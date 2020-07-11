Цель и средства: Как научить детей ставить финансовые цели

Пожалуй, ничто так не заботит родителей, как благополучие и успех детей. Для этого мы записываем их на английский и робототехнику, водим на плаванье и спортивную гимнастику, платим репетиторам, хореографам, школам, курсам, университетам. И что в итоге? Взрослое дитя не понимает, что такое первичные потребности, как вести бюджет и не ставит перед собой никаких финансовых целей. Зачем? Мама с папой дадут. Поэтому в числе приоритетов должно быть обучение финансовой грамотности.

Ставить финансовые цели — вопрос стратегический. Он предполагает наличие у человека правильных ценностей, силы воли, терпения и владения простейшими финансовыми инструментами. Пандемия лишь подчеркнула факт, о котором давно говорят финансовые эксперты: молодое поколение подвергается большим, по сравнению с родительским поколением, финансовым рискам. И проблема не только в необычайной легкости покупок и доступности кредитов, ставших возможными и благодаря новым технологиям. Проблема в отсутствии навыков финансового планирования, накопления и даже определения первостепенных нужд и второстепенных желаний. На какие же финансовые цели ориентировать сегодняшних подростков с тем, чтобы в свои 20+ эти ребята не клянчили деньги у родителей, а крепко стояли на ногах?

Что такое финансовая цель

Финансовая цель — это то, к чему вы стремитесь, выраженное в денежном эквиваленте. Если вы говорите: “Хочу новый дом, машину или путешествие на Адриатике”, то ваша материальная цель имеет конкретную сумму. Однако капитал и крупные приобретения мы обычно рассматриваем отдельно: любимая машина — это, конечно, важно, но еще важнее, чтобы деньги не рассматривались как средство получения желаемого, а были отдельным понятием.

Финансовая цель — не каприз, а прекрасный стимул для развития и укрепления вашего благосостояния. Чем четче вы сформулируете свои цели, тем глубже вы понимаете собственную мотивацию: зачем вам деньги? Сколько денег нужно на реализацию ваших желаний? Сделает ли это вас счастливыми? Какие ценности для вас важны?

Зачем объяснять детям, что такое финансовая цель?

Во-первых, ребенок должен понимать соизмеримость желаний и возможностей.

Во-вторых, ребенок должен научиться мыслить перспективно: сегодня граница возможностей здесь, но всегда можно что-то сделать, чтобы завтра границы расширились.

В-третьих, ребенок, который четко знает, чего хочет, вырастает во взрослого, которым не так легко манипулировать, который не будет жить от зарплаты до зарплаты и не застрянет на низкооплачиваемой работе.

Чем младше ребенок, тем краткосрочнее должны быть его финансовые цели. Например, нужно накопить на покупку игрушки. Пусть это будет цель, достижимая за три месяца накопления карманных денег и, возможно, денежных подарков от бабушек и крестных. Среднесрочные финансовые цели достигаются в срок от 3-х месяцев до года. А долгосрочные требуют больше года. Именно выстраивание разных типов целей учит наших детей терпению, настойчивости, умению сдерживать сиюминутные порывы: потратить сейчас на ерунду или накопить на нужную вещь?

Источники доходов

Да, именно во множественном числе, потому что такой известный всем нам источник доходов, как зарплата — это еще не весь доход. Чем раньше ребята поймут это, тем лучше. Итак, источники личного дохода могут быть такими: зарплата, подработки и оплачиваемые услуги, авторские гонорары, прибыль от предпринимательской деятельности, дивиденды и проценты с вкладов и депозитов, можно также сдавать в аренду землю, гараж, квартиру.

Сейчас очень модны советы по увеличению пассивных доходов. Это когда вы ничего не делаете, а “денежка капает”. Конечно, чтобы получать пассивный доход, сначала нужно хорошенько потрудиться, чтобы создать капитал, который будет за вас работать. Например, аренда: совсем ничего не надо делать, только сначала надо купить то, что сдается в аренду, например, коммерческое помещение или виллу на Бали. То же касается покупки доли в бизнесе или инвестиций в недвижимость или деятельность крупных компаний. Даже для того, чтобы получить кэшбек с покупок, оплаченных банковской карточкой, нужно сначала иметь, чем расплатиться. Открыть для ребенка депозит, чтобы он увидел, как работают деньги? Можно, но было бы лучше, если бы чадо само накопило сумму, которую вы положите на его депозитный счет.

