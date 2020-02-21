WoMo-портрет: Алуника Добровольская

Алуника Добровольская – популярнейший мотивационный спикер, методолог, консультант политиков и успешных проектов, известный тренер НЛП, создательница образовательного проекта ALUNIKA. Благодаря ей многие люди находят ответы на непростые жизненные вопросы. Специально для читательниц WoMo Алуника не только рассказывает о своей работе и принципах воспитания, но и раскрывает составляющие гармоничной жизни.

Алуника Добровольская – невероятно популярный тренер и мотиватор: у ее YouTube-канала более чем 215 тыс. подписчиков, а ее видео просмотрели около 35 млн человек. Ее выездные обучающие интенсивы прошли в 15 странах. Алуника – абсолютный лидер в интернет-голосовании «Жінка України 2018» в номинации «Психология и саморазвитие». При этом ее счастливому браку 30 лет, а с сыном у нее прекрасные дружеские отношения.

О поиске призвания

Когда мы говорим, что есть некий путь к призванию, то все-таки должны признать, что свое призвание мы реализовываем с самого детства. Нет никакого особого пути к призванию. Посмотрите на ребенка: уже с детства каждый ребенок индивидуален и показывает свои особенные черты характера. Слово «призвание» содержит в себе понятие «зова». Я считаю, что есть «внешний зов» – это запрос к нам общества и времени, в которых мы живем. «Внутренний зов» – это зов наших талантов и способностей. Когда наши таланты отвечают на «внешний зов», происходит как раз то, о чем говорят: «Нашел свое призвание».

Мне много дало мое разноплановое образование. Во-первых, математика. Именно мое первое мехматовское образование помогло сформировать четкое мышление, это образование подпитывало во мне того интроверта, которым, как я полагала, являюсь. А вот педагогическое и психологическое образование помогло мне развить совсем другие черты, в том числе черты экстраверта: отвечать на запросы общества, понимать людей. Что касается английской филологии, то, считаю, английский необходим не в последнюю очередь как возможность доступа к первоисточникам. В общем, чем больше у человека образований, тем более интересной и многогранной натурой он является и тем более он полезен обществу.

Понимание дела жизни, как мне кажется, формируется после 30-40 лет, ведь в этом возрасте человек становится зрелой личностью. Возможно, новые поколения могут внести свои поправки в эти возрастные рамки. Хочу успокоить тех, кто в 20-30 лет сейчас находится в поиске себя: продолжайте развиваться, в какой-то момент произойдет соединение внутренней и внешней готовности. Это будет момент, когда вы найдете дело вашей жизни. Вы ощутите долгожданные расслабленность и легкость. Помните, что дел жизни может быть больше одного, это совершенно нормально: наша жизнь сейчас меняется очень быстро.

О семье

В этом году исполняется 30 лет моему браку. Конечно, у меня есть что сказать о принципах крепкого союза. Во-первых, я считаю, что для длительных отношений важны не какие-то «женские подходы», а общечеловеческие принципы. Отношения мужчины и женщины будут тем глубже и длительнее, чем полнее мужчины и женщины научатся видеть друг в друге людей. Общечеловеческое сильнее гендерного: мы прежде всего люди.

В счастливых отношениях очень важен задел, хороший пример из родительской семьи. И я, и мой муж выросли в счастливых функциональных семьях. Такая исходная ситуация – это грандиозная фора, которая увеличивает шансы молодых людей на долгую и радостную совместную жизнь. В наших с мужем отношениях много взаимности: взаимоуважения, взаимоподдержки, взаимовыгоды, взаимодействия. В наших отношениях при этом очень мало гендерных претензий: «Я же девочка, а ты мужчина, давай все решай и делай». Мы всегда готовы друг друга поддержать как люди, протянуть руку помощи. Конечно, отношения начинаются с романтики, любви и секса, но продолжаются они дружбой.

О счастливом браке

Я бы хотела выделить пять основных форм взаимодействия в парных отношениях:

секс,

романтическая любовь,

семья,

брак,

дружба.

