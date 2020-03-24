WoMo-портрет: Екатерина Белорусская

Благотворительный фонд Parimatch Foundation помогает детям найти свою дорогу в жизни и почувствовать себя важными и нужными. Руководитель фонда Екатерина Белорусская рассказывает о том, что для нее означает благотворительность, какие интересные программы реализует фонд и как мы все можем помочь тем, кто особенно нуждается в нашей поддержке.

О благотворительности

Благотворительность, или попросту — помощь другим, близка моим ценностям. Думаю, это от родителей — они всегда помогали и помогают другим, так что я и не знаю, как это — не помочь, если ты в состоянии это сделать.

Несмотря на это, я не сразу пришла к мысли, что благотворительность может стать моей работой. У меня были другие цели и амбиции, я видела себя в совсем иных сферах. Конечно, я всегда помогала своим близким или просто знакомым, если они попадали в беду, делала пожертвования в благотворительные организации, чьи ценности были мне близки, но это всегда было как порыв, а не система.

И только работая в международном холдинге, когда я начала погружаться в тему корпоративной социальной ответственности, я поняла, что хочу делать больше и очень хочу развиваться в сфере благотворительности. Вот так я пришла к Parimatch Foundation.

О целях

Мы практически сразу определились, что фонд будет заниматься детьми. Это было очень органичное и однозначное решение, хотя сфер, где нужна помощь, немало, а я такой человек, который хочет помочь всем. Тем не менее, мы сосредоточились на детях и теме образования, а спорт в проектах появился как часть образовательной стратегии. Мы в фонде поняли, что очень важно развивать потенциал ребенка: по статистике, 200 млн детей в мире теряют свой потенциал из-за того, что родители и учителя не проявили должного внимания к развитию ребенка.

Мы считаем, что программы, направленные на обеспечение здорового и полноценного развития детей, являются прямой инвестицией в экономическое и социальное благосостояние страны. Развивая ребенка, вкладывая в него ресурсы и средства, мы сокращаем количество тех, кто, возможно, попадет в социально незащищенную группу населения позже и кого общество вынуждено будет поддерживать. Мы хотим предотвратить это явление и помочь поколению Z стать здоровыми, а также интеллектуально и социально компетентными гражданами.

Об инклюзии

Фонд работает с детьми 6–16 лет, потому что как раз в этом возрасте формируется личность ребенка. Это дети с инвалидностью, просто школьники, дети из неблагополучных семей и сироты

Инклюзия — очень важная для нас тема: мы стремимся изменить отношение украинского общества к людям с инвалидностью. К сожалению сегодня мы все еще сталкиваемся с тем, что общество не принимает или плохо относится к людям с инвалидностью.

Например, в рамках программы «Так, я можу!» мы проводим инклюзивные тренировки по футболу для детей с ментальными и физическими нарушениями. Этот проект мы запустили еще осенью 2019 года совместно с Shakhtar Social — благотворительным фондом ФК «Шахтер». Сейчас тренировки проходят в четырех городах Украины: Полтаве, Киеве, Харькове и Львове.

Мы очень довольны результатами проекта и надеемся, что осенью продолжим тренировки в этих четырех городах и добавим новые.

В программе «Так, я можу!» у нас есть совместный проект с Национальным комитетом спорта инвалидов Украины: стипендии для юных спортсменов с инвалидностью. Это талантливые дети и подростки до 17 лет из разных городов Украины. Они уже достигли определенных успехов в спорте, занимают призовые места на соревнованиях. Это будущее паралимпийского спорта Украины. Сейчас у нас под опекой 15 детей. Мы поддержали их в нужный момент — предоставили стипендии. Это не сверхбольшие деньги, но они помогают ребятам поддерживать физическое состояние и тренироваться. Многие из них продолжили свое развитие в спорте и уже достигли новых побед.

Также в планах нашего фонда — обеспечить специальной инфраструктурой детский лагерь «Артек», который находится возле Киева, в Пуще-Водице. Оборудование поможет учреждению наконец-то начать оздоровлять детей-колясочников.

