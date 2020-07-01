Женщины-предприниматели о путях развития своих компаний

4 сентября в киевском инновационном парке UNIT.City состоялся Форум МСП. Перезагрузка 2020. Одна из панелей Форума была посвящена созданию брендов, в ходе которой успешные женщины-предприниматели приводили примеры собственных бизнес-кейсов, раскрывали секреты создания востребованных продуктов и делились ценным опытом.

Правильно обозначенные ценности могут стать фишкой компании и привлечь “свою” аудиторию

Елена Ранцевич, основательница коливинга Stockholm Studios, амбассадор Co-Liv в Украине — бизнесмен, который превыше всего ставит ценности проекта. Своей миссией она считает создание интеллектуальной среды, в которой должны рождаться великие истории. И нужно отдать должное, ведь ей удалось воплотить в жизнь свои мечты и задумки. Под Киевом Елена создала гостевой дом в скандинавском стиле, о котором мечтала с детства. Это островок Северной Европы под Киевом, где любой желающий может снять квартиру-студию на сутки или несколько месяцев, офис или помещение для небольшого мероприятия. У нее была идея — воплотить демократичный и минималистичный стиль скандинавского интерьера в своем проекте, создать особую атмосферу и тем самым привлечь тех, кто оценит по достоинству выбранный стиль.

“Вместо того, чтобы тратить деньги на рекламу, мы создали ценности, которые подтянули нашу целевую аудиторию. Одна из наших ценностей — совместное творчество всех резидентов дома, проживающих вместе”, — рассказывает Ранцевич. Под совместным творчеством имеется ввиду возможность всех резидентов коливинга сосредоточиться на главных задачах, а бытовые возьмет на себя обслуживающий персонал. Stockholm Studios открылся 3 года назад, прошел “годовую обкатку” и успешно функционирует по сей день.

О ценностях говорила и Наталия Яроменко, основательница и СЕО Color trend:

“Бренд — это продукт, в который заложены определенные ценности и смысл, которые меняют мир к лучшему. Потребление ради потребления — это путь в никуда, и только ценности делают нашу работу осмысленной”.

Компания Натальи занимается импортом в Украину нескольких марок декоративной косметики из сегмента масс-маркета. И если вам на полках магазина хоть раз попадалась помада Lamel, Diva или LN professional, то знайте: туда они попали благодаря стараниям Натальи Яроменко. Успех в предпринимательстве, по мнению Яроменко, во многом связан с врожденными качествами: “Быть или не быть предпринимателем — это врожденное качество«.

Яроменко считает, что есть два основных пути прихода в бизнес. Первый — увидеть перспективную нишу, неудовлетворенную потребность общества, реализовать которую пока никто, кроме вас, не решился. Второй — компания, в которой вы работаете, не реализует потенциал интересных и перспективных продуктов, и тогда вы начинаете собственное дело.

Бренд — это не продукт, а эмоция, которую получает покупатель, приобретая ваш товар

Екатерина Возианова, основательница мастерской мужских костюмов Indposhiv Bespoke House, четко разграничила понятия продукт и бренд. Бренды, по ее словам, приносят эмоции:

“Я продаю костюмы за полторы тысячи долларов. И когда я задалась вопросом, почему наш клиент должен отдать эти деньги за костюм, сначала я подумала об их качестве: 80% работы — ручная, пожизненная гарантия, мы можем ушить или расшить костюм под фигуру, если клиент похудел или поправился, бесплатная химчистка… Многим клиентам приходилось рассказывать, почему наши костюмы столько стоят. И то же самое рассказывали им и другие компании. Но потом я поняла: бренд должен давать эмоцию. И мы даем клиенту гораздо больше, чем костюм, потому что одна из главных эмоций нашего бренда — уверенность в себе, — рассказала она. — Миссия нашего бренда — рассказать о лучших мужчинах страны, которые являются нашими клиентами и вырастить новое поколение, которое принимало бы пример с этого. С каждым нашим клиентом мы проживаем отдельная жизнь, придавая ему наилучший сервис”.

Чтобы личный бренд работал на вас, он должен быть вашим отражением, а не наоборот

Валерия Гузема, основательница и креативный директор ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry, продолжив тему о брендах, рассказала, о чем важно помнить, когда даешь бренду свое имя. Она считает, что именные марки — это определенная ответственность. Для кого-то это может стать обузой, но вот Валерию это, наоборот, стимулирует. По ее словам, компания, которая носит имя владельца, должна отражать его мировосприятие:

“Бренд — это ваша философия, это то, что вы есть на самом деле, это те ценности, которые вы туда вкладываете”, — считает она.

Гузема также упомянула и о кризисе, вызванном карантином. Как настоящий оптимист, она нашла в нем положительные стороны и отметила, что вынужденные обстоятельства только дополнительно объединили команду.

Читайте также: «Украина-ЮАР: О чем говорили на конференции «Женщины в бизнесе»»