Нельзя сказать, что одно важнее другого. Секс, физиологическое влечение длится все-таки недолго. Романтическая любовь тоже претерпевает различные изменения со временем. Люди, которые вступают в серьезные отношения, должны понимать, что секс и любовь надо будет апгрейдить, сознательно заботиться о новизне в этих аспектах. Семья – это прежде всего переплетение общих ритуалов и готовность думать об интересах другого человека, его родственников, друзей. Семья строится на умении ставить себя на место другого человека. Брак, как сказала одна моя подруга, – это правильно оформленные бумаги. Очень часто люди путают семью и брак. А дружба в отношениях – это переплетение взаимного интереса друг к другу.

Очень важно понимать, что если есть желание долгих отношений, то не стоит упускать из виду все эти пять элементов. Очень важно также быть эмпатичным эгоистом. Всегда помнить об интересах других людей, но не упускать из виду свои. Есть мнение, что женщина – хранительница очага и именно она ответственна за сохранение отношений. Я считаю, что это огромное заблуждение, потому что счастливые отношения возможны только тогда, когда оба разделяют ответственность. Если отношения тянет только один, то они обречены.

О продуктивности

Сама себе я кажусь довольно ленивой и малопродуктивной особой, но я с этим уже смирилась. Откуда я беру силы и вдохновение? У всех нас разный заряд психической энергии, об этом говорят и нейрофизиологи. Некоторые люди от природы более энергичны, вот и я чуть более энергичная, чем большинство людей. С другой стороны, у меня есть способность фокусироваться на том, что мне важно в данный момент, думаю, что это именно благодаря моей любви к математике. Также я многие годы преподаю нейролингвистическое программирование и понимаю, как работает человеческая мотивация и как устроены моменты принятия решений.

Поэтому я постоянно занимаюсь собственным апгрейдом, ищу способы быть более продуктивной в различных процессах. Например, я довольно быстро научилась писать посты, отбирать фото, сама веду все свои аккаунты в соцсетях. Я также поработала со своим перфекционизмом и теперь считаю, что лучше сделать быстро, но просто хорошо, а не долго гнаться за идеальным результатом.

Отдыхаю я много. Отдых – это часть работы. Для меня крайне важен сон: я ни ради чего не пожертвую сном. Во время сна происходят процессы, которые смело можно назвать промывкой мозгов. Я сплю по 8-9 часов. Регулярно позволяю себе ничегонеделание. Вы удивитесь, но именно в этот период расслабленного бездействия мозг обрабатывает информацию и находит новые решения. Я точно не из тех людей, которые стараются занять каждую минуту. Я читаю очень избирательно, общаюсь избирательно. Подпитывает меня и общение с близкими, я каждый день выделяю на это время. Например, моя мама живет в другом городе, но каждый день полчаса-час я посвящаю общению по телефону с ней.

О командной работе

В моей команде семь человек, они являются и моей семьей, и друзьями. Это пример семейно-дружественного бизнеса. Много лет мы работаем вместе, и получается все хорошо. Поэтому типовые критерии командной работы, выделяемые для бизнеса, нам не подходят. Мы конфликтуем, и часто, но мы умеем это делать. У нас есть внутренняя установка, что мы друг от друга никуда не денемся, никто не хлопнет дверью, а значит, нам необходимо найти компромисс.

Я не командный игрок. Я человек в каком-то смысле ненадежный, могу просто передумать, но это не о капризах, а о том, что в своей жизни я очень часто иду за тем, что называют интуицией. Я же называю это смесью сознательных и подсознательных знаний. В этом смысле со мной непросто. Зная свою особенность, я постоянно работаю над собой, чтобы люди, которые со мной сотрудничают, не воспринимали мои решения как каприз или самодурство. Зато я щедрый работодатель: считаю, что люди должны получать много за хороший результат.

Руководителю, лидеру важно понять, чего сотрудники хотят на самом деле. Тогда он сможет организовать работу таким образом, чтобы глубинные цели членов команды были согласованы? с целью всего проекта.

Что нужно для счастья

Очень часто под поверхностным запросом моих клиентов маскируется более глубинный. Важно понять, что беспокоит человека на самом деле. Основной глубинный запрос один – нужность. С этим идут к психологу, психотерапевту, в группы, к книгам по психологии. Разделить этот запрос можно на три части:

поиск собственной нужности: найти себя, стать нужным себе;

поиск человека, с которым вы будете нужны друг другу, не обязательно на всю жизнь, но хотя бы на какой-то период времени;

поиск взаимной нужности с миром.

