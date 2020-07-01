Дженн Лим: Для роста компании нужно сделать акцент на счастье сотрудников

Дженн Лим, генеральный директор консалтинговой компании Delivering Happiness, считает, что счастье — необходимый элемент бизнеса. Она консультировала Тони Шея из Zappos, а позже к ее клиентам прибавились Macdonalds, Hilton, Audi, MorganStanley, Facebook и другие. Дженн выступает за реформу корпоративной культуры: все должно начинаться со счастья на индивидуальном уровне. И задача руководителя — создать рабочую среду, ценности которой делают счастливыми работников и клиентов.

Все ли счастливы одинаково?

Я уверена в том, что мы все ценим в жизни одни и те же вещи. Мы все хотим счастья. Мы хотим иметь цель и смысл мы хотим чувствовать себя в контакте с другими людьми вокруг нас, и мы хотим получать удовольствие от наших достижений — профессиональных и личных. Я наблюдала на практике, что когда компании берут эти принципы в качестве ориентира, они достигают более впечатляющих результатов в бизнесе.

Спросите себя: как я могу создать на рабочем месте среду с такими мощными ценностями, в соответствии с которыми наша команда сможет (и захочет) жить? Важно, чтобы ценностями вашей компании были не пустые слоганы на стенах офиса, а принципы, близкие и компании, и каждому ее работнику. Важно, чтобы у вашей компании была более высокая, чем просто зарабатывание денег, цель. Она должна вдохновлять ваших работников, клиентов и коммьюнити.

Практики счастья

Руководитель не может сделать всех счастливыми навсегда — невозможно, но быть настоящим, честным и эмпатичным — важные атрибуты лидера (особенно в наше непростое время). Если вы проявляете эти черты в работе, если все остальные понимают почему вы принимаете те или иные решения, то команда оценит это и каждый ее член захочет быть честным и настоящим.

Это помогает построить доверие между членами команды, а доверие, в свою очередь, — важнейший фактор, предопределяющий успех в бизнесе. Более того, в этот период, когда события могут развиваться непредсказуемым образом, доверие фундаментально.

Личные проблемы на работе

У нас в «Delivering Happiness» есть своеобразная модель «Я-Мы-Коммьюнити». Все начинается с «я», с индивидуума. Когда мы поймем и примем то, что у всех людей в мире есть хорошие и плохие периоды и что мы, как прогрессивные лидеры, можем поддержать их, — наступит поворотный момент в отношении компаний к личным проблемам, которые «мешают работе». Работники должны быть приоритетом для компании, не менее важным, чем доходы и цели бизнеса. Без ваших людей не будет вашего бизнеса. Но без вашего бизнеса у людей не будет возможности зарабатывать на жизнь. Мы называем эту взаимосвязь Тройным Выигрышем (Triple Win). Ваши работники более счастливы, ваши клиенты более счастливы, а в результате — вы получаете больше дохода. В выигрыше все!

Именно здесь находится точка роста, развития, культурного сдвига. Когда индивидуум («я») счастив и движется вперед, то же самое происходит и с командой, и со всей организацией («мы») и с коммьюнити, на благо которой работает организация.

Прогрессивные лидеры побуждают своих работников прежде всего заботиться о себе, о своей личной жизни, потому что такие руководители знают, что это поможет сотрудникам стать лучшими версиями себя в более продуктивной и инициативной рабочей среде. Тройной выигрыш работодателей, клиентов и коммьюнити имеет еще один бонус — понимание того, что вы помогаете создать мир, в котором каждая жизнь наполнена смыслом.

Обучение счастью

Я думаю, что когда мы как люди «застаиваемся», мы утрачиваем ощущение контроля над жизнью или чувствуем, что перестаем расти и развиваться — это-то и создает неудовлетворенность, несчастливость.

Счастье в большой мере произрастает из ощущения автономности, возможности учиться новому, развиваться как личность, проходя различные стадии нашей жизни. Очень важно отмечать вехи, достижения, особенно когда мы обучаем счастью детей. Мы должны праздновать наши победы на долгом пути. Я наблюдала, как эти приемы работают и со взрослыми, и с детьми.

Для взрослых у нас есть упражнение, которое называется «Счастливое сердце»: подумайте о победах и неудачах в вашей жизни. А потом спросите себя: «Какими ценностями я тогда руководствовался, а какими — нет?» Некоторые люди больше всего ценят безопасность, другие — свободу, третьи — отношения. А что более всего важно для вас?

Мы верим в то, что устойчивое счастье приходит от понимания и принятия побед и неудач. Честно посмотрите на эти периоды вашей жизни, приведите в соответствие ваши ценности и то, как вы живете, создайте разумный план, по которому жить, — и вы найдете способ быть устойчиво счастливыми, что бы ни происходило в мире.

Дженн Лим лично расскажет о культуре счастья как ДНК компании в условиях новой реальности, о кейсах и инструментах адаптации корпоративной культуры, которые она с командой DH сейчас внедряет в компаниях Facebook McDonald’s и Starbucks, на Global Inspiring Forum, в Киеве, 27 ноября 2020.

Здесь вы можете прочесть подробнее о Global Inspiring Forum.

Фото из личного архива Дженн Лим.