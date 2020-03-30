Эмпатия: 10 стратегий, чтобы научить детей сопереживанию

Линда Стэйд, педагог, исследователь в колледже Санта-Мария в Западной Австралии, считает, что даже самые славные дети проходят стадии развития характера, когда им сложно сопереживать кому-то и быть добрыми. Почему? Как это понять и все же достучаться до юных сердец?
Два типа эмпатии
Существуют эмпатия аффективная и эмпатия когнитивная. Аффективная — это та спонтанная, которую мы ждем от детей, сопереживание, которое идет от сердца. Ее человек имеет от рождения: мы улыбаемся в ответ на улыбку, мы расстраиваемся, если кто-то плачет. Аффективная эмпатия присутствует в людях в разной степени, но есть она у всех. Как внутренний свет. К сожалению, иногда мы сознательно эту эмпатию выключаем. Почему дети и подростки отключают аффективную эмпатию?
- их эмоциональный интеллект еще не вполне развит
- эмпатия делает человека уязвимым, а они боятся этого
- эмпатия может противоречить чувству принадлежности к группе, а это для них часто важнее
Психолог Джейн Карминьяни говорит: «Буллинг и проблемная дружба коренятся в деперсонализации: дети оправдывают свои действия или игнорируют чувства других детей. Обижать других дает кратковременное удовлетворение: повышение статуса в группе сверстников, чувство принадлежности, репутация и так далее. Они не в состоянии взвесить последствия своих действий. Если у ребенка трудный период в жизни, он будет абстрагироваться от личности обижаемого им человека еще больше. Фокус внимания ребенка — на нем самом и собственных нуждах. Поэтому нам нужно задействовать когнитивную эмпатию.
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Когнитивная эмпатия
Когнитивная эмпатия — это когда мы решаем представить себя на чьем-то месте, когда мы осознанно смотрим на реакцию другого человека. Это попытка почувствовать то, что чувствует другой человек, чтобы понять его и лучше взаимодействовать с ним. Это как сделать наш внутренний свет ярче. И такой эмпатии мы можем учить детей.
1. Подавайте пример
Прежде, чем требовать чего-то от ребенка, присмотритесь к себе: эмпатичны ли вы? Могли бы вы быть эмпатичнее?
2. Учите, что эмпатия — это…
- слушать и понимать
- принимать новые идеи
- становиться достаточно чувствительными, чтобы почувствовать другого
- чувствовать вместе, а не вместо кого-то
- убрать фокус внимания с себя и концентрироваться на ком-то другом
3. Учить, что эмпатия — это не…
- жалость или осуждение
- искать «положительные стороны» в чьем-то несчастье
- обесценивание чьего-то опыта путем сравнения с вашим собственным
- ждать вашей очереди, чтоб высказаться, но не слушать
- критиковать и унижать.
4. Формируйте чувствительность
Карминьяни говорит: «Формирование чувствительности — это начало формирования эмоционального интеллекта в наших детях. Чувствительность — это нечто более честное и настоящее, чем то, что они видят по телевизору или в соцсетях. Они должны видеть ее в значимых взрослых и в своей жизни».
5. Слушайте и учите слушать
Развивайте в себе и детях способность активно слушать слова и считывать язык тела, давать feedback и проверять, правильно ли понято то, что говорит и чувствует собеседник.
6. Ограничьте использование соцсетей
Цифровое взаимодействие отдаляет детей от них самих. От собственных чувств и мыслей. Больше живого взаимодействия!
7. Никогда не останавливайтесь в практике сопереживания
Учить эмпатии надо с самого раннего возраста, но никогда не прекращать работать над этой способностью. Начинайте с эмпатии в адрес братьев и сестер, животных, маленьких детей. «Как себя чувствует котик, когда ты его тянешь за хвост?» Позже подключайте друзей и персонажей мультиков. Постепенно приучайте детей думать о людях любого возраста, находящихся в ситуациях, совсем непохожих на ситуацию вашего ребенка.
8. Читайте им много и часто
Читайте не только маленьким детям. Старшим детям тоже полезно читать, чтобы иметь возможность обсудить прочитанное. Отдавайте предпочтение художественной литературе для детей, именно она не просто развлекает, а и учит детей понимать чужую точку зрения.
9. Путешествуйте вместе
Не заботьтесь о 5-звездочном комфорте. Среди путешественников вы не найдете много лицемеров и буллеров. Путешествуя, люди начинают понимать, что мир намного больше их самих. Люди узнают о том, как живут другие и почему ценны эти другие.
10. Привлекайте их к добрым делам
Волонтерство — очень ценный инструмент. Если ребенок видит, как живут люди с инвалидностью, как люди борются с болезнями, как живут бедные люди, это помогает ему развить эмпатию. Кроме того, помогать приятно.
Важно понять, что эмпатия борется с желанием соответствовать, со страхом не оказаться достаточно хорошим, со многими другими мотивами. Но развивать ее — правильно и хорошо, хоть и нелегко. Эмпатия может стать светом там, где в людском взаимодействии царит темнота. Включим же ее на полную!
Источник: lindastade.com
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