Финансовая цель — это своего рода планка. Если ребенок будет думать, что не стоит ничего, то ему будет сложно добиваться признания своих усилий и ценности своей работы.

Эксперты говорят, что люди, рано начинающие работать, чаще становятся адептами системы “от получки до получки”. Это очень грустный образ жизни, который не позволяет вам ни планировать ваше будущее, ни подстраховаться на случай форс-мажора. Чтобы избежать этой ловушки, нужно научиться определять “слабые звенья”: на что тратится слишком много? Урезать ненужные расходы и начать откладывать деньги. Если же вам настолько мало платят, что вам хронически приходится “сводить концы с концами”, то не миритесь с мнением вашего руководства о том, что молодому специалисту можно и недоплачивать: решайтесь просить о повышении зарплаты, продвижении по карьере, найдите еще один источник дохода или меняйте работу.

Найти подработку

Если есть свободное время от учебы, конечно. Никто не говорит, что ребенку не надо отдыхать или посвящать время саморазвитию, но почему бы нет? Дети в средней школе уже могут гулять с чьей-нибудь собачкой или стричь газоны, или плести и продавать браслетики и так далее. Ребята постарше могут завести себе блог или быть репетиторами для младших школьников и ровесников. Все это развивает их навыки и даст дополнительный доход.

В книге Ирины Золотаревич и Сергея Биденко «Книга юного підприємця» (Основа, 2017) авторы описали 9 способов подработки для подростков, среди которых:

выгул собак, уход за животными

создание электронных книг

выращивание овощей и зелени.

Авторы советуют также ознакомиться с интернет-ресурсами, на которых ребята могут найти подходящие бизнес-идеи:

entrepreneur.com — поисковая система бизнес-идей

sixmonthmba.com — 999 бизнес-идей

Ycombinator.com — идеи, в которые комбинатор готов вложить деньги

springwise.com — идеи со всего мира

coolbusinessideas.com — идеи, которые уже кем-то реализуются

trendwatching.com — бизнес-идеи и общие потребительские тенденции.

Научиться делать инвестиции

Во что вкладывать деньги. Прежде всего, в себя самих, в ваше развитие. Это может означать, например, новое образование, нетворкинг, открытие своего дела, повышение квалификации. Во-вторых, богатым на одних лишь накоплениях не станешь — учитесь инвестировать деньги. Дети и подростки имеют шанс бесплатно получить ценные знания о финансах и, в частности, об инвестициях в бизнес-школе «ЮниорБанк» от Приватбанка, достаточно оформить им банковскую Карту Юниора.

Артем Филимонов из Харькова в 14-15 лет стал интересоваться всем, что касается бизнеса и денег — поиск нужных знаний привел его в бизнес-школу «ЮниорБанк», а затем — на Олимпиаду “Финансовый гений”, в которой он несколько лет назад стал победителем. Заинтересовавшись интернет-продажами, Артем еще в 10-м классе стал зарабатывать на них приличную “взрослую” зарплату, а теперь развивает свое дело в сфере рекламы и интернет-маркетинга. Артем делится своими принципами построения финансовых целей.

Не трать больше, чем заработал

Я никогда не трачу на карманные расходы больше чем я заработал за этот конкретный день. Более того, я стараюсь чтоб мои траты всегда составляли лишь малую часть от того, что я зарабатываю в день.

Копи на важные покупки

Если я не располагаю суммой в два раза превышающей стоимость планируемой крупной покупки — я жду и коплю, только тогда покупаю.

Выше планку!

Правило для фрилансеров и предпринимателей. Каждый месяц нужно стремиться заработать больше. Допустим, вы заработали 10 тысяч грн за месяц и думаете, что «это нормально, можно просто делать дальше то же самое и держать этот уровень дохода стабильным». Скорее всего в следующие месяцы вы спуститесь в 2 раза ниже. Из моего опыта: когда я ставлю за цель сохранить тот же доход в течении месяца, я в 70% случаев получаю меньше. Когда же я ставлю целью вырасти, я либо сохраняю уровень, либо расту. Но почти никогда не откатываюсь назад.