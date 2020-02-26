WoMo-портрет: Татьяна Грязнова

Татьяна Грязнова – финансовый директор компании YASNO, поставщика энергетических услуг в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. Опытный финансист, она помогла молодой компании в становлении и наращивании конкурентоспособности. Сегодня YASNO динамично развивается и кроме поставки электроэнергии, следуя мировым трендам, предлагает услуги по энергоэффективности для населения и бизнеса, развивает сеть быстрых зарядных станций для электромобилей. Для этого требовалась твердость, готовность брать на себя ответственность и быстро принимать решения.

Как быть руководителем важного подразделения компании, от услуг которой зависит качество жизни многих людей, и при этом успешно справляться с семейными обязанностями? Об этом Татьяна рассказывает читательницам WoMo.

Об энергетике «мужской» и «женской»

Я всегда была самостоятельной и уверенной в себе, знала точно, зачем мне нужна та или иная работа и сфера деятельности. Это касается и моего перехода в энергетику. В первую очередь мне была интересна отрасль и люди, которые здесь работают. Думаю, что уровень ответственности и важность быстрых и верных решений тут выше, чем где-либо еще. Мне пришлось изучить много нового: эта отрасль очень отличается от других видов экономической деятельности. Она уникальная с точки зрения ведения бизнеса и финансов, прежде всего отсутствием запасов. Электроэнергия – необычный товар, это гомогенный продукт, который одинаков для любого потребителя, в любой точке мира и который нужно доставить ровно столько и в туже секунду, в которую он будет потреблен.

Чуть больше года назад в энергосфере начались фундаментальные изменения: с января 2019 года в Украине открылся рынок энергии, произошел анбандлинг – разделение функций поставки электроэнергии и распределения между разными компаниями. Подобные трансформационные процессы идут на энергетических рынках большинства стран последние 20 лет, дошли они и до Украины. Эти изменения необходимы для того, чтобы на рынке возникала конкуренция, а значит, активизировался поиск оптимальных решений и качественных услуг для потребителей электроэнергии. Условия рынка изменились, есть определенные сложности, но, как говорится, время перемен – это и время больших возможностей, мы стараемся воспользоваться этими возможностями, и, как мне кажется, успешно.

Мир очень быстро меняется, поэтому сегодня я не берусь назвать энергетику «мужской» сферой деятельности. В наши дни на первый план выходят не гендерные роли и стереотипы при выборе профессии или должности, а твои компетенции, умения, черты характера и то удовольствие, которое дает тебе работа.

До того как прийти в энергетику, после окончания университета примерно шесть лет работала в крупной аудиторской компании из «большой четверки». После этого возглавляла финансовую функцию группы компаний, которая была лидером агросектора в период подъема украинской экономики и временем, когда западные компании охотно инвестировали в Украину.

О финансовой грамотности для детей

К деньгам я отношусь с уважением. Недооценивать их роль, как и переоценивать, опасно и непродуктивно. Главное – не бояться тратить деньги на то, что действительно важно. Мне никогда не жалко потратить их на свое образование и образование детей, на их развитие. Мы в семье всегда откровенно говорим о деньгах, планируем траты, объясняем нашим сыновьям 9 и 10 лет, сколько труда стоит то или иное приобретаемое благо, говорим о том, что деньги – это средство, а не цель.

В то же время мы с мужем стараемся не быть жесткими в вопросе желаний детей: слишком ограничивая, можно в результате получить нездоровую одержимость материальными благами. Раз в три недели по субботам детям разрешается выбрать в магазине игрушек то, что им хочется, но на небольшую сумму. У них есть также карманные деньги, которыми они распоряжаются по-разному: один скрупулезно ведет учет, другой более легок в этом вопросе. Мои мальчики, как и большинство ребят их возраста, любят видеоигры. У детей есть определенный небольшой бюджет на приобретение разных функций в их любимых играх: раз в месяц каждого 15-го числа они могут решать, на какие новые функции они могут эти небольшие деньги потратить. Недавно у меня был разговор с одним из сыновей, который пытался добиться увеличения этого лимита. Мы обсудили, насколько приоритетной может быть покупка очередных картинок в игре, «чтобы было как у других», в сравнении с реально полезными приобретениями. В результате этой беседы лимит остался неизменным, и молодой человек, проявив предприимчивость, выступил с инициативой подарить свои «игровые» деньги брату на день рождения, чтобы тот потратил их на свои игры. Правда, добавил, что при этом брат обещал сделать ему такой же подарок на его день рождения.

Мы обсуждаем с детьми, для чего нужны деньги. Мои сыновья видят, что я постоянно учусь новому, несмотря на полученные знания и дипломы, недавно получила еще одно образование – степень Professional MBA в области энергетического менеджмента в Венском университете. Объясняю им, что мир меняется, и очень скоро для успешной профессиональной реализации важным станет умение учиться новому, слушать, выступать, говорить, организовывать свою работу, а не знание базовых школьных предметов. По моему мнению, успешная реализация себя – это возможность зарабатывать больше, что дает возможность получать те жизненные блага, которые ты считаешь важными. Мы с детьми очень любим путешествовать, поэтому объясняем им, сколько стоит поездка, сколько приходится для этого работать, ведь это стоит того, чтобы посетить новую страну, увидеть, как она устроена, как по-другому живут люди, насколько это интересно и насколько новые впечатления и знания обогащают нас.

О принципах воспитания

Самое главное в семье – быть честными и уважать друг друга. Даже если что-то раздражает или не нравится, нужно спокойно объяснить, что не так. Иногда ловлю себя на мысли, что раздражаюсь на какое-то поведение домашних, но стараюсь прямо, не обижая, пояснить, что именно не так. С удовольствием замечаю, что дети перенимают мою модель общения.

Одно из образований моего мужа – педагогическое. Он решил, что у детей не должно быть запретного плода до определенной степени, поэтому мы разрешили им пользоваться гаджетами довольно рано, но при этом установили четкие ограничения. Например, чтобы 40 минут поиграть с приставкой, они должны сделать определенное количество дополнительных заданий по математике и прочесть оговоренное количество страниц книги на английском языке. Были, конечно, попытки противиться ограничениям, но со временем они приняли это и читают с удовольствием.

Еще мы стараемся поддерживать в мальчиках самостоятельность. Все, что касается сортировки, стирки собственных вещей они уже умеют, сейчас учатся готовить: уже могут приготовить приличные котлеты и суп.

Дети воспринимают очень глубоко и искренне ситуации, в которых им удается кому-то помочь. Думаю, что разного рода благотворительные и волонтерские инициативы при этом должны быть осознаны ими, не навязаны родителями. Мы собрали вещи и игрушки для детского дома – наши мальчики совершенно искренне присоединились к этому делу. Им не было ничего обещано за доброе дело, ведь они видели этих ребят, их радость, поэтому и сейчас откладывают в специальный ящик свои игрушки, чтобы снова отвезти в интернат.

Мы учим детей относиться ко всем людям с равным уважением, независимо от их статуса, достатка, воспитания. Уважение и помощь другим – то, что вернется к нам от других.

Наши традиции – совместные завтраки и выходные дни – мы с мужем взяли из своих родительских семей. То, что у нас устроено по-другому, это отсутствие принципа обязательного самопожертвования. Мы росли в другое время, часто у наших родителей не было выбора: чтобы дать что-то нам, им приходилось отказываться от чего-то самим. В сегодняшних обстоятельствах нужно понимать, что самопожертвование в родительстве присутствует, но оно не всегда целесообразно. Если подумать рационально, то часто твоей жертвы никто не просит и никакой пользы она не принесет.

Баланс работа/жизнь

Благодаря новым технологиям можно держать рабочие вопросы под контролем всегда, разве что не в аквапарке. Когда мы проводим время с детьми, стараемся минимизировать вторжение неотложных рабочих моментов, например, отдаем предпочтение сообщению, а не телефонной беседе. Иногда действительно бывают срочные задачи, которые надо выполнить в нерабочее время. Тогда мы договариваемся с детьми, что будем рядом, дома, но нам нужно спокойное время, чтобы поработать. Иногда бывает так, что работаю за ноутбуком, а они читают или смотрят как я, например, делаю презентацию – им интересно.

Еще всегда стараюсь заранее предупредить, что задержусь, обещаю, что восполню недостаток общения на выходных. Когда же на работе случаются экстренные задания, мы с коллегами ввели правило делать перерыв с 19.00 до 21.00, чтобы пообщаться с семьей, поужинать, уложить спать детей и потом продолжить. Кроме того, это важно и для того, чтобы не чувствовать материнской вины за то, что не уделила детям внимания.

О стиле руководства

Всегда стараюсь смотреть на себя со стороны. Замечаю, что первое впечатление, которое я произвожу, не всегда говорит о том, какой я человек. А человек я довольно прямолинейный. Если в работе мне что-то не нравится, всегда четко, корректно, без претензий объясню, что меня не устраивает и дам конструктивные советы, если они нужны. Если работой подчиненных довольна, не забываю похвалить и поблагодарить. В любом случае даю обратную связь, очень искреннюю. Думаю, что обо мне сказали бы: жесткая, но справедливая. Никогда не веду закулисных переговоров ни в коллективе, ни дома. Если человек приходит ко мне жаловаться, значит, у него не получается высказать свои претензии прямо и корректно, а я всегда желаю добиться прямой честной коммуникации между всеми членами моей команды.

У нас компания с современными подходами по многим вопросам, например, гибкий рабочий день: с 8 до 17.00, с 9 до 18.00 или с 10 до 19.00.

У нас интересно работать и праздновать мы тоже умеем. Например, в этом году YASNO решила поздравить женщин с весной необычным образом. На днях планируем кампанию «Світи! Світ – це ти!», чтобы привлечь внимание женщин к вопросу времени, которое нужно тратить на себя. Для этого на платежках за электроэнергию появится QR-код, с помощью которого, можно будет пройти увлекательный тест с дополненной реальностью и получить подарок – доступ к вебинару «Відшукай своє джерело світла, або Тайм-менеджмент для щастя» от Юлии Бойко. Мы хотим поделиться с женщинами реальными инструментами, которые помогут им находить нужное для себя время и становиться еще счастливее. Согласитесь, это здорово!

Дружеский совет

Если бы могла что-то посоветовать самой себе 18-летней, сказала бы, что, во-первых, 30-40 лет – это совсем не много, а ведь когда-то думала, что в этом возрасте уже подводятся жизненные итоги. На самом деле в 30 лет вся жизнь впереди. Надо не бояться пробовать новое, развиваться и расти, стараться понять себя и то, каким делом тебе комфортнее заниматься. В наше время многие девушки все еще ориентированы на то, что удачный брак – это и есть определение успешной жизни. Я бы хотела сказать молодым женщинам, что делать ставку на удачный брак не стоит. Удачный брак – понятие относительное и даже в ряде случаев временное. Вместо матримониальных планов лучше концентрироваться на собственном взрослении и становлении, стараться прожить наполненную и деятельную жизнь, чтобы быть интересным человеком, партнером, а не обузой. Тем же женщинам, которые стоят перед выбором «карьера или семья», пожелала бы быть честными с собой и не идти на жертвы. Как правило тем, ради кого мы приносим себя в жертву, эта жертва не нужна. А у жертвующего рано или поздно возникает обида, или оправдание по поводу нереализованных желаний: «Я пожертвовала собой, своими интересами, а вы не цените». Не спорю, есть женщины, искренне растворенные в семье, и они счастливы в этом. Но это должен быть честный и осознанный выбор.

Стремитесь к гармонии с собой, с миром и с теми занятиями, которые выбираете. И тогда вы всегда будете счастливы.

Материал подготовила Татьяна Гордиенко.

Фото из личного архива Татьяны Грязновой.