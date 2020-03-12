Уединяйтесь, но не слишком: Норвегия на карантине в версии детских писательниц

Скандинавия пока не находится в «красной зоне» по заболеваемости коронавирусом, однако многие северные страны ввели ограничительные меры и отправили своих жителей на карантин. О том, как живется норвежцам в условиях вынужденной изоляции, расскажут детские писательницы Аудхильд А. Сульберг, которая живет в оживленном Осло, и Линн Т. Сунне из небольшого городка Докка на юге страны.

В Норвегии сейчас коронавирус обнаружили с помощью тестов у 1400 людей, 60 человек госпитализировано, умерли 3 (это пожилые люди старше 80 лет). Я думаю, что реальные цифры намного выше, потому что не всем заболевшим делают тест. В основном на прошлой неделе заболели люди, которые недавно вернулись из Австрии и Италии, с лыжных курортов в Альпах, или те, кто контактировал с этими людьми. Сегодня в Норвегии вирус уже на улицах, поэтому заразиться может кто угодно.

Правительственные меры

Правительство в Норвегии закрыло все садики, школы, университеты до следующей пятницы (мы думали, что закроют до Пасхи, но, возможно, карантин продлят). Отменено большинство внутренних и международных авиарейсов. Людям советуют, по возможности, работать из дома. Дети могут играть только с братьями/сестрами или одним другом. Всем нам рекомендуют держать дистанцию на улице или в общественных местах и часто мыть руки. Если вы заболели — оставайтесь дома, говорят нам. Продуктовые магазины, рестораны и аптеки работают, а вот бары и все остальные магазины — закрыты.

Наша экономика под ударом, потому что у многих людей такой род занятий, что из дома не поработаешь. Норвегия — богатая страна, поэтому у нас не будет столько проблем, сколько у других стран. Вчера правительство объявило о создании фонда в 100 миллиардов крон, чтобы помочь бизнесу выжить во время кризиса (большая часть денег пойдет двум нашим авиалиниям, SAS и Norwegian, которые сейчас терпят наибольшие убытки). У многих норвежцев есть домики в горах, куда они и направились в выходные, думая, что делают доброе дело — держатся подальше от густонаселенных мест. Из-за этого в одночасье маленькие горные деревеньки оказались вдруг теми самыми густонаселенными местами, а соответствующей медицинской инфраструктуры там как раз и нет, если все эти люди начнут болеть. Наша Премьер-министр Эрна Сольберг настоятельно просила “кочевников” покинуть уединенные домики и вернуться домой.

Личное измерение карантина

Я писательница и у меня нет детей, поэтому вирус на мою жизнь не оказал такого уж сильного влияния. Я и так работаю из дома (иногда из офиса, в котором трудятся другие писатели и переводчики), поэтому почти все как всегда. Моя проблема, как и всех, кто работает на себя, в другом — все мои мероприятия на ближайшие недели отменяются: встречи с читателями, лекции и так далее. За какие-то мне по условиям договора все равно заплатят, а за какие-то — нет, поэтому, если карантин продлится долго, то мое экономическое положение очень пострадает.

Тем временем в норвежской глубинке

Ситуация с зараженными коронавирусом очень отличается в зависимости от региона. Здесь, на юге, где я живу, все более-менее благополучно. Тем не менее, рядом, в небольшом городке вдруг сразу 30 человек заболели коронавирусной инфекцией, несколько сотен теперь сидят на строгом карантине, но в моем городе пока все спокойно.

Компульсивный шопинг

Какое-то время назад люди массово закупались в магазинах. И да, теперь не хватает туалетной бумаги. Сейчас будто бы все успокоились, но я была в супермаркете в четверг и люди продолжают делать большие закупки.

Государственные границы теперь контролируются. Наши соседи, шведы, не вводят особых ограничительных мер в связи с эпидемией, хоть и недавно все же закрыли школы для старших детей. Наши больницы готовы принять больных, но нехватка оборудования, все же, имеется.

Совет родителям на карантине

Власти закрывают учебные заведения и многие учреждения. Мы все практикуем социальную изоляцию. Я сейчас работаю из дома, мои дети тоже вынуждены учиться на дому. Для всех педагогов это новый вызов, но мы стараемся справляться. Мне очень жаль работников сферы культуры и фрилансеров, которые остаются без дохода.

Есть, конечно, люди, которые впадают в уныние, но, кроме уже схлынувшей волны компульсивного шопинга, я не вижу паники, я бы сказала, что общее настроение — спокойное. К счастью, выходить из дома — можно. Мне очень повезло жить рядом с природой. Конечно, работать дома и одновременно присматривать за детьми — нелегко. Мой совет мамам и папам, работающим на дому во время карантина: составьте вместе с детьми расписание. Используйте технологии. Постарайтесь хотя бы раз в день выходить гулять, читайте книги, смотрите фильмы, готовьте вместе. Не забывайте мыть руки. Полагаю, в любом случае мы все с вами от всего этого немножко чокнемся, но в итоге, я уверена, все нормализуется.

Материал подготовила Татьяна Гордиенко.