сработали онлайн-занятия по вокалу и танцам для дочки и тренировки по рукопашному бою для сына. А еще – новая настольная игра; Порядок в доме. Если дети полдня посвящают играм, в квартире может случаться локальный бардак. Продумайте удобный и быстрый способ уборки. Раньше я практиковала метод, о котором писала в своей книге «Лайфхаки для работающих мам» Людмила Петрановская: расстилала на полу плед и предлагала малышам играть на нем. После – собирала его вместе со всеми игрушками в узел и фискировала резинкой для волос. И никаких деталей лего под ногами! Теперь, когда дети подросли, мы купили большие прозрачные боксы и объяснили, что у каждой игрушки – свое место. Теперь сын и дочь убирают сами. Быстро и охотно; Договоритесь с детьми о правилах поведения. Поначалу, когда во время урока происходили технические сложности, наши школьники бежали к нам и просили срочно помочь. Это не всегда возможно, да и не вполне корректно: у нас с мужем много созвонов с командами и клиентами. Потому мы попросили ребят или самостоятельно пробовать решить проблему (перезагрузить роутер), или сидеть тихо и делать домашнее задание до тех пор, пока один из нас не заглянет в их комнату. Конечно, заглядываем мы регулярно; Спланируйте рацион наперед. Возможности готовить в течение дня у работающих удаленно практически нет, а питаться сбалансировано и полноценно – необходимо. Мы готовили на выходных и замораживали блюда на неделю вперед. В рабочие дни их оставалось только разогреть в микроволновке – и с этой задачей дети быстро научились справляться самостоятельно.

Этап 3. Прокачка самостоятельности

Как бы там ни было, дистанционное обучение может оказаться отличным способом приучить детей быть взрослее и самостоятельнее.Конечно, нельзя резко обрывать контакт, но постепенно приучать малышей дольше заниматься своими делами можно и нужно. Не даром психологи говорят, что в здравой доли скуки у детей нет ничего плохого. Вот несколько вариантов:

Предлагайте детям разные игры, активности, которые могут их заинтересовать и занять на какое-то время. Дайте варианты, чем заняться, если наскучит; Задумайтесь над возможностью завести домашнее животное; Если есть возможность – подключайте бабушек, дедушек или нянь; Договоритесь с партнером о поддержке и «дежурствах». Подстраховывать друг друга в вопросах воспитания и присмотра за детьми важно. В нашей семье – именно такой подход; С каждым днем по чуть-чуть увеличивайте время своего отсутствия.

Во время карантина мы стали больше общаться с детьми. Ездили на выходных на природу, катались на велосипедах. В итоги узнали больше о Днепропетровской области и – в какой-то мере – о друг друге. Кроме того, мы вместе решали бытовые вопросы. Например, я готовила по выходным вместе с детьми и них возник интерес делать это самостоятельно. Недавно 7-летняя дочь сама сделала нам с мужем салат на обед, а еще вместе с братом они научились варить макароны (под нашим присмотром, конечно). Забота детей приятна и их самостоятельность радует – это хорошая динамика.

Еще один неочевидный плюс карантина – наблюдение за тем, как работают взрослые. Теперь у сына не возникает вопросов, зачем ему учить английский. Он увидел, что мама и папа каждый день общаются с клиентами на иностранном языке. А еще сын вдохновился нашей работой в IT и теперь сам делает стикеры для Viber. Пока дарит друзьям, но в будущем планирует развивать свой бизнес 🙂 За последние полгода мы как никогда явно поняли, что лучше всего дети усваивают личный пример родителей.

Конечно, далеко не во всех украинских школах есть возможности для онлайн-обучения. Список тем для самостоятельного изучения и заодно полная ответственность – тяжелый груз на плечах работающих родителей. Как бы ни сложился новый учебный год, желаю терпения и успехов всем участникам непростого и необычного образовательного процесса.

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