О ролевых моделях для молодежи

Чтобы мотивировать детей заниматься спортом или хотя бы просто физкультурой, мы организовываем для них встречи со звездами спорта.

В прошлом году мы провели детский MMA турнир под лозунгом #stop_bullying_now. Дети, которые занимаются таким агрессивным видом спорта, должны понимать, как и где они могут применять силу, что свои навыки можно использовать только на ринге и что есть разница между спортом и обычной жизнью. На встречу мы пригласили легендарного бойца смешанных боевых искусств Конора Макгрегора. Ребята просто засыпали его вопросами о том, как стать таким же успешным спортсменом.

Для детей, которые не занимаются профессиональным спортом, особенно из социально уязвимых групп, важно видеть, как можно реализовать себя в спорте. Поэтому мы устраиваем встречи с известными украинскими спортсменами.

Об учителях и родителях

Еще одна наша целевая аудитория — это учителя: с ними тоже нужно работать, чтобы они были нашими амбассадорами и помогали находить новые подходы и методики. У фонда есть очень амбициозный проект: мы хотим дать новые знания и мотивацию учителям физкультуры в школах. В 2020 году фонд планирует запустить онлайн-курс для повышения квалификации учителей физкультуры и провести углубленные очные тренинги. Наша цель — дать учителям физкультуры новые инструменты для работы, мотивировать их привлекать детей к физической активности. Понятно, что главный мотиватор для учителя сейчас — зарплата, которая, к сожалению, не очень высокая. Мы не можем на это влиять, но хотим дать хоть преимущества: качественное и бесплатное повышение квалификации для учителей, новые методики, инвентарь, показать, что учителю физкультуры тоже нужно развиваться.

До родителей же хотим донести, что они являются примером для своих детей. Мы будем мотивировать мам и пап заниматься спортом вместе с детьми.

О спорте в моей жизни

Я увлекаюсь спортом, хотя никогда не занималась им профессионально. Я понимаю, что спорт — это здоровье, развитие, он помогает хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать. А еще это фан. Я занимаюсь йогой, пилатесом, стретчингом, обожаю горные лыжи.

А недавно я открыла для себя треккинг. Первый раз при подъеме на Казбек было невероятно тяжело, несмотря на все мои усилия при подготовке. Тем не менее, я еще больше полюбила горы. Я сама до самого верха донесла тяжелый рюкзак, для меня это был вызов. Второй раз мы поднимались на вершину горы Хомяк в Карпатах. Кажется, что это легкий маршрут, такая себе прогулка по лесу. Но усложнилось все тем, что зима, много одежды, снег и довольно резкий подъем на вершину. Так что и в этот раз было нелегко. Но преодоление приносит неповторимые эмоции.

О выгорании и вдохновении

Люди, которые работают в благотворительности, подвержены выгоранию. В моем случае риска меньше, потому что в силу направленности наших программ я реже сталкиваюсь с очень грустными историями, мы всегда несем позитив и получаем его в ответ от детей. Это невероятная подзарядка для меня.

Конечно, негатив тоже бывает. Что касается работы в выходные, то когда ты горишь своим делом, когда ты находишься в потоке и от этого кайфуешь, то не замечаешь, что у тебя мало свободного времени. Но рано или поздно усталость накапливается, потом начинает предъявлять претензии твоя семья. На помощь приходят тайм-менеджмент и планирование. Часто случается, что люди из сферы благотворительности отдают всю свою энергию другим и забывают о себе. Таким людям важно поставить все дела на паузу и восстановить себя, ведь ты просто не сможешь отдавать другим, если ты сам пустой.

Тем не менее, я ощущаю постоянное вдохновение: я делаю что-то хорошее, а не просто зарабатываю деньги, реализуя свои амбиции. Я нашла прекрасный способ делать что-то для общества, при этом быть полностью в это вовлеченной. Отдавать легко, это может делать любой: достаточно пожертвовать деньги благотворительной организации, миссия которой тебе близка. Можно отдать не деньгами, а временем: стать волонтером, хотя бы ненадолго. Меня очень мотивируют люди, которых я встречаю в этой сфере: я узнаю об их проектах и понимаю, что есть к чему стремиться.