WoMo-портрет: Наталия Пирак

Наталия Пирак прошла путь от работы в рекламном агентстве до собственного креативного бизнеса. Сейчас она основательница компаний Fly-Academy, Dress Me и фестиваля «НЕБО-fest». Как быть всегда в ресурсе, руководить командой творческих людей и развивать персональный бренд, читайте в нашем интервью.

О поиске призвания

Я нахожусь в этом поиске постоянно, даже не со школы, а с детства. Тогда я увлекалась фигурным катанием, стала кандидатом в мастера спорта. В моей голове постоянно крутится кино, где у меня все получается, поэтому всегда хочу достичь этого состояния удовлетворенности и в жизни, а значит, всегда хочу большего. Когда хочешь большего и стремишься к этому, ты учишься понимать себя: что тебе нравится, а что нет, и как применить с пользой для себя даже то, что не нравится.

После университета я работала в рекламном агентстве. Тогда я в шутку называла себя разнорабочим, потому что выполняла очень разные функции – от идеи до реализации, от разработки стратегий для брендов до проведения различных ивентов. В этой работе ты можешь сначала очень вдохновенно креативить, а потом на ивенте помогать нести стол, например. Именно в рекламном агентстве есть очень ценная возможность реализовать все свои самые безумные творческие идеи, участвовать в создании продукта, презентации и продвижении его вместе с клиентом. Это бесценный опыт. Я считаю эту универсальность в работе фундаментальным навыком, потому что, выполняя разные функции, ты лучше понимаешь бюджетные расходы на каждый вид деятельности. Реализация каждой креативной идеи имеет свою цену, и знать ее до того, как взяться за реализацию, очень важно. В рекламном бизнесе ты быстро учишься справляться с тревогой, не бояться, что не получится, быть всегда в ресурсе и быть хорошим коммуникатором, иначе ни одной своей гениальной идеи ты никому не продашь.

Агентство развивалось, мы реализовывали много проектов, я росла здесь семь лет, пока не задалась вопросом: а что еще мне хочется? Как всегда, хотелось большего. Уходя из агентства, я формировала для себя запрос: хочу работать в новом проекте, которого еще нет в Украине, чтобы это не была какая-то строгая корпоративная структура и чтобы можно было полностью реализовать креативный потенциал и развивать креативную экономику страны.

Так ко мне пришел проект «Арт-завод «Платформа». Я получила то, что хотела, и даже больше. Я была маркетинг-директором, и наш слоган «Люди. Идеи. Работа» стал жизненным кредо и для меня, и для многих моих коллег по проекту. Я верю в людей и знаю, что даже самые блестящие идеи ничего не стоят без людей, которые их реализуют. Понимание этого принципа помогло мне, когда я стала управляющим директором небольшого фэшн-бизнеса и мы организовали систему продаж через людей. То есть реализация собственного потенциала через творчество и сотрудничество с другими людьми – это и есть мой способ жизни и цель.

Об источнике энергии

Самая лучшая подпитка – любить то, что ты делаешь. Если у тебя есть большая цель, то неизбежные моменты в виде усталости или неудач не кажутся катастрофой, не выбивают из колеи и не отбирают слишком много энергии. Твоя цель – это путеводная звезда, которая делает каждый твой день новым стартом, новым этапом. Нужно также находить плюсы и в трудностях работы. Извлекать уроки от неудач – это самая большая удача на будущее. И эмоции необходимо выпускать. Считаю, что поплакать –безопасный и эффективный способ разрядки.

О режиме и питании скажу, что я сладкоежка, видимо, мозг требует глюкозы. Я не фанат строгих схем и питаюсь разнообразно. Я пробовала разные системы правильного питания, но почему-то каждый раз был стойкий дискомфорт: мне не хватало этой «правильной» еды для того, чтобы быть на пике своей энергии, вплоть до того, что я съедала шоколадную конфету и мгновенно чувствовала себя в форме. Но важнее сладкого для меня сон. Я очень редко работаю по ночам, потому что это риск сделать много ошибок, а на следующий день, пребывая в упадке сил, увидеть их будет трудно. Я просыпаюсь рано и стараюсь уснуть до полуночи. Спорт всегда был моим верным спутником. Даже когда другим нужна медитация, я иду в зал и занимаюсь с тем же результатом для тела и психики: у меня своя медитация – динамическая. Если есть возможность погулять утром одной, особенно у моря, я обязательно ей воспользуюсь.

