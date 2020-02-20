Уроки эффективности от ведущих спикеров

Сегодня можно запросто скачать и прослушать выступления успешных людей. Мы решили взять примеры из их жизни, с помощью которых становится понятно, как добиться высоких результатов в своем деле. Но сразу скажем, что не все так просто и легко, как кажется на первый взгляд. Зато есть повод задуматься: «А все ли способы я использую, чтобы реализовать задуманное?»

Призовите себя в армию

Радислав Гандапас – один из ведущих спикеров стран СНГ. Его выступления собирают огромные залы, а просмотры мастер-классов в YouTube зашкаливают.

Много лет назад, имея высокий статус и заработок, он все оставил и переехал в другую страну, решив стать специалистом по лидерству. Чтобы полностью сфокусироваться на поставленной цели, Радислав Гандапас… призвал себя в армию. На первый взгляд, такое решение кажется необычным, но будущий спикер взял лишь основу, наполнив ее другим смыслом.

Для него службой, от которой нельзя отказаться, стало любимое дело. А в остальном все как в армии: жесткий график, никаких излишеств в питании, пустой траты времени на развлечения и т.д.

Дембель для солдата – это в случае Радислава Гандапаса достижение цели. Только когда он осуществил свои планы в указанные сроки, то позволил себе отпуск.

Безусловно, вышеописанный образ жизни довольно жесткий и не все согласятся так пахать. Но те, кто призвал себя в армию, спустя время, работая уже над следующим проектом, снова придерживались подобной системы и имели огромный успех.

По словам известного спикера, только жесткая дисциплина и организованность, а также умение отказаться от пожирателей времени и сосредоточиться на своей цели приведут к желаемым результатам.

Проживите успех

Следующий пример от Радислава Гандапаса довольно необычный. Представьте, что вы встречаетесь в скайпе с человеком, которого не видели 3-5 лет. Причем этот человек – вы. Опишите, что вас окружает. Например, за вашей спиной виден океан или стена с бабушкиным ковром. Как вы выглядите, кем стали? Если вас восхищают достигнутые результаты, то узнайте у себя в будущем, как вы этого пошагово достигли. Записывайте все, что придет в голову.

А теперь самое важное! По словам Радислава Гандапаса, то, что вы узнали о себе, можно выполнить не за 3-5 лет. Если человек прописал шаги, значит, у него есть ресурсы достигнуть желаемого в течение года.

Конвертируйте свои эмоции в результат

Сегодня начинающие предприниматели и топ-менеджеры сразу же бронируют места на мероприятия украинского бизнесмена и ведущего YouTube-канала о бизнесе Big Money Евгения Черняка. Его выступления вызывают огромный интерес. Хотя советы и примеры этого успешного человека могут показаться жесткими, но в них нет воды, все прожито и пережито самим спикером.

Приводим топ-5 советов для бизнеса и реализации целей.

– Если вы планируете расти, приготовьтесь к кризисам. Если у вас в компании нет кризиса, создайте его и посмотрите, кто чего стоит.

– Я каждый день ускоряюсь. Когда тебе много лет, ты понимаешь ценность каждой секунды, каждого разговора, рассвета и заката. Поэтому будьте эффективнее себя вчерашнего.

– Что делает любую компанию великой? Цели. Не ставьте себе задачу победить в вашем районе. Это мелко. Выберете цель – мировое лидерство. Дальше вам нужно будет определять свои действия. Даже если вы не станете мировым лидером, то точно выйдете за пределы города, страны, континента.

– Важно быть в отличной форме, потому что вы не знаете, когда вам выпадет шанс. Нужно быть максимально подготовленным к этому. Вы должны быть здоровым человеком: психологически и физически.

– Посмотрите на своего конкурента, вас может разделять один миллиметр. Дожимайте его!

Если говорить о мотивации, то известного бизнесмена стимулируют двигаться дальше злость и ненависть к конкурентам. По словам Евгения Черняка, когда у конкурентов выходит новый продукт, то бизнесмен очень злится на них потому, что не он первым его придумал.

«Я научился конструктивно конвертировать эти эмоции в собственное ускорение, – сказал он во время выступления. – Другими словами, не стесняйтесь своих эмоций. Вот эта история: всех любить, со всеми обниматься, поздравлять с днем рождения, а потом положить трубку и сказать «Чтоб ты сдох!» – зачем она? Кого мы обманываем? Это ваши конкуренты, вы не обязаны их любить. Когда я на них злюсь, я конвертирую это в собственное ускорение».

Принимайте отовсюду жизненные уроки

Мария Батхан – самая популярная учительница английского языка в Instagram. На нее подписано свыше миллиона людей. Она зарабатывает большие деньги, занимаясь любимым делом. В интервью для WoMo Мария Батхан поделилась секретами эффективности:

«Если я вижу, читаю или слушаю что-то полезное и интересное, то сразу стараюсь это применить. И неважно, какая это сфера. Я отовсюду принимаю жизненные навыки.

Когда я чувствую, что устаю или впадаю в уныние, то включаю выступление бизнес-тренеров, которые говорят: «Надо работать 24 часа в сутки», «Если вы не на 1-м месте Forbes, то встали и работайте». Я, конечно, в такие крайности не впадаю, но все равно нахожу для себя что-то очень важное.

У меня всегда в телефоне есть выступление какого-нибудь спикера. Например, это Евгений Черняк, у которого миллионы лекций в YouTube. Когда я вижу, что тысячи людей пришли послушать этого спикера, и каждый хочет рвать и метать ради своего успеха, меня это подстегивает.

Я каждый раз задаю себе вопрос: «Что полезного я могу сделать сегодня?»

Еще один спикер – Петр Осипов. Не важно, что он говорит и о каком бизнесе, но я понимаю, слушая его: «Люди в своей сфере пашут и пашут». Поэтому я беру себя в руки и продолжаю снимать уроки».

Надеемся, что вы нашли что-то интересное для себя, узнав об опыте работы Марии Батхан, Радислава Гандапаса и Евгения Черняка. Естественно, в просторах интернета еще много других успешных личностей. И мы будем рады, если вы поделитесь информацией, кто вам интересен.