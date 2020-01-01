Алуника Добровольская об основных страхах женщин перед деньгами

Алуника Добровольская – популярнейший мотивационный спикер, методолог, консультант политиков и успешных проектов, известный тренер НЛП, создательница образовательного проекта ALUNIKA. Благодаря ей многие люди находят ответы на непростые жизненные вопросы. Специально для читательниц WoMo Алуника Добровольская рассказывает о женских страхах перед деньгами.

Женщины и мужчины

Больше всего различий между мужчинами и женщинами мы обнаружим в области физиологии. Например, в том, какой “коктейль” гормонов и нейромедиаторов течет в телах женщин и мужчин. В женском теле вырабатывается больше такого гормона как окситоцин, который обуславливает нашу более высокую женскую потребность в отношениях, в том, чтобы заботиться, создавать семью, принимать заботу. В то же время, наш более низкий уровень тестостерона влияет на то, что мы меньше хотим рисковать, больше хотим спокойствия и безопасности.

Страх как эмоция связан напрямую с такими гормонами, как кортизол — гормон стресса и адреналин. А это значит, что женщины гораздо больше, чем мужчины боятся причинить вред своим отношениям, своему спокойствию и безопасности. Подчеркиваю: это связано с тем, что мы, мужчины и женщины, — гормонально совершенно непохожие существа.

Чисто женские страхи

Основные женские страхи перед деньгами: страх, что деньги навредят отношениям, спокойствию или безопасности.

Первый из этих страхов женщины формулируют так: “Если я буду много зарабатывать, то не смогу создать счастливые отношения”, “Если я буду много зарабатывать, то стану приманкой для альфонсов” или “Если я буду зарабатывать больше мужа, он от меня уйдет”. В подобных конструкциях всегда “зашита” странная связка между деньгами и вредом для отношений. Я еще ни разу не встречала мужчину, который боялся бы, что деньги навредят его отношениям, а женщин таких — сколько угодно.

В еще одном распространенном случае, в страхе отражается связка между деньгами и вредом для спокойствия. “Если я начну получать очень большие деньги, я не смогу спокойно жить, я буду нервничать, не смогу заниматься делами, которые мне нравятся, мир и спокойствие покинут меня”.

Женщины также часто ошибочно верят в то, что деньги навредят их безопасности: “Если у меня будут большие доходы, то меня могут за это убить или я пострадаю или заболею”.

Как появляются страхи

Все это — чисто женские страхи, созданные женским мозгом “с какого-то перепугу”. Постараемся же отвлечься от этих ассоциаций и посмотреть на подобные установки со стороны. Сделав это усилие, мы сможем сказать себе: не факт, что все это взаимосвязано. Не факт, что со мной будет именно так. К сожалению, страхи — это именно то, что нам сложно обработать логически. К тому же, страхи поселяются в женской голове в тот момент времени, когда женщина эмоционально уязвима, а потому глубоко укореняются.

Страх может зайти даже через впечатлившие фильм или книгу: многие люди, но женщины чаще мужчин, настолько увлекаются переживаниями героев, что буквально делают их своими собственными. Полностью погружаться в атмосферу книги или фильма крайне небезопасно для нашей психики и для нашего будущего. Таким образом мы можем подхватить очень много страхов, которые были присущи герою и потом сделать их стигматами своей будущей жизни.

Что делать?

Можно найти множество способов, например, в том же нейролингвистическом программировании, которые помогут справиться со страхами. Но я бы хотела дать очень простой базовый совет — ищите противоположные примеры.

Задайте себе вопрос: “А что если это никак не связано? А что, если есть много примеров, когда ничего плохого не случилось? Что если можно много зарабатывать и иметь прекрасные отношения и быть в безопасности?”

Ловушка состоит в том, что в первое время ваш мозг будет выискивать только подтверждения вашим страхам. Однако, если вы настойчиво будете искать подтверждения тому, что много денег — это больше возможностей укрепить отношения и чувствовать себя в безопасности, то в конце концов мозг начнет замечать и демонстрировать вам эти примеры.