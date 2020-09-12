Что такое недостаток лидерской поддержки в компании и как ее восполнить 

Существует распространенная фраза и представление о том, что сотрудники не увольняются с работы, а уходят от своих руководителей. И оказывается, есть исследования, подтверждающие это. Фактически, статистика DDI, консалтинговой фирмы по вопросам лидерства, показала, что 57% сотрудников, уволившихся из компании в 2019 году, сделали это именно из-за проблем с начальником. Плохие стратегии лидеров могут иметь множество последствий. Расскажем о трех основных последствиях плохого руководства на работе — от невовлеченных сотрудников, которым не хватает каких-либо вложений в культуру вашей компании, до несчастных сотрудников, готовых уйти с работы.

Отсутствие вовлеченности и мотивации

Сотрудники, у которых есть четкое направление и сильное руководство со стороны своих непосредственных менеджеров/руководителей, с большей вероятностью будут работать лучше, в то время как сотрудники, которым не хватает руководства, с большей вероятностью будут чувствовать стресс и немотивированность. Кроме того, у сотрудников, которым не хватает руководства и признания, в целом будет низкий моральный дух. Это рецепт негативной рабочей среды. Практическое отсутствие инструкций, стресс и низкий моральный дух — все это неблагоприятные последствия плохого руководства, которых на самом деле можно избежать.

Проще говоря, если вы хотите достичь и превзойти цели продаж и лучше обслуживать своих клиентов, вам нужно сделать упор на мотивацию своих сотрудников. Все это вращается вокруг ваших лидеров. Поглощены они ценностям вашей компании и преданы идеи компании? Контролируют они ваших сотрудников? Кроме того, полностью ли они вкладываются в развитие сотрудников на всех уровнях? Когда вы примете все это во внимание, не менее важно спросить себя, как вы влияете на своих лидеров. Возможно, им нужно дальнейшее развитие карьеры, дополнительные индивидуальные занятия или индивидуальное обучение, чтобы сделать следующий шаг и стать примером для подчиненных.

Высокая текучесть кадров

В окружении, где 94% сотрудников говорят, что они бы продержались на своей должности дольше, если бы компания инвестировала в их карьерный рост, текучесть кадров не вызывает нареканий. Компании, в которых наблюдается высокая текучесть кадров, обычно могут объяснить это недостаточным развитием карьеры. Как уже говорилось, то же самое и с вашими лидерами. Когда ваша компания сосредотачивается на развитии лидерства, она переводит сотрудников с потенциалом на должности, для которых они лучше всего подходят. Мало того, вы продолжите формировать сильный портфель сотрудников и готовить сотрудников к руководящим ролям. Такая подготовка позволит избежать пробелов в вашей организации и, следовательно, снизить текучесть кадров.

Итак, как это связано с плохим руководством? Проще говоря, если ваши лидеры недостаточно обучены и развиты, им не хватает навыков межличностного общения, чтобы поощрять, мотивировать и, в конечном итоге, сохранять ваших лучших сотрудников.

Отсутствие вклада в культуру

Понятно, что сотрудники, которые считают, что они не видят перспектив карьерного роста, не получают обратной связи или соответствующего руководства, не будут иметь сильного чувства принадлежности к своей организации. Ваши руководители несут прямую ответственность за настройку корпоративной культуры. По сути, в этом может заключаться разница между процветающим коллективным сообществом и негативной, токсичной средой.

Конечно, это легче сказать, чем реализовать. Вы должны сделать упор на том, чтобы осознать важность корпоративной культуры на самом высоком уровне и убедиться, что ваши менеджеры и руководители разделяют это с каждым сотрудником в вашей организации. Как красноречиво поясняет Harvard Business Review: «Дело в том, что создание инновационной культуры начинается с рассмотрения того, как вы как лидер ведете себя по отношению к тем, кто пытается внедрять инновации. То же самое и с любой культурой: все начинается с поведения ваших лидеров. Другими словами, если вы заинтересованы в изменении культуры своей организации, первым делом вам следует посмотреть в зеркало и убедиться, что вы подаете такой поведенческий пример, которому вы хотите, чтобы все остальные следовали».

Как видите, плохое лидерство может отрицательно повлиять на вашу компанию и персонал. Немотивированные, не заинтересованные сотрудники приводят к тому, что клиенты не получают должного обслуживания. По сути, высокая текучесть кадров означает, что вы тратите целое состояние на замену и обучение новых сотрудников, пытаясь их быстро набрать. Отсутствие морального духа и поддержки культуры, которую вы создаете на работе, приведет к тому, что сотрудники будут искать возможность уволиться. Не забывайте регулярно проводить собеседования при уходе сотрудника, чтобы проверить, почему ваши сотрудники ищут другие возможности. Кроме того, сотрудничайте со своим отделом кадров, чтобы внести изменения, которые повлияют на общие недостатки.

Читайте также: Почему хорошие стратегии терпят неудачу — уроки для C-suite