Женщины, финансы, аудит: Три истории успеха

Финансы и аудит — «женская» или «мужская» сфера? В группе Mazars считают, что женщины могут быть лидерами в любых направлениях, в том числе и в финансах. Знакомим читателей с историями успеха из Польши, Румынии и Словакии.

Mazars — одна из ведущих международных аудиторских и консалтинговых фирм. Основанная в Европе, компания сейчас присутствует в более чем 90 странах и территориях и охватывает более 40 400 профессионалов. Глобально Mazars установил к 2025 году увеличить до 25% количество женщин в более широком международном партнерстве. Для достижения этой цели, Mazars увеличит размер Women Talent Pool, чтобы повысить шансы карьерного роста для талантливых женщин в компании. Фактически к 2025 году Mazars намерен включить 50% женщин в более широкий список талантов (по сравнению с 40% сегодня).

Анета Юркевич, Польша

Анета Юркевич работает в Mazars с 2000 года. Она обрела профессиональный опыт в отделе корпоративных финансов (участие в проектах дью дилидженс, слияния и поглощения, оценки компаний) и в отделе аудита (аудит финансовой отчетности). Сейчас она занимает должность управляющего директора отдела кадрового администрирования и расчета заработной платы.

Привычки лидера

Мной движет ответственность и стремление поддерживать безопасную и стабильную рабочую среду. Я люблю быть частью команды и принимать участие в мозговых штурмах, обмене идеями, поиске лучших решений. Для меня важно придерживаться расписания. Я всегда помню о балансе между работой и личной жизнью. Поэтому я занимаюсь спортом (бегом, кардиоупражнениями, лыжами) и каждый день уделяю время своим хобби.

Моя команда

В моей команде 31 человек, и все они женщины. Некоторые сейчас находятся в декретном отпуске, поэтому на данный момент работают 26 человек. Значительная часть членов моей команды довольно активно занимается спортом. Мы участвуем в бизнес-пробежках вместе: это была инициатива одной из руководительниц группы. И она привлекла к спорту не только наш отдел, но и весь Mazars в Польше. Теперь мы бегаем все вместе и приглашаем наших друзей.

Утренний старт

На работе я первым делом смотрю план на день, который я подготовила накануне, и почтовый ящик. Как правило, весь день полон встреч или видеоконференций с членами команды, клиентами или руководителями других отделов, переписка тоже занимает много моего времени. Для того, чтобы проверить утром почту у меня уходит полчаса. Затем я расставляю приоритеты и выбираю, на какие письма я отвечаю сегодня, а на какие я могу ответить в другой день. Я определяю, что является более важным. Это помогает мне сформировать график работы. Я стараюсь закончить работу к 5 часам. Обычно мой рабочий день начинается в 8 или 8.30 утра.

Ценности

Я стараюсь продвигать командную работу как ценность. Очень важно работать вместе, делиться идеями, уважать друг друга. Я также пытаюсь научиться общаться эффективно: не только говорить, но и слушать, просить обратную связь. Коммуникация — это самая важная вещь. Я пытаюсь убедить людей быть открытыми к новым вызовам и новым возможностям, а не бояться их.

Я также стараюсь развивать оптимизацию: проводить весь возможный анализ для оптимизации, исключать бесполезную работу, использовать электронные инструменты и устройства, которые могли бы облегчить нам работу.

Я культивирую празднование успеха. Мы делимся успехами внутри команды, отмечаем каждое событие, связанное с нашим успехом.

Женщины и работа

Мы работаем в режиме задач. У женщин есть дети, им нужно время, чтобы делать покупки и тому подобное, поэтому они прекрасно организованы. В этом плане они очень отличаются от мужчин.

Конечно, в женском коллективе есть эмоции. Много разговоров. Мы женщины, нам это нужно, чтобы чувствовать себя лучше. За мою карьеру я помню у нас в отделе 1 или 2 мужчины, которые покинули компанию через 1 или 2 года работы. Вот почему мне сложно увидеть различия в подходах женщин и мужчин. Но я могу с уверенностью сказать, что работать с женщинами — это прекрасно и полноценно с точки зрения организации работы.

COVID-19

Я думаю, что COVID-19 дал нам новые возможности. Были вопросы, страхи и неуверенность. С самого начала мы решили работать удаленно. Второй шаг состоял в том, чтобы поддерживать постоянный контакт с моей командой и информировать их о ситуации в Mazars и у наших клиентов, а также давать им поддержку и помощь. Мы используем MS Teams, который дает нам возможность общаться ежедневно. Мы начали организовывать групповые видеозвонки раз в неделю, чтобы говорить не только о профессиональных вопросах, но и о хобби и праздниках. Мы продолжаем эту традицию, потому что все еще работаем удаленно. Кроме того, мы используем MS Teams для набора, а затем для ввода в курс дел сотрудников, потому что в настоящее время мы все еще принимаем на работу новых людей. Процесс был прекрасно организован и показал, что мы можем успешно работать удаленно и без особых изменений по сравнению с положением вещей до карантина.

Что также очень важно, нам удалось избавиться от большого количества бумажных документов. Люди привыкли печатать документы. Теперь их количество ограничено до минимума. Мы заменяем их скан-копиями и работаем с электронными версиями документов.

Елла Чилеа, Румыния

Елла — партнер по Аудиту Мазар Румыния.

Привычки

У меня обычно есть адженда, которую я адаптирую под внезапно возникшие приоритеты. Я убеждена, что в нашей профессии быстрота реакции — фундаментально важна. Еще одна моя сильная черта — гибкость: способностью быстро переключаться. Важно всегда держать в уме конечную цель, даже если по дороге приходится принимать непростые решения.

Моя команда

Мы работаем в коллективе, состоящем из представителей разных поколений. Поэтому так важно понимать настоящую глубинную мотивацию каждого члена команды. Я искренне верю в то, что если бы мы прислушивались к себе, мы бы усваивали необходимые уроки и получали бы желаемые результаты в работе намного быстрее. Именно поэтому я продвигаю культуру нового опыта и выхода из зоны комфорта, чтобы мы все становились лучшими версиями себя.

Ценности

Взаимодействие в команде я строю на доверии, ответственности, постоянном развитии и двусторонней коммуникации.

COVID-19

Ситуация с пандемией основательно повлияла на бизнес: мы переместились в онлайн. Гибкость стала ключевым навыком в современном мире как для команд, которым пришлось работать из дому, так и для клиентов, которые не всегда технологически адаптированы. Последовательность в коммуникациях играла ключевую роль, в особенности как компенсация живого общения. Также я бы хотела отметить искренность и сопереживание как ценности. Они позволили нам сохранить гибкость ведения бизнеса и быть в единстве с колегами и партнерами в новом для нас тотальном онлайн-формате.

Зузана Мотичакова, Словакия

Зузана Мотичакова возглавляет отдел бухгалтерского сопровождения в Mazars Словакия. Она прошла путь от младшего бухгалтера до партнера крупной международной компании. За 12 лет работы в Mazars она видела разные стили руководства и сформировала собственный метод мотивации сотрудников и построения успешных рабочих отношений.

Привычки лидера

Первый момент: я не пью кофе по утрам. Вместо кофеина меня заряжает общение с людьми. Когда прихожу в офис, то заряд энергии мне дарят улыбающиеся лица коллег.

Бег — еще одна вещь, которая делает мой день более продуктивным. Из-за беременности пришлось сделать паузу на некоторое время, но раньше я бегала два-три раза в неделю. Если погода хорошая, пробежка станет отличным началом дня, которое даст энергию и способность решать проблемы без лишнего напряжения.

Моя команда

Я всячески поддерживаю в команде честность и прозрачность. Эти принципы помогают нам эффективно сотрудничать, хорошо понимать друг друга и достигать общих целей. Я стараюсь уделять больше времени общению с коллегами. Благодаря такому отношению они чувствуют себя частью команды, что в свою очередь повышает лояльность. В Mazars мы и раньше использовали такой подход и не собираемся останавливаться, так как получаем положительные отзывы команды.

Коммуникация — ключ к успеху. Очень важно, чтобы в команде были люди, которые находятся на одной волне. Иначе вы не сможете достичь поставленных целей. Этот кризис научил меня, что хорошо организованная команда с крепким командным духом способна справиться и преодолеть любые трудности.

Ценности

У меня не было подобного опыта в других компаниях, поскольку я “бэби Mazars” — так мы называем тех, кто начал карьерный путь в Mazars сразу после окончания университета.

Будучи ассистентом я видела закрытость в общении некоторых менеджеров и это казалось мне довольно странным. Пять лет назад я сама стала менеджером и решила демонстрировать другой тип поведения, который способствует укреплению командного духа и помогает человеку чувствовать себя частью единого целого. Мне важно иметь неформальное, более личное общение с коллегами, не такое строгое и корпоративное. За чашкой чая я люблю поболтать о таких вещах, как семья и хобби. Внутри моей команды этот подход работает отлично.

COVID-19

Кризис не повлиял на мой стиль руководства. Коммуникация не изменилась, изменился только способ ее реализации.

К сожалению, из-за ситуации с COVID-19 у нас нет возможности часто проводить личные командные встречи, поэтому мы общаемся, используя удобную коммуникационную платформу. В последние месяцы напряжение было высоким, так как нам пришлось быстро решать некоторые рабочие вопросы, менять бумажную работу на цифровую, обеспечивать высокий уровень наших услуг в обычном режиме и т. д. Благодаря современным коммуникационным технологиям мы могли связаться в любое время.

В связи с тем, что члены команды не могут как раньше встречаться и общаться в неформальной обстановке, мы также решили организовать несколько дополнительных звонков в нерабочее время. Идея состояла в том, чтобы за чашкой кофе или бокалом вина пообщаться на неформальные темы, например, обсудить выходные, домашних животных, занятия детей и так далее.