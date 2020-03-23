Ванкувер, провінція Британська Колумбія: Життя на карантині

Чарівне канадське місто з ідеальною екологією на березі Тихого океану під час квітучої весни не стало винятком у пандемії коронавірусу. Для великої частини мешканців міста усе сталося ніби раптово – просто почався різкий спалах зараження, під час якого цифри подвоювалися перші декілька днів. Але «бентежні дзвіночки» прослідковувалися ще в січні, хоча їх мало хто сприймав серйозно. Втім, станом на 27 березня 2020 року в Канаді нараховувались 4 043 заражених, померло від коронавірусної інфекції 39 канадців. Про ситуацію у Ванкувері розповідає Ольга Зарудіна, перекладачка, ріелторка, громадська діячка.

Мої китайські колеги

Повернувшись з України після зимових свят 2020 року, я через день зустрілася з деякими колегами по роботі, які виглядали досить стривоженими. У моїй команді 23 ріелтори, 22 з яких – китайці. Вони одразу запитали, чи були люди із ознаками захворювання на грип у літаку, в якому я поверталася в Канаду. Питання здалося трохи дивним. Мене одразу ж «просвітили», що в Китаї вирує страшний вірус, що існує велика вірогідність того, що і у нас буде великий спалах. Про це тоді мало хто говорив, але вже на початок лютого респіраторні маски було ніде купити. Китайська громада почала дещо «дублювати» заходи безпеки Китаю: маски, антисептики, обмежене спілкування, невідвідування ресторанів, відміна всіх групових заходів на два місяці вперед.

На початку лютого я летіла в Торонто на з’їзд Ліґи українців Канади. Про всяк випадок, я з собою мала декілька масок і антисептик. На моє здивування, у повному літаку з усіх пасажирів в масках було лише двоє. Тобто паніки не було взагалі. В Торонто про вірус ніхто не говорив, і це була ніби якась інша реальність: країна одна, просто східне і західне узбережжя, а різниця вражаюча. Пройшов величний захід на декілька сотень гостей з колишнім прем’єр-міністром Канади Стівеном Гарпером, а вже через кілька днів у Ванкувері я спостерігаа абсолютно пусті китайські ресторани.

Люди в масках і НЕ-расизм

Оскільки ванкуверські вихідці з Китаю почали масово носити маски, реакція інших жителів міста була дещо неоднозначною. Насправді, це було спричинено ментальною різницею. На Сході маски носять як превентивний захід, а на Заході – вже коли безпосередньо людина захворіла. Тому й не дивно, що й сприймалося це по-різному. Канада – мозаїка культур, де расиcтів жорстко зупиняють. Та й взагалі відкритий расизм виникає дуже зрідка. 5 лютого 2020 р. місцева газета “The Province” випустила статтю під заголовком «Другий випадок вірусу з Китаю в Британській Колумбії» (“2nd Case of China Virus in B.C.”), що викликало неабияку хвилю обурення від ванкуверців та провінційних парламентарів. Редакція газети швидко вибачилася, проте ця ситуація була дещо спірною, адже вірус не назвали «китайським» (“Chinese”), а просто «з Китаю» (“China”), проте всі розуміли, що мова йде про коронавірус.

Соціальна дистанція

Початок-середина березня стали критичними: все відбувалося як у кінофільмі про Апокаліпсис. Ситуація в провінції Британська Колумбія та й в усій країні змінювалася щодня. Найбільше і найпершими зачепило три міста, де найпоширеніші процеси міграції: Ванкувер, Торонто, Монреаль. Звичайно ж, почалися масові закупівлі всього підряд. Офіси перейшли в режим «робота з дому», трафік помітно зменшився, ресторани та кав’ярні лише виготовляють їжу/напої з собою або через доставку. Навчання, як і скрізь тепер, в режимі онлайн. Для ріелторів заборонили проводити дні відкритих дверей або будь-які приватні покази нерухомості, навіть в захисних масках і рукавичках. Якщо будь-хто з потенційних покупців чи продавці заразяться коронавірусом через показ нерухомості, на ріелтора можуть подати в суд, і ніяка страховка це не покриє. Для цього у внутрішній системі навіть прибрали кнопку реєстрації показів нерухомості, щоб уникнути таких випадків.

Оголосили про соціальну дистанцію 2 метри один від одного, заборонили виходити з дому, крім тих випадків, коли це вкрай необхідно. Поки до таких заходів людей уряд лише «закликає», хоча насправді вже давно треба було б ввести посилений карантин, адже спостерігається велике скупчення людей на пляжах і в парках. Зрозуміло, що важко всидіти вдома, коли за вікном така краса, але федеральний уряд виділяє 82 мільярди канадських доларів не на відпочинок на пляжі з високою імовірністю розповсюдження коронавірусу, а для фінансової підтримки населення через втрачені робочі місця чи скорочені години.

Станом на 24 березня 2020 оголосили про закриття парків по всій країні. На жаль, сьогоденні реалії не всі сприймають серйозно. Не всі покупці ходять в масках і рукавичках, чим наражають на ризик себе, свою сім’ю та оточуючих, подавці також не всі в масках. Населення Канади і України майже однакове за кількістю, число підтверджених випадків зараження в Канаді вже перейшло 3 000, а в Україні ввели режим посиленого карантину, коли заражених було лише 200. Я б сказала, що посилені заходи тут, в Канаді, потрібні, і негайно.

Як максимально якісно і корисно провести карантин

Важливо пам’ятати, що ми всі у цьому часі і обставинах разом, цілим світом. Так, жахливі показники смертності не можуть не лякати, не наводити смуток. Проте з усього необхідно зробити висновки і знайти плюси для себе. Сучасність людства до 2020 року загнала нас в незрозумілий марафон. Складалося враження, що біжиш, щоб все встигнути, але це ще більше розганяє скажену карусель буденності. Ми не цінували медпрацівників, прибиральників, обслуговуючого персоналу продуктових магазинів. Сьогодні вони – герої передової. У Ванкувері щовечора о 19:00 люди з вікон цілим районом вітають працівників Лікарні Св. Павла (St. Paul’s Hospital), коли ті закінчують/починають свою зміну. На щастя, для всіх медиків відкрили «проїзний» пункт, де вони можуть здати аналіз на коронавірус не виходячи з власного авто. З’являється надія, що ми всі вийдемо з цієї ситуації з переглянутими уявленнями про світ, у якому ми жили до цього, і з новими ідеями про те, як його зробити кращим.

Спробуйте відповісти на запитання: «Коли я за останні декілька років приділяв/-ла час собі?». Багато хто погодиться, що призупинений темп життя людству був просто необхідним. Нам всім давно пора взяти тайм-аут, прийти до тями, переосмислити наше буття та співіснування. Цікаво, що такий мікроскопічний організм як вірус враз привернув увагу цілого населення Землі. Та увагу варто приділити собі і своїм близьким. Нарешті можна більше поспати, прочитати звичайну художню книжку, а не безкінечні вчення про бізнес, фінанси та інвестиції, можна просто не робити ні-чо-го, розвантажити мозок. Привести себе в гарну фізичну форму, підтягнути іноземну мову/мови, зайняти себе мистецтвом, відкрити в собі нові таланти. Давайте всі разом (вірніше, окремо, але водночас) просто будемо насолоджуватися цим незапланованим відпочинком, побережемо здоров’я своє і всіх інших землян, побувши вдома, наберемося сил, адже вони нам знадобляться для нового життя у чистішому, здоровішому і більш захоплюючого світі. Залишайтеся вдома!