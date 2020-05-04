Увлекательная природа: 5 интересных книг и полезных приложений по биологии

Новые формы обучения во время карантина собирают множество противоречивых отзывов. Неоспоримыми являются два факта: живую природу не заменишь учебником, а живое общение — онлайн-чатом. Да и увлекательность дистанционных уроков тоже не всегда на высшем уровне. Что делать любознательным младшим школьникам? Взять в руки очень интересные познавательные книги по биологии!

Дитячий університет

Улла Штойернагель, Ульрих Янссен, “Новий Самокат”

Хотите, чтобы дети ознакомились с лекциями настоящего детского университета в Тюбингене, которые читают самые настоящие взрослые профессора? Такой университет существует, инициировали его создание авторы этой книги — журналисты, популяризирующие науку. Вышло уже несколько книг с лекциями для детей. В этой, первой из серии, книге, будут рассказы о рыцарях и замках, о громе и молнии, о гормонах, летучих мышах, все улучшающихся показатеях спортсменов и так далее. Все по-серьезному, но совершенно не скучно! Если ребенку понравилась книга — отправьте его на сайт Немецкого цифрового детского университета — там полно бесплатных лекций на немецком и украинском о человеке, природе и технике.

Годинник природи

Уна Якобс, «Віват»

Как бы рассказали о природе и сезонных изменениях в ней Солнце, бабочки и цветы? Наверное, это была бы очень светлая, интересная и познавательная история о жизни всего живого на планете. Целых 105 страниц, напоненных чудесными натуралистичными рисунками и любовью к природе. Солнце расскажет детям о своем движении по небу, о смене дня и ночи, времен года. Бабочки познакомят с самыми очаровательными видами дневных и ночных чешуекрылых. Цветы расскажут о своем ярком, благоухающем царстве и о своих друзьях-насекомых. Каждый цветок и каждая букашка, детально прорисованы и подписаны — вы узнаете их, когда встретите в саду, лесу или на газоне. А если вы все же, забудете как кого зовут, поробуйте воспользоваться определителями животных и растений, которые легко умещаются в телефоне. Загружайте приложения: определитель растений для iPhone «PictureThis«, определитель растений и животных Seek на AppStore и в Google Play.

Дивовижні птахи

Натали Торджман, “Віват”

Голубя и воробья жители городов, конечно, знают. С воронами уже сложнее, потому что на самом деле это может быть галка, грач или даже дрозд — просто вы видите черное, носатое, крылатое и думаете — ворона. Удивительный мир птиц намного разнообразнее, чем мы можем себе представить. Как узнать птицу по оперению, по голосу? Почему поют птицы, что едят? Как заботятся о детках? Как помочь птицам пережить голодные зимы? Орнитоог и художник сделали очень крсивый и информативный атлас. А если вы забудете его захватить с собой на прогулку, где встретите незнакомую пташку, скачайте приложение, которое поможет определить ее вид. Натуралист Олег Марцун советует Merlin Bird ID на AppStore и в Google Play. Если же птицу вы не видите, но сышите, используйте «птичий Шазам» — приложение ChirpOMatic.

Душевні факти про серце

Лена Шеберг, «Крокус»

Сердце любит, чувствует, плачет, может разбиться или трепетать от счастья. Какое же оно на самом деле? Как можно помочь ему работать долго и радостно? Что особенного в сердце человека? Как малютка колибри летает с самым большим в природе сердцем, естественно, — относительно общей массы тела? Как красная кровь просвечивает в сосудах синим? Самое интересное о сердце — в этой книге. Анатомию человека малыши могут изучить в одноименном приложении, а ребятам постарше будет интересно взглянуть на внутренние органы в 3Д.

Вітамінки

Агнешка Совинска, «Ранок»

Валеология — наука о здоровье, а какое же здоровье без правильного питания? Только вот многим детям нравятся всякие неполезные штучки вроде сладкой газировки, чипсов и желейных червяков. Как подружить этих ребят с овощами и фруктами? Рассказать им о волшебных витаминах и полезных микроэементах, которыми богата здоровая пища. Красочная книга большого формата поможет приобрести новые пищевые привычки, а, например, развивающая игра «Смешная еда» сделает этот процесс еще веселее.