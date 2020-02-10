Как окружение меняет наши возможности

Стать известным спортсменом, автором бестселлера или супермоделью может каждый, кто к этому стремится. Особенно если вам помогает окружение. Однако не всегда речь идет о поддержке. Очень часто, оказываясь в новом кругу людей, многое зависит от нашей ответственности, желания и стремления двигаться дальше. Но окружающие все равно нас многому учат. И благодаря примерам в этой статье становится понятно, что уроки жизни могут быть абсолютно разные.

Простая арифметика

Многим известна следующая формула: «Суммируйте зарплату трех людей, с которыми вы больше всего общаетесь, и вы получите среднюю цифру своего дохода на ближайшие полгода». Согласно этому утверждению, окружение делает нас. Но так ли это на самом деле, мы можем убедиться на собственном примере.

Что касается дохода, то существует другая, более жесткая арифметика. Подумайте, сколько бы вы хотели зарабатывать? Укажите точную цифру. А теперь отнимите от нее вашу сегодняшнюю зарплату. Как вы думаете, что означает полученная сумма? Напишите 3-5 вариантов. Постарайтесь не читать дальше и честно выполнить задание. Если вы справились с ним, то можно узнать правильный ответ.

Кому-то вряд ли понравится такая формулировка, но полученная в итоге цифра – это цена вашей безответственности на сегодняшний день.

Что касается окружения, то существует много примеров, когда между ним, ответственностью и доходом проходит очень тесная связь.

Нельзя ставить только на одну лошадь

Много лет назад, когда супермодель мирового уровня Синди Кроуфорд только начинала карьеру, ее заметил профессиональный фотограф Виктор Срибнески. По словам Синди Кроуфорд, это он научил ее быть моделью. Девушка приходила к нему в студию пять раз в неделю и работала весь день. Успешный и знаменитый уже в то время фотограф не раз говорил ей, что никто не будет снимать ее так хорошо, как он.

Но однажды Синди Кроуфорд поступило заманчивое предложение отправиться на Бали и поучаствовать в фотосессии. Виктор Скрибнески был против этого. Мало того, он предупредил, что больше не станет с ней работать, если она согласится и уедет.

Положение было не самым приятным, ведь начинающая модель зарабатывала именно благодаря работе с этим фотографом. Девушка попросту могла остаться ни с чем, если бы на Бали у нее ничего не вышло. Но она рискнула, так как понимала, что нужно расти дальше.

К счастью модели, все вышло наилучшим образом, но этот опыт научил ее, что всегда нужно иметь план Б.

Только спустя много лет Виктор Скрибнески позвонил супермодели, и они помирились. Но на тот момент ее выбор уйти от него и работать самостоятельно был очень рискованным. В дальнейшем модель сознательно поддерживала отношения с несколькими фотографами, чтобы не ставить все сбережения на одну карту.

Эту историю Синди Кроуфорд рассказала в одном из выпусков «Мастер-класс от звезд», который организовала Опра Уинфри, чтобы поделиться опытом с другими людьми, кто делает первые шаги в карьере.

Одним сыном больше

Один из запоминающихся фильмов с актрисой Сандрой Буллок «Невидимая сторона». В основу картины легла реальная история о профессиональном спортсмене, которого знает вся Америка. Майкл Жером Оэр родился в неблагополучной семье – его мама была наркоманкой, а отца убили в тюрьме, но благодаря приемным родителям Лиэйнн и Шону Туи он смог повысить успеваемость, поступить в колледж и в дальнейшем стать одним из выдающихся спортсменов США.

Сегодня можно с легкостью найти Лиэйнн и Шона Туи в «Фейсбуке» и убедиться, что в них столько же энтузиазма, драйва и стремления помогать людям, как это показано в картине.

Эта пара приняла и вырастила Майкла как собственного сына, хотя у них были свои дети. Лиэйнн и Шон видели его потенциал и всячески помогали парню раскрыться и показать, на что он способен. Судя по тому, как закончили жизнь его друзья, с которыми он жил до встречи с семьей Туи в бедном районе, то Майкла ждала не самая лучшая участь.

Однажды в Дании

На сегодняшний день книг с названием «хюгге» очень и очень много! На них уже даже не обращаешь внимание. Но одну из них мы вам советуем прочесть. «Хюгге, или Уютное счастье по-датски», автором которой является Хелен Расселл.

Вы наверняка не сможете оторваться от этого произведения, настолько увлекательно в нем описаны нравы, история, культура и образ жизни датчан. В силу защиты авторских прав мы не можем поделиться отрывками, но книга того стоит, чтобы ее приобрести.

Как влияет не просто окружение, а другая культура и традиции на человека, можно убедиться на примере Хелен Расселл. Несколько лет назад британская журналистка была вынуждена переехать в Данию, так как ее мужу предложили интересную работу в компании LEGO. Кстати, здесь же, на полуострове с красивым названием Ютландия, находится самый большой в мире «Леголенд»!

Хелен ничего не оставалось, как упаковать чемоданы и поехать с мужем. Вообще-то супруги уезжали в Данию на время контракта, но живут там до сих пор. Они в восторге от этой страны!

То, как повлияло на ее жизнь окружение, да и в целом вся страна, можно понять благодаря этому произведению. Хелен Рассел стала автором бестселлера, вскоре ее пригласили выступить на TED, она продолжает профессионально расти.

В мире предостаточно примеров, которые показывают, как окружение может повлиять на человека. Но даже вышеописанные истории дают понять, что самое главное – это наша личная ответственность за то, что мы выбираем. Готовы мы рисковать или нет, можем ли принять чей-то опыт и расти, влюбимся в другую страну или будем сетовать, что в ней живем, – это наш личный выбор. Мало того, мы сами являемся частью окружения и, возможно, влияем своими поступками на других людей.