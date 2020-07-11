WoMo-портрет: Марина Кандзюба

Как рождается косметический бренд и что стоит за красивой рекламой? Бренд Marie Fresh вырос в любви: к красоте, женщинам, своему делу. За качественными и доступными уходовыми продуктами — история Марины Кандзюбы, которая с детства мечтала стать врачом, а когда выросла — подарила нам чистую честную косметику. Мечта и дело, бизнес и семья — как все это успеть и как во всем преуспеть, — рассказывает Марина Кандзюба.

О мечте

С раннего детства я знала, что буду врачом. Не смотря на то, что я училась в математическом классе, я обожала геометрию и все точные науки — внутри была уверенность, что я должна помогать людям.

Примерно в 8-м классе я решила, что буду хирургом, но знакомые и родители отговорили, мол, “неженская профессия”. Но мне, все же, хотелось, чтобы моя профессия была значимой, чтобы я была нужной и полезной обществу. Когда я была в 9 классе на семейном совете было принято решение, что буду врачом-стоматологом: и полезно, и (по оценке общественного мнения) прибыльно.

После окончания нелегкой во всех смыслах учебы в медицинской академии я поняла, что меня привлекает бьюти-индустрия: я буду помогать женщинам быть красивыми и ухоженными. Так я стала врачом-косметологом.

О создании бренда Marie Fresh Cosmetics

Еще во время практики я отметила, что у всех женщин почему-то было сформировано мнение о том, что красивая кожа “делается” на приеме у косметолога. Все хотели 1 раз в месяц/неделю сходить на процедуру и ходить красивой до следующего сеанса.

Мне приходилось каждой рассказывать о ценности домашнего ухода, доказывать его важность для получения желаемого результата. Регулярный домашний уход — это 90 процентов успеха.

Подбор домашнего ухода в начале моего пути был, скорее, интуитивным. Как специалисту мне нужны были опыт и время для того, чтобы разобраться со всеми активными ингредиентами, составом, чтобы домашний уход был эффективным и комфортным для клиента.

Полноценный комплект уходовых средств обходился в круглую сумму для клиенток, немногие могли себе позволить приобрести все сразу или даже половину. А другой альтернативы у меня, как у косметолога, не было, ведь я могла рекомендовать только качественные базовые средства. Поэтому я решила, что пора дать наших украинским девушкам альтернативу — качественный, эффективный и доступный уход.

О философии бренда

Мы создаем минимальный набор косметики на полке, которым девушка пользуется регулярно и получает отличный результат.

Ни одного лишнего флакона, ни одной зря потраченной гривны.

Безопасный и активный состав.

Максимально натуральный список ингредиентов.

Физиологический подход к созданию рецептур — ни один из компонентов не разрушает кожу во имя мгновенного результата.

Деликатная коррекция старения. Акцент на здоровом сиянии и наполненности клеток.

Каждая клиентка, придя в наш магазин, знает и ощущает: здесь с ней максимально честны и открыты, здесь она купит рабочий продукт по оптимальной цене и использует его полностью.

Наши клиенты — это и студентка первых курсов, которая покупает пенку за стипендию, и собственница бизнеса, которая тратит разумно свой бюджет, заботясь о здоровье своей кожи.

О рабочей этике

Работая косметологом в клинике, я должна была сделать план продаж и предоставленных услуг. И, чтобы выполнить этот план, я должна была предложить максимум процедур и косметики каждому клиенту. Не всегда эта “максимальная нагрузка” было во благо девушке. И мои внутренные принципы и убеждение врача “не навреди” не ужились в этой модели. В своем бизнесе я могу работать согласно своим принципам, что мы успешно и делаем.

Мы предлагаем качественный продукт по оптимальной цене, наши клиенты ценят наш продукт и нашу честность, поэтому возвращаются к нам уже с подругой, мамой, сестрой. Мы очень дорожим этим доверием.

Бизнес только ради денег не имеет шанса прожить долго. А я хочу, чтобы мой бренд жил десятилетиями, поэтому мы должны завоевать доверие украинских девушек и не подводить их.

Я плотно работаю и с технологами, и с представителями концернов косметических ингредиентов. Раньше я сама создавала рецептуру, делала 1000 и 1 образец, чтобы добиться нужного результата. Изначально весь основной ассортимент был разработан мной, но каждый год мы дорабатываем, обновляем наши рецептуры, так как косметический мир просто несется с бешенной скоростью вперед. Кстати, рецептура крема для рук была разработана мной и ни разу не менялась. Это любимец всех наших клиентов, и я рада, что мои разработки приносят пользу. При этом я понимаю, что мои знания это хорошо, но технологи все равно знают больше, поэтому сейчас работаем в тандеме с ними.