Счастье многогранно и многомерно. Но есть непременные вещи, связанные с ощущением счастья:

Планы на будущее

Крайне важно научиться строить планы на будущее, цели на будущее, находиться в предвкушении, быть уверенным, что цели эти достижимы. Чувство предвкушения связано с ощущением счастья через основной нейромедиатор счастья – дофамин. Нужно уметь находиться в состоянии предвкушения.

Ценить все

Нужно уметь жить в настоящем, прошлом, будущем и ценить все три времени. Мы часто обращаемся к прошлому, там много ресурсных моментов: вспоминая, мы подпитываемся от них. В настоящем у нас чувство момента, доверия к миру. В будущем – чувство предвкушения.

Любить боль

Нужно выработать правильное отношение к боли. Научиться любить боль физическую от тренировок в спортзале, душевную – от преодоления предела своих возможностей, ментальную – когда не можешь понять, изучить, а потом у тебя получилось – и ты счастлив. При таком преодолении мы получаем эндорфин, а он дает ощущение счастья.

Любить кого-то

Вазопрессин и окситоцин, еще одни гормоны счастья, выделяются, когда у нас есть близкие любимые люди, с которыми можно понежничать и пообниматься. Нам нужен круг друзей, ощущение сопричастности.

Знать свои сильные стороны

Нам важно знать, в чем мы хороши. Серотонин – наш друг, а он появляется от сознания наших сильных сторон и достижений.

О материнстве

Я нежная, заботливая, все разрешающая, постоянно восхищающаяся своим ребенком мама. Но это не значит, что мою стратегию можно копировать всем. Как педагог я считаю, что нет универсальных принципов воспитания: каждому ребенку нужен индивидуальный подход. То, что сработало с моим сыном, может не сработать, а может и навредить другому ребенку.

У меня не получилось иметь больше одного ребенка, но я бы очень этого хотела. Сын родился в 1991 году. Многие помнят, что это был за период: кошмар, нищета, разруха, я была студенткой, роды были тяжелыми, малыш родился восьмимесячным. И всю свою любовь, которую я не подозревала в себе 18-летней, я отдала ребенку. Не знаю, как я успевала учиться и быть мамой: не было ни памперсов, ни нянь, моя мама была далеко. Я находилась в состоянии счастья, несмотря на бессонные ночи. Мне очень нравилась роль матери. Я своему сыну разрешала все, не ругала, не наказывала, ему можно было рисовать на стенах и ломать игрушки. Но это не значит, что родители должны копировать такое поведение. Мой сын родился чувствительным, эмоциональным, с ним нельзя было по-другому. Он при этом вырос перфекционистом, очень требовательным к себе и другим. Я никогда не делала с ним уроков, но его перфекционизма хватило бы еще на 10 детей.

Раннее развитие ребенка стало моим заданием и вызовом: я занималась с ним в игровой форме по 4-5 часов в день. У моего сына оказались недюжинные способности к математике, нам повезло найти соответствующее учебное заведение, Украинский физико-математический лицей, потом физфак университета Т. Шевченко. Хочу признаться в своей родительской ошибке: в детстве я захотела ходить в музыкальную школу, родители меня отвели, через несколько лет я ее возненавидела, хотя и окончила ее с отличием. Поэтому я решила, что сына в музыкальную школу не отдам: вдруг он там будет мучиться потом, как я в свое время. Каково же было мое удивление, когда мой 25-летний сын заявил, что очень жалеет, что в детстве не получил музыкального образования. Он решил учиться музыке самостоятельно. Если бы повернуть время вспять, то дала бы ему эту возможность.

Тем не менее, мой главный принцип – принятие, быть ребенку другом и примером, всегда быть на его стороне. Это самое важное в отношениях родителя и ребенка. Это не значит попустительство, это значит давать ребенку максимум возможностей, в том числе возможностей образования..

Для меня самая большая роль в жизни – это роль матери. При этом я считаю, что женщины имеют право решать, быть им матерями или нет. Это необязательное условие для счастья, но это совершенно особый род счастья, иными путями недостижимый.

Материал подготовила Татьяна Гордиенко.