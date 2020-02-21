Как распознать проблемного работника на собеседовании

Если у нового работника с работой не ладится, то, скорее всего, дело не в его некомпетентности. Чи Хуанг, сооснователь и СЕО торговой компании Boxed, считает, что основной проблемой является неумение работать с другими людьми. Но как узнать об этой проблеме заранее и не нанимать такого работника? Есть три контрольных вопроса, которые важно задать кандидату на собеседовании.

Хуанг сам разговаривает с кандидатами, которых его HR-менеджеры отобрали как потенциальных сотрудников, оценивая их компетенции. Сам СЕО говорит, что ему достаточно 20-30 минут, чтобы понять, кто перед ним: будущий работник или проблема.

1. Расскажите о себе, не упоминая того, что уже есть в резюме

Так звучит первый “проверочный” вопрос. Хуанг говорит, что такое простое задание может быть на удивление сложным для кандидатов. Некоторое никак без резюме не могут: “Я учился в университете” или “Я как-то работал в такой-то компании”, а иногда люди выдают очень неожиданные ответы: “У меня ужасные отношения с братом”, например. Многие люди сворачивают на темы еды и путешествий, и тогда Хуанг спрашивает: “А какое путешествие у вас было лучшим, какое — худшим?” или “Какое блюдо вам больше всего нравится, а какое — нет?” Зачем это? Хуанг объясняет:”На работе человек проводит большую часть времени. И если нам с этим человеком надо будет работать вместе, я хочу узнать, может ли он поддерживать обычный разговор”. Хуанг говорит, что немаловажным являются и наблюдения по поводу открытости и любознательности кандидата — в его компании это важные качества.

2. Вопрос без правильного ответа

Это действительно уловка, своеобразная проверка критического мышления. Таким вопросом может быть, например: “Какая страна первой введет запрет на вождение автомобилей для людей? В каком году это случится?” Хуанг говорит, что дает возможность кандидатам подумать, не торопит с ответом. Он утверждает: “Самый неправильный ответ — это когда человек впадает в ступор и говорит: “Я не знаю”. Лучшие ответы я получал от людей, которые, поразмыслив, говорили: “В таком случае, каждая машина должна была бы иметь автопилот. Иначе как сделать вождение нелегальным?” Такой ответ показывает, что человек смотрит на проблемный вопрос глубже, “зрит в корень”.

3. Оцените свое знание технологий по шкале от 1 до 10

Все, кто уверенно оценивают свои знания на 9 или 10, не проходят проверку. Хуанг поясняет: “Да, можно быть экспертом в некоторых областях, но экспертом во всех технологиях вообще — это вряд ли. Ведь индустрия технологий быстро меняется, никто не знает, что произойдет в следующие 10 лет. А люди, которые думают, что знают все, обычно ужасные зазнайки и с ними неприятно работать.” Знание технологий — важная компетенция для Boxed, являющегося онлайн-ритейлером, поэтому в других компаниях вопрос можно заменить на более близкий к сфере деятельности. Вся экономика меняется быстро, поэтому такой вопрос уместен на любом собеседовании.

Хуанг добавил: “Мне нравится эта методика трех вопросов. Во-первых, иногда люди дают очень запоминающиеся, оригинальные ответы, о которых я с удовольствием вспоминаю. Во-вторых, вопросы о путешествиях и еде всегда создают ощущение общности, сопричастности, создают связь между нами”.

Источник: ideas.ted.com