В очікуванні літа: Болгарія на карантині

Явора Радева — студентка університету в Софії, вона вже декілька років вивчає слов`янську філологію, в тому числі й українську мову. Явора розповідає нашим читачам про те, як живе на карантині Болгарія, яку багато хто з нас знає й любить як гостинну і затишну країну. Станом на 15 квітня у Болгарії зареєстровано 735 випадків коронавірусної інфекції, 36 людей померли.

«Несерйозні» новини

Світ зіткнувся з коронавірусом кілька місяців тому, і Болгарія не стала винятком. Згідно з опитуваннями соціологічних агентств, найпопулярнішим словом в Інтернеті минулого місяця є «коронавірус». Проте спочатку інформацію, яка надійшла до Болгарії про хворих з інших країн, люди не сприймали серйозно. Багато болгар тішилися думкою, що вірус дуже далеко. І навіть після перших підтверджених випадків у Болгарії, зафіксованих 8 березня 2020 року, люди все ще не хвилювалися. Однак уряд швидко відреагував і вжив серйозних заходів проти поширення коронавірусу.

Обмежувальні заходи

Першими обмеженнями в нашій країні були скасування всіх культурних та спортивних заходів. Громадяни сприйняли це негативно, вважаючи, що це зовсім непотрібно. Незважаючи на жахливі новини, що надходили з Італії, Іспанії та інших країн Європи, спонтанні коментарі були приблизно такими: «Цікаво, що їм ще зробити, щоб було схоже, що вони щось роблять» або »Вони нас лякають, це просто грип». Тим часом парламент одноголосно прийняв пропозицію уряду і проголосував за введення надзвичайного стану в Болгарії протягом місяця, починаючи з 13 березня. Сьогодні термін продовжується до 13 травня.

Нам постійно говорили про носіння масок та необхідність дотримання дуже суворої гігієни та впровадження заходів дезінфекції. На телебаченні з’явилися різні інформаційні ролики, які пояснювали людям, як вони можуть найкраще захистити себе. Поступово люди почали замислюватися. Щодня перед громадськістю виникали нові та нові запитання про невідомий раніше вірус. Деякі експерти надали коментарі негайно, інші чекають результатів експериментів, проведених в лабораторіях Болгарії та інших країн світу.

Через надзвичайний стан закрили торгові центри, парки, сади. Єдині місця, які досі дозволено відвідувати — це продуктові магазини, аптеки, банки. Храми також відкриті. Більше двох людей не можуть йти разом. Групові збори абсолютно заборонені. Найбільше дослухались до попереджень влади люди старшого віку, але зовсім небегато молодих людей. Втім, досить багато людей продовжували безперешкодно виходити на вулицю та збиратися у великі групи. У відповідь поліція видала багато протоколів про порушення і наклала штрафи. У той момент Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила пандемію COVID-19.

Тоді Національні збори прийняли Закон про надзвичайну ситуації в держави. У ньому законодавці передбачали як суворі обмежувальні заходи, так і вищі штрафи для порушників. Окрім штрафу, порушникам обов’язкового карантину також загрожує позбавлення волі.

Соціальні проблеми

Ізоляція людей у помешканнях, закриття торгових центрів, підприємств, готелів, ресторанів та інших громадських служб підняли питання про забезпечення життєдіяльності людей. Перед центрами зайнятості вишикувались довгі черги. Ті, кого не було звільнено, почали працювати з дому. Інших змушували брати оплачувану чи неоплачувану відпустку. Все це спричиняє ріст напруги в суспільстві.

Громадські ініціативи

Після початкового шоку почали організовувати різні благодійні акції – від закупівлі масок та захисних засобів, яких не вистачало в аптеках, до пожертвування медичного обладнання, медикаментів, захисних костюмів для лікарів. Закриті театри та музеї знову відчинили двері, але віртуально. Тож вдома, в цій незвичній ситуації, кожен може «відвідати» театральні постановки, сходити на концерт або переглянути експонати галерей та музеїв. Це невидимим чином об’єднує нас, перетворює нас знову у спільноту, даючи впевненість, що все мине і все буде добре.

Відомі болгарські музиканти виступили з концертом, який транслювали з васних домівок на одному з каналів національного телебачення: таким чином вони зібрали кошти для Болгарського банку продуктів харчування. Організація подає руку тим, хто не має грошей навіть на їжу під час кризи.

Наш побут

Після трьох тижнів надзвичайної ситуації стало очевидно, що страх перед COVID-19 є досить високим у частини населення. Країна поділена на кілька типів людей. Одні легко панікують, інші — спокійні і слідують усім вказівкам, а треті взагалі не цікавляться тим, що відбувається. До останньої групи належать менш освічені люди. Я хотіла б зазначити, що незнання закону та правил, пов’язаних з пандемією, не звільняє цих людей від зобов’язання виконувати їх.

Болгари протиставяють творчість та гумор обмеженню пересування та контактів між людьми. Анекдоти, жарти, кумедні відео наповнюють соціальні мережі.

Серед кумедних випадків і пригода моєї тітки, яка має алергію. Виявилось, що якщо чихнути під маскою під час відвідання банку, можна спровокувати бурхливу реакцію працівниці, яка почне обприскувати вас твеликою кількістю дезінфікуючих засобів. Це як сцена з комедійного фільму!

Всі ми віримо, що настане тепле, гарне літо, життя продовжиться, а ми, люди, будемо більш людяно і доброзичливо ставитися один до одного.

Матеріал підготувала Тетяна Гордієнко.

Серия репортажей от первого лица «Мир на карантине» регулярно выходит на WoMo.ua с целью познакомить наших читателей с личным измерением эпидемии коронавируса, с реальным положением вещей в отдельно взятых странах и городах через свидетельства непосредственных участников событий и с историями всех тех, кто делит с нами глобальный опыт нелегкого испытания.