Каждый активный компонент, который мы принимаем решение использовать, мы тестируем, изучаем всю документацию и результаты соответствующих исследований. Затем я знакомлюсь с опытом технолога касательно этого актива, смотрю его в других рецептурах, тестирую его в других продуктах. Активов на современном косметическом рынке миллионы. И решают они всевозможные косметологические проблемы. Самое сложное — это комбинировать активы, чтобы они усиливали действие друг друга и давали нужный нам результат.

О бизнесе

Честность и открытость — главные принципы моего бизнеса. Я всегда честна и открыта и с клиентами, и с командой. Считаю, что репутация дороже всех денег — я открыто говорю свое имя и отвечаю своей репутацией за качество. Требовательна к себе, команде и продукту, но при этом не практикую директивный стиль управления.

Бизнес занимает по 16-18 часов в день моего внимания и мыслей, мне важно, чтобы в работе ничего не противоречило моим убеждениям, принципам и чувству прекрасного.

Многие предпринимательницы в индустрии красоты выступают главным “лицом компании”. Это повышает уровень доверия клиентов к бренду — они видят у кого покупают, кто стоит за этим. Личная симпатия к основателю — один из стимулов осуществить покупку. Однажды “открыла” лицо и я. Это действительно повысило продажи и лояльность клиентов к бренду. Мы стали ближе с нашей аудиторией.

Но я также понимаю владельцев, которые хотят остаться в тени. Это их выбор.

Об уходе за собой

В силу загруженности я уделяю немного времени уходу за собой. Все, чему я учу — я практикую сама. Утренний и вечерний ритуалы у меня занимают не более 3-5 минут. Увлажняющие маски, пилинги наношу на лицо и параллельно купаю детей/убираю игрушки/подготавливаю одежду на завтра. Не люблю тратить ни минуты впустую.

1-2 раза в месяц удается посетить косметолога. Я за классическую косметологию — массажи, уходы, это то, что я люблю и чему отдаю предпочтение.

В последние годы я за все продукты и процедуры, которые можно использовать дома, так как не могу себе позволить лишний раз потратить на дорогу к косметологу 1-2 часа времени. К счастью, домашние средства сейчас не хуже салонных. Это же касается и всего остального: спорт, обучение — все у тебя в карманном девайсе. Для меня это отличное решение.

О личном времени и семье

Marie Fresh — это мой третий “ребенок”. Я не могу о нем не думать на выходных, после 18.00 или в отпуске. И я приняла этот факт. Я учусь находится тут и сейчас — если я играю с ребенком, то мое внимание только для него. Но уже через полчаса я могу писать в рабочий чат с предложением или вопросом. Таким образом мне нужно остаться без доступа к телефону, чтобы расслабиться. Обычно в этом помогают спорт, различные процедуры, сон.

Мы много раз договаривались с мужем не говорить о работе после 19.00, но это для нас оказалось нереальной задачей. Единственное правило, которого мы все же придерживаемся — это если ты не можешь решить проблему тут и сейчас, то не стоит сидеть и переживать. Выпиши для себя шаги решения задачи — 1, 2, 3 и отложи проблему до следующего рабочего дня.

О планах на будущее

Мы продолжаем решать проблему домашнего ухода — качественного, эффективного, доступного. На данный момент я знаю, каких средств не хватает для того, чтобы закрыть все потребности женщин. И мы работаем в этом направлении. Также мы хотим стать чуть ближе к нашим клиентам, поэтому работаем и над открытием офф-лайн магазина.

Я точно знаю, какие продукты должны быть у каждой женщины на полке для того, чтобы она ими пользовалась каждый день. И также знаю, чем она воспользуется 1-2 раза и отложит в сторону из-за ненадобности и неэффективности. Именно второй тип продуктов мы никогда не будем выпускать.

Если гнаться за всеми трендами, можно потерять суть своего бренда. Я всегда фильтрую все новые тенденции через призму адекватности и необходимости этого направления для наших клиентов. Проверочный вопрос очень простой: а я сама бы пользовалась этим? Какую мою проблему это бы решило? И сразу все становится на свои места. Мне не нужно вдохновение для создания нового продукта, они все живут в моей голове и ждут своего часа.

Фото из личного архива Марины Кандзюбы.