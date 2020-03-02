Надо поговорить: 3 ключа к неприятному разговору

Подобные разговоры как туча, как дамоклов меч — висят в воздухе и никто не решается их начинать. Эта ситуация может случиться в любой группе: в семье, на работе, в спортивной команде. Кто-то должен взять на себя инициативу и начать этот необходимый и неприятный разговор. О зарплате, об обязанностях, об эффективности, о целях. Чего бы он ни касался, нужно помнить о трех главных моментах для того, чтобы он получился наиболее продуктивным и наименее травматичным.

Адар Коэн, эксперт по разрешению конфликтов, со-основатель фонда Civic Leadership Foundation, говорит, что избегать конфликтов и затягивать с такими острыми разговорами — часть человеческой природы. Кроме того, мы боимся, что от разговора получится только хуже, но, считает эксперт, откладывание разговора ведет только к повышению фрустрации и напряжения, ухудшению коммуникации, исчезновению доверия. Если вы поняли, что «разговор назрел», лучше подготовиться к нему и начать.

Двигайтесь навстречу конфликту

Не убегайте от конфликта — двигайтесь ему навстречу. Коэн рассказывает о своем опыте переговоров в тюрьме графства Кук, что в Иллинойсе — одной из самых больших в США. Разговор был о том, как помочь людям, которые выходят на свободу интегрироваться в общество и не угодить снова за решетку. В обсуждении участвовали бывшие члены банд, бизнесмены, пенитенциарные полицейские, социальные работники, духовенство, представители мэрии и все эти люди не привыкли сотрудничать друг с другом. Когда дискуссия началась, она быстро превратилась в бедлам. «Что я ни пробовал с ними — ничто не могло вернуть разговор в конструктивное русло. Во время перерыва я обратился к пенитенциарному полицейскому офицеру, который за все утро не проронил ни слова. «Послушай, парень, как думаешь, что мне еще сделать, чