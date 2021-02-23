Как и зачем города трансформируют заброшенные заводы и фабрики

Катерина Заславская Директорка Киевского офиса ЮК ILF, экспертка по построению HR-систем, карьерная консультантка.

О том, что такое ревитализация культурного и промышленного наследия мы рассмотрели в прошлой статье. Основной посыл в том, что ревитализация — это не только про коммерческую выгоду, но также про вовлечение культурных и социальных проектов, уважением к исторической памяти и вовлечение сообществ. Однако сакраментальный вопрос в этом всем процессе — “Зачем?”. Не проще ли разрушить до основания и так уже видавшее виды здание, чтобы построить на его месте что-то новое и прекрасное? Чем разводить бурную деятельность с перестройкой старой рухляди и вовлечением разных лиц и проектов.

Технически да, проще. Но не всегда возможно и целесообразно. Во-первых, утилизировать большие промышленные площади иногда бывает дороже, чем их перестроить. Во-вторых, множество потенциальных объектов для ревитализации — это памятники культуры, а значит они имеют историческую ценность и охраняются законом. Если в Украине “де-юре” не все они имеют такой статус (но “де-факто” ими являются), то в западных странах все больше таких памятников ежегодно получают охранный статус. Изначально в реестры наследия, в основном, заносили религиозные сооружения и, например, дворцы, но с течением времени спектр исторически ценных объектов расширился — ими стали деревянные постройки определенной эпохи или индустриальные объекты. В Украине этот тренд тоже виден. Если в 2012 году в реестр недвижимых памятников были записаны 4555 объектов, то в 2016 — уже 6657. Поэтому пустующие старые здания для многие городов и стран — это вызов, ровно, как и ресурс для развития. Как справились с этим вызовом разные города? Рассмотрим три истории.

Ландшафтный парк Дуйсбург-Норд, Германия. Главная изюминка этого парка — что построен он на территории бывшего сталелитейного завода “Майдерих”. Сам процесс неспешного переоборудования огромного завода в парк продлился около 20 лет, после вывода завода из эксплуатации. Фото доменной печи бывшего промышленного гиганта уже стали своеобразной визитной карточкой как самого парка, так и города Дуйсбурга, индустриального и особо ничем не примечательного региона в прошлом. Но куда теперь приезжают толпы туристов, чтобы посмотреть на один из самых впечатляющих индустриальных парков мира. До пандемии на его территории проходило около 250 событий в год, не считая регулярных пикников, кружков скалолазания, велосипедных прогулок и других увеселительных занятий для местных жителей.

Соляная шахта в Величке, Польша. В далеком 1247 году в Величке начали промышленную добычу соли, которая продолжалась 7 столетий. Сверхчеловеческими усилиями 10 поколений шахтёров вырыли огромный подземный лабиринт, высотой в 9 этажей. Сегодня в этих соляных залах более миллиону туристов в год показывают как происходит технологический процесс добычи соли — шахта в Величке стала известным музеем. Также в соляной шахте много возможностей для досуга — там же можно провести конференцию, пообедать, послушать концерт или устроить свадьбу. Только бронировать большие мероприятия желательно очень заранее.

Promprylad.Renovation, Украина . В центре Ивано-Франковска стоит завод Промприлад, который год назад выкупили, чтобы переоборудовать незадействованные площади в инновационный центр, публичные пространства и офисы для различных проектов. За несколько лет идея собрала $5 млн от 409 инвесторов и 13 фондов. Этот объект активно привлекает резидентов и амбассадоров, оставляя за собой право выбирать из них ценностно близкие организации и людей, чтобы своими руками строить экосистему города. В 2020 году Ивано-Франковск возглавил рейтинг городов Украины для ведения бизнеса по версии Forbes. Неверно будет считать виновником этого прорыва исключительно обновленный Промприлад, т.к. в городе целый ряд причин, способствовавших росту. Но и преуменьшать значения ревитализации не стоит, ведь она дала мощный толчок к развитию города как магнита для инвестиций и людей.

Все три примера объединяет то, что влияние ревитализации выходит далеко за стены самого здания. При верном подходе, это не просто замкнутая система сданных в аренду помещений, а своеобразный магнит и повод приехать в конкретный город или регион, будь то с целью бизнеса или досуга. Поэтому отвечая на вопрос “Зачем городам ревитализировать здания?”, можно выделить несколько экономически выгодных преимуществ:

Привлечение внутренних и внешних туристов в регио н. Например, количество иностранных посетителей шахты в Величке составляет 56%, и этот показатель до 2020 года продолжал расти. При том, что Величка — это небольшой город под Краковом с населением до 25 000 человек. Да, им повезло иметь под боком такой интересный объект как соляная шахта, но во многих небольших городах можно найти свои “изюминки” и преимущества. Еще этот феномен называют “Эффектом Бильбао” по аналогии с созданием филиала Музея Гуггенхайма в Бильбао, Испания. Благодаря чему появление одной знаковой постройки привело к преобразованию целого города и его узнаваемости во всем мире.

Развитие туристической инфраструктуры. Когда количество туристов ежегодно в три раза превышает количество жителей города, то появляются новые возможности для развития отельно-ресторанной сферы, сувенирной продукции, экскурсионных маршрутов и т.д. Даже если ревитализированный объект больше про бизнес-мероприятия и выставки, это не отменяет необходимости приезжим где-то селиться и обедать, как и интересно проводить время, свободное от встреч и переговоров. Повод для новых людей приехать в город — это также повод для местного бизнеса и инвесторов расширить свои возможности, создав больше предложений и рабочих мест.

Развитие бренда города. Вероятно, Бильбао бы вряд ли появился на туристических маршрутах мира, если бы там не был создан впечатляющий музей современного искусства. Та же участь бы постигла Величку, Дуйсбург, немецкий Эссен и польский Лодзь (в Лодзе несколько ревитализированных объектов, которые по сути и являются топ-местами для проведения досуга в городе). Ревитализация — это необычно и глобально, подобные проекты впечатляют и привлекают внимание. Поэтому построение стратегии развития города на основе подобных кейсов может стать хорошей возможностью и конкурентным преимуществом, т.к. каждый объект уникален, имеет свою историю и атмосферу, цели и назначение. Этим приемом хорошо воспользовался Ивано-Франковск и, например, потенциально интересной возможностью это выглядит для Харькова, где большой неиспользованный ресурс зданий имперской и советской эпох. Или Кривого Рога, который уже смотрит в сторону промышленного туризма.

Так можно сделать вывод, что ревитализация — это непросто, порою долго и дорого, но она может принести свои очень эффектные и долгосрочные плоды. Особенность таких проектов в том, что каждый из них уникален, поэтому важно заранее продумать всю концепцию и стратегию развития, понять какой результат ожидает собственник и другие стейкхолдеры, каково влияние проекта на город и регион. И шаг за шагом делать.

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