О работе с людьми

Сейчас я уже научилась принимать людей. Если ты осознаешь, насколько ценен человек для твоего проекта, каким бы своеобразным он ни был, ты принимаешь его и учишь всех в команде ценить и принимать друг друга. Мне очень сложно выпускать контроль. Если я что-то упускаю, у меня может появиться тревожность, но, с другой стороны, когда меня начинают ставить в копию любого письма, я нервничаю: неужели это нельзя решить без меня? Я приду к эффективному делегированию, только если на сто процентов буду уверена в человеке.

О переходных периодах

Когда ты переходишь от найма к тому, чтобы быть собственником, есть один очень болезненный, но необходимый момент: ты понимаешь, что за тобой нет больше руководителя, директора, который тебя подстрахует. У меня была возможность пробовать параллельные автономные проекты, будучи задействованной как менеджер на «основной» работе, такие себе пробы пера. Очень важно иметь хороших наставников, например, руководителя, который ставит задачу и дает свободу действий, но в то же время готов дать совет и проконсультировать.

Еще одним переходным моментом стало понимание того, что классическая модель продаж для Moreca Atelier не работает, нужно придумать что-то новое. Будучи СЕО, я поняла, что если мы пойдем в ритейл или интернет-магазин, то не достигнем нужного результата, поэтому стали обучать людей, через которых планировали продавать наши вещи, создавать сеть. Мы учили, как продавать не изделие, а образ жизни, это именно то, что хотят люди. Это понимание очень помогло, когда я стала собственником Fly-Academy. Тем не менее, в найме я или собственник, всегда отношусь к делу так, словно проект и я – одно целое.

О наставниках

Наставников можно искать где угодно, предпринимателям они тоже нужны. Мне очень нравится идея бизнес-сообществ, где люди обмениваются опытом. Не стоит бояться, что кто-то украдет твою идею, потому что одну и ту же идею каждый реализует по-разному. Для меня наставником может быть человек, который меня вдохновляет, и не обязательно из ближнего круга, это может быть эксперт из ролика на Youtube. Иногда тебе нужно просто знать, что ты не один на своем пути. Мы с подругами собираемся вместе по воскресеньям, такой формат назвали Plannerka, часто приглашаем кого-то из нашего круга быть спикером. Есть темы, которые интересны нам всем. Например, были встречи по самообороне, правовым вопросам. Это очень расширяет кругозор. У меня остались очень теплые отношения с бывшими коллегами по «Арт-заводу «Платформа»: там действительно было очень много «проектов в проекте», очень высокая концентрация ярких и творческих людей. Сейчас мы все остаемся на связи и всегда готовы помочь друг другу советом, подсказкой.

О персональном бренде

Персональный бренд всегда был важен, просто социальные сети помогли нам входить в коммуникацию проще. У людей меняется восприятие рекламы. Они хотят быть похожими на любимых лидеров мнений и вести такой же образ жизни. Для этого персональный бренд – возможность приблизиться к людям, дать им узнать себя, стать тем, на кого хотят равняться. При этом надо помнить, что этику никто не отменял. Всегда нужно думать заранее, что ты выпускаешь в соцсети, чтобы потом не приходилось спешно подчищать страницы. Все, что попало в интернет, остается там навсегда. Поэтому подумайте дважды, прежде чем, выкладываете, например, фото ваших детей на горшочке. Они вырастут, станут уважаемыми людьми, и вдруг выйдет на свет божий это фото. Есть личные радости, связанные с детьми, но они интересны только маме и папе, не обязательно делать это публичным достоянием.

У всех нас много ролей, но не каждая должна быть публичной. Ничего страшного, нужно выбрать себе основную роль и, например, две комплиментарных. Не каждый руководитель – звезда и публичный человек, но это тоже не страшно. Публичность может и навредить – и руководителю лично, и его бизнесу. Поэтому важно получить хорошую консультацию. И все же персональный бренд – это в первую очередь тяжелая работа над собой, а во вторую – технологии.

Об отношениях

Я – за максимальное партнерство в отношениях, для меня это очень важно. Никто ни для кого не должен жертвовать чем-то важным. Да, у нас в семье много ролей, для кого-то гармония – быть домохозяйкой. Если это не гармония, а страдание, то не надо терпеть, это ничего не даст. В мужчине для меня важно, чтобы его принципы совпадали с моими, чтобы вместе было комфортно и работать, и отдыхать. Чувство юмора фундаментально. Мужчина должен любить и уметь путешествовать, это значит быть предприимчивым, активным, ответственным. У него должна быть цель, амбиции, любимое дело. Когда мы говорим о равноправии, следует понять, насколько ты готова быть сильной в личных отношениях, что для тебя важнее – гармония или быть везде сильной.