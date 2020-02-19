Лучше одной: Что делать, если супруг не поддерживает вашу карьеру

Авива Виттенберг-Кокс, СЕО одной из крупнейших консалтинговых фирм — 20-first, и экспертка в вопросе гендерного баланса в бизнесе, говорила с успешными предпринимательницами разных возрастов. В откровенных беседах выяснилось, что если женщине, заинтересованной в успехе, не удается найти спутника жизни, который разделял бы ее устремления, то лучше обойтись без него.

Типичная история

Однажды мне выпала возможность провести вечер в компании восьми очень успешных женщин в возрасте от 35 до 74 лет. Истории, которые они мне поведали абсолютно совпадали с моими наблюдениями, к которым я пришла изучая пары нацеленных на карьеру супругов. Одна женщина рассказала, что ей предложили работу мечты в другой стране, но она уже несколько месяцев не может уговорить супруга присоединиться к ней за границей. Другая поведала о том, что решила взять год перерыва в карьере, чтобы придать семье большее равновесие. Третья пыталась работать в режиме неполной занятости, но быстро поняла, что так ее юридическая фирма теряет конкурентоспособность, тогда она решила посвятить время получению ученой степени, а вот ее муж продолжил строить карьеру. Все эти истории лишь подтвердили вывод, к которому я пришла: у профессиональных амбиций женщин есть шанс, если у женщины есть поддерживающий партнер, либо нет никакого партнера вообще.

Такая картина отображает дух времени: в ХХ веке мы наблюдали профессиональное восхождениеженщин. В ХХІ веке мы увидим (или не увидим), как мужчины к этому адаптируются. Это долгий и неоднородный процесс. Как говорила Мелинда Гейтс: “Наши дочери идут работать в компании, организованные для наших отцов” и, добавлю, благословляем их на браки, которые пропагандируют равенство лишь до того момента, пока успех жены не затмевает успех мужа. В подавляющем большинстве случаев, карьера жены — всегда на втором месте.

Что не так с мужьями

Нельзя сказать, что среди мужчин нет прогрессивных, поддерживающих супругов. Большинство СЕО-мужчин, с которыми я работаю, видят себя именно такими. Они счастливы иметь успешных жен, радоваться их успехам. Но только пока карьера жены не мешает их собственной карьере. Исследование, проведенное Памелой Стоун и Мэг Лавджой, говорит о том, что две трети женщин, принявших решение не работать, покинули рынок труда из-за мужей. Исследовательница Джоан Уилльямс пишет: “Многие женщины описывают своих мужей как поддерживающих. В то же время, они отмечают, что при этом мужья не торопятся брать на себя равные обязанности в семье. Делай, что хочешь, но чтобы от этого не страдали дети и дом.” Одно из исследований Гарвардской школы бизнеса говорит о том, что среди ее выпускников-мужчин более половины изначально считали, что именно их карьера главнее. Даже в семьях “просветленных” интеллигентных людей, мужчина остается традиционно более сфокусированным на карьере, а женщина — на семье. Особенно тогда, когда мужчина старше, его карьера уже достигла каких-то высот и зарабатывает он больше: как же отказаться от больших доходов в пользу гипотетического успеха жены? А тут еще и гендерный разрыв в оплате труда. И так запускается порочный круг: муж зарабатывает больше, поэтому его карьере автоматически дается предпочтение. А женщина больше занимается семьей и как раз поэтому не может развить полностью свой профессиональный потенциал. Женщина в шоке, но у не мало пространства для маневра.

Ничего удивительного

Что ж, 60% разводов в зрелом возрасте, когда дети уходят “на свои хлеба”, часто инициированы женами, которые чувствуют, что “отдали долг” семье и больше не хотят сдерживать себя в профессиональной реализации. Приходит очередь мужчины быть в шоке. Он работал, старался, выполнял то, чего от него ожидало общество — достигал, а каков результат? “Я не знал!” — говорят мне мужчины после ухода жен. Это же говорят и мужчины-СЕО, когда я объясняю, почему их лучшие менеджеры-женщины оставляют компанию. Они не думают, что женщины могут уйти, что им неприятно отсутствие признания, повышения, что им неприятно все время быть на вторых ролях. На самом деле не то чтобы эти мужчины “не знали”. Им было все равно. Они не сушали, потому что не думали, что это необходимо. Многие мужчины признавались, что списывали фрустрацию своих жен, которая была им хорошо заметна на предменструальный синдром или климакс.

Многое из того, что мы знаем о лидерстве на работе, применимо и для лучшего баланса дома. Вот несколько стратегий:

Перспектива

Обсуждайте ваши личные и профессиональные планы с партнером как можно раньше в отношениях. Периодически возвращайтесь к этой теме, пересматривайте цели. Четко говорите, какая поддержка понадобится от партнера и какую вы сами готовы дать, где еще найти необходимые ресурсы.

Активное слушание

Чаще всего женщины жалуются на то, что не чувствуют себя услышанными. Мужчины жалуются, что их не ценят. Что ж, организовывайте регулярные сессии активного слушания, например, раз в месяц. Внимательно слушайте. Повторите, что услышали. Уточните, если нужно. Теперь ваша очередь говорить. Звучит странно? Зато именно этот прием может спасти ваш брак.

Обратная связь

Обратная связь нужна всем, в домашних обязанностях тоже. Формула такая: пять позитивных комментариев на одно полезное действие или конструктивное предложение. Хвалите, хвалите, хвалите. Мы любим, когда нас хвалят, особенно те люди, которые нам дороги. Вам кажется, что это будет выглядеть фальшиво и нелепо? Вы перестанете так думать, когда увидите счастливые глаза вашего партнера. Если ваш партнер не желает “раскрываться”, подумайте, почему. Спросите у себя. Возможно, вам необходимо узнать себя лучше и работать над собой.

Высокие стандарты

Раньше у женщин было больше страхов, чем денег. Женщины боялись быть брошенными и оказаться в бедности с детьми. Теперь, когда все больше женщин независимы финансово, они поднимают стандарт в отношениях. Женщины хотят любви, признания, поддержки на работе и дома. Если женщин не поддерживают на работе — они уходят, часто основывают собственные компании. То же самое происходит и если женщины не чувствуют себя любимыми в браке — они уходят. Для того, чтобы этого не допустить нужна осознанность. Компании должны менять культуру и системы. Дома нужно давать возможность раскрыться потенциалу каждого из партнеров, нужно активно слушать, помогать друг друг другу, искать обоюдные компромиссы. Все, что меньше этого — вчерашний день.

Источник: hbr.org