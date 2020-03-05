Начните с себя: Три главных совета для лидеров

Бизнес-консультант Ларс Садменн утверждает, что, принимая руководящую должность, мы думаем о лидерстве как и о родительстве: мы представляем, как ловко и разумно мы справимся с задачами, какие мы замечательные в этом специалисты и каких потрясающих результатов добьемся. Но как в родительстве, так и в лидерстве есть много факторов, из-за которых этим иллюзиям суждено разбиться вдребезги. Как стать эффективным лидером? Прежде всего, нужно стать лидером для самих себя.

Трудно быть боссом

Ларс Садменн, который сейчас консультирует топ-менеджеров больших корпораций, сам тоже когда-то был топ-менеджером. Он вспоминает свое воодушевление перед первым рабочим совещанием в качестве руководителя компании. Ему казалось, что он абсолютно готов к этой роли и никаких трудностей с лидерскими качествами у него нет. Однако это первое совещание показало, что это не так: сотрудники засыпали его рабочими вопросами, в которых он увяз. Через некоторое время ему пришлось признать, что у лидеров, как и у всех остальных работающих людей есть слишком много работы и слишком мало времени, чтобы сделать все. Многие, особенно начинающие, лидеры мечутся от одной задачи к другой в тщетных попытках выглядеть эффективными. Они плохо видят приоритеты и стратегии, и слишком полагаются на то, что подчиненные сами все организуют и сделают. Садменн нашел решение этих типичных проблем в философии Марка Аврелия, римского императора и стоика. Вместо того, чтобы тратить все свое время на то, чтобы направлять других, Марк Аврелий сосредоточился на том, чтобы стать лидером для самого себя. Также Садменну пригодилось выражение Ди Хока, основателя Visa: «Если вы хотите быть лидером, посвятите как минимум 40% своего времени на то, чтобы научиться управлять собой». Садменн нашел эти советы очень полезными и как лидер, и как специалист, консультирующий тех, кто хочет стать лидерами. Он вывел три фундаментальных правила развития лидерства.

Знайте свои недостатки

Лидеры должны знать о своих слабостях и предубеждениях. Это ключевая информация для руководителя, но получить ее бывает нелегко, потому что нелегко получить объективную обратную связь от коллег и подчиненных. Даже если вы заверите их, что за правду им «ничего не будет», мало кто решится высказать ценную критику. Вместо этого Садменн предлагает технику «Проверка черт характера». Подумайте о ком-то, с кем вы работали раньше и кто, по-вашему или по мнению других, бы плохим лидером. Что такого делал этот человек, что снискало ему такую дурную славу? Затем спросите себя, не ведете ли вы себя точно так же? Затем оцените каждую из плохих черт у себя самого по шкале от 1 до 5: дайте себе 1, если вы совсем не такой, и 5 если поступаете точь-в-точь как тот плохой лидер. Возможно, вы работали под началом человека, который не давал подчиненным информации достаточно, чтобы они эффективно справлялись со своей работой. Возможно, у вас был начальник, озабоченный микро-менеджментом. Или орущий босс. Или руководитель, который заводил любимчиков. Или просто начальник, у которого было плохо с навыками коммуникации. Не удивляйтесь, если вы найдете какие-то их черты у себя. Садменн говорит: «То, что нам не нравится в других, часто резонирует с тем, что есть в нас самих». После того, как вы определили свои слабые пункты, выработайте план по их улучшению. Проводите подобную «проверку» раз в месяц.

Проводите ежедневный «аудит»

Посвятите 5-10 минут каждого дня размышлению о том, какими были недавние вызовы, как вы с ними справились и какие вопросы ждут вашего решения. Марк Аврелий проводил подобный «аудит» по вечерам, Садменн советует делать это за утренним кофе. Можно задать себе такие вопросы: «Каким лидером я был вчера? Как лидер, которым я хочу быть справился бы с моими вчерашними вызовами? Что я мог сделать по-другому?» Запишите ваши ответы, чтобы вернуться к этим мыслям и усвоить уроки.

Научитесь управлять своими эмоциями

Неважно, сколько времени вы будете проводить в анализе и размышлениях, но всегда будут коллеги или подчиненные, которые будут сердить или раздражать вас. Всегда будут моменты, в которые вам захочется заявить: «Да прекрати же это!» В этом случае вам пригодится практика «переформатирования». Когда момент раздражения наступает, спросите себя: «Насколько это важная проблема прямо сейчас по шкале от 1 до 10?» Если важность проблемы 9 или 10, то ее нужно решить в текущий момент. Но в большинстве случаев сама проблема, нарушающая ваше спокойствие, совсем не так остра. Все, что по степени важности меньше 6 баллов, может быть решено, когда вы успокоитесь. В таком случае, можно физически выйти из контакта: «Сейчас я не могу уделить этому внимание, спешу, скоро вернусь и мы обсудим это» или возьмите паузу на размышление: «Дайте мне немного подумать о том, что вы сказали». А затем поразмыслите: «Как справился бы с этой ситуацией лидер, которым я хочу быть?» И у вас будет правильный ответ.

Источник: ideas.ted.com