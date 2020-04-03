Вы не обязаны быть супер-продуктивными на карантине

Вы скроллите ленту в соцсетях и видите, как все люди, от звезд до самых обычных обывателей, рассказывают о своей бурной деятельности во время вынужденной самоизоляции. Откуда-то выныривают истории о том, как много прекрасного создал Шекспир, когда театры закрылись на время эпидемии чумы, как Исаак Ньютон обогатил мир новыми знаниями по физике, отгородившись от всего мира. Наверное, эти истории должны здорово мотивировать. Вы принимаете вызов? А нужно ли?

Культура “достигаторства”

Наша культура “достигаторства” не останавливается никогда. Даже на карантин. Надо все время делать больше, усовершенствоваться, даже когда весь мир в напряжении, а за окном воют сирены скорой. Это безумное давление, которое мы испытываем со стороны тех, кто не может осознать особенностей этого периода, заставляет нас чувствовать себя неуютно с самими собой. Потому что мы уверены — если мы сопротивляемся призыву записаться на восемь бесплатных курсов — с нами что-то не так. С нами все не так, потому что мы сидим в четырех стенах, нас бомбит статистика смертей, мы беспокоимся за наших родителей, мы не знаем, сохраним ли работу после карантина и сможем ли выплачивать кредиты, дети скачут на голове (а дистанционное обучение?), дедлайны не могут не гореть, а тут еще такая пассивность по поводу прекрасных бесплатных курсов чего угодно. Что такое, мы спрашиваем, почему я не работаю быстрее и не делаю больше? Вы думаете, это возможно, беря во внимание все перечисленное? “Наша культура сделала нас самыми беспощадными критиками самих себя, мы стали совершенно неспособны сопереживать себе”, — говорит Синтия Понг, основательница Embrace Change, коучинговой компании, которая помогает женщинам в период смены карьеры. “Наша самооценка держится на достижениях и продуктивности. Если вы это уберете, она рухнет. И тогда нам будет очень-очень плохо”.

Убрать чувство вины

Можно оставаться продуктивными и без кнута именуемого “чувство вины”. Помните, мы все разные, кто-то лучше противостоит стрессу, кто-то хуже. И тот, кто имеет более высокую чувствительность тоже не заслуживает саморазрушительных мыслей. Понг говорит: “Лучшее — относительное понятие. Выдавать максимум во время эпидемии и выдавать максимум в обычных комфортных условиях — это два разных процесса. Признайте это, каждый может по-разному быть зажат условиями карантина. Вы один в лофте с собачкой и чашкой матча-латте или вы в маленькой квартире со всеми домочадцами вокруг и кучей семейных обязанностей? Кому проще заняться любимым хобби или найти несколько часов для чтения?”

Психолог Лиза Обре-Остин подчеркивает: “Послушайте, если вы в это время небывалого кризиса справляетесь с основными вашими заданиями — этого уже достаточно. Это период, в который вы должны удерживать базовый уровень. Это самое главное. Не ожидайте от себя новаторства — это лишний груз сейчас”. Если вы переполнены переживаниями сейчас, Обре-Остин предлагает “заземляющую” медитацию 5-4-3-2-1: посмотрите и зафиксируйтесь на пяти объектах, окружающих вас; на 4 предметах, до которых вы можете дотронуться; на трех звуках, которые вы слышите; на двух запахах, которые вы ощущаете; на одном вкусе, который можете почувствовать. “Перед тем, как начать это упражнение,обратите внимание на дыхание. Оно должно быть медленным, глубоким, чтобы вы успокоились,” — советует психолог.

Не становитесь для себя злым боссом

Экспертка по работе из дома, колумнистка Хизер Гаврилевски, считает, что вы должны понимать, когда нужно поднапрячься, а когда замедлить темп работы, иначе ваша продуктивность пострадает. “Пока я не перестала быть “карающим боссом” для самой себя, я не могла быть продуктивной. Старайтесь укладываться в расписание, но будьте реалистами, даже помилосердствуйте — в таких эмоционально напряженных условиях может случиться и так, что дедлайны надо отодвинуть, очередность выполнения задач — поменять. Не тащите чувство вины в следующий день. Начинайте с нового расписания, хвалите себя за выполненные задачи”.

Чрезвычайная ситуация, какой является карантин, размывает вашу концентрацию, это нормально. Поддержите себя, так вы сможете поддержать и других. Примите ситуации, в которых из-за карантина вы что-то не смогли сделать из заранее запланированного. Не сокрушайтесь по этому поводу, займитесь другой работой.

Если у вас есть реальный начальник, который подгоняет и нажимает, попробуйте донести до него необходимость “паузы для психического здоровья”: это поможет вам со свежими идеями и более энергично вернуться к работе.

Говорить о чувствах

Важно также говорить с другими о ваших чувствах. Ищите поддержки у друзей: если вы будете откровенны, то они тоже расскажут вам об очень похожих на ваши ощущениях. Это облегчит ваши страдания: вы не одни, с вами все в порядке, так у всех.

Кроме того, ваша работа в пандемическом стрессе не обязательно должна касаться внешних достижений, которые кто-то должен увидеть и оценить. Можно радоваться тому, что вам удается больше общаться с родными и не забывать о гимнастике. Даже если вы и в нормальных условиях работали из дома, то знайте, что и в этом случае от работы нужно отдыхать. Хороший день на карантине — это когда вам удалось поспать немного больше, а беспокоиться — немного меньше. Чрезвычайные ситуации редко у кого вызывают творческие порывы. Это нормально — искать сейчас комфорта в том, что вам знакомо: в старых рецептах, книгах, фильмах. Прожить день сейчас — это уже замечательно. Помните это.

Источник: huffpost.com