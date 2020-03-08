Коронавирус в мире: что происходит в Париже и Торонто

Коронавирус продолжает распространяться по миру. ВОЗ объявили эту угрозу пандемией. Вирус «покрывает» все страны и человека к нему нет иммунитета. Во многих странах карантин. В одних правила гигиенты и общественных скоплений более строгие, чем в других. В прошлых материалах мы уже писали о том, что происходит в Риме и Вероне. Сегодня мариал о Париже и Торонто.

Как справляется Франция?

Фотограф Римма Cергенюк переехала в Париж прошлой осенью. Она постоянно посещает все знаковые места города и общается с окружающими. Римма рассказывает, что разница заметна, но не так сильно, как могло бы быть.

Сложно сказать, что происходит что-то серьезное. В основном, вся паника в СМИ. Французские новости постоянно рассказывают о вирусе, опасности заражения и мерах предосторожности.

Так, Лувр закрыли на неопределенный срок из-за того, что сотрудники Лувра не вышли на работу. Они устроили протест и потребовали то ли карантина, то ли новых условий труда. Со стороны сказать сложно.

Туристов стало гораздо меньше, очередей нигде нет. Китайские граждани ходят в масках и тоже в гораздо меньших количествах.

Мой муж рассказывал про постоянное голосовое предупреждение в метро: носить маски и мыть руки. Однако, капитально никто этого не соблюдает.

Все работают в обычном режиме, только школьников отправили на карантин. Говорили, что студенты просили перенести экзамены из-за угрозы коронавируса, но кажется, их не послушали.

Канада

Украинская студентка Ася Элларян проживает в Торонто уже несколько лет. Она рассказывает, что спокойные канадцы не теряют свою особенность даже при угрозе пандемии.

В Торонто все более-менее спокойно, но подготовка и защитные меры принимаются очень активно. Многие ходят в масках по улице, но никто не паникует.

Существенный момент. Во всех кофейнях запретили приходить со своей посудой — чашками или стаканами, используются только одноразовые. Это важное изменение, ведь в Торонто — ходить со своей посудой и не использовать пластик не просто тренд или осознанное поведение, а закон про неиспользование одноразового пластика. Но сейчас это под запретом.

Многие компании готовятся к тому, чтобы организовать работу своих сотрудников удаленно, сейчас мы тоже тренируемся. Одна половина офиса работает удаленно сегодня, а другая — завтра.

Из забавного — нигде нет туалетной бумаги. Серьезно. Она просто пропала. Гречка тоже, но ее никогда не было в супермаркетах Торонто.

Отовсюду советуют не ходить в большие магазины и не пользоваться общественным транспортом, но пока что это все на уровне предупреждений. Люди продолжают делать и то, и другое.

Однако, избегают Китай-город, в котором стало гораздо меньше людей.

Если ты вдруг заболел, то лучше остаться дома. Пока что на этом все. Наверное, медучреждения и другие инстанции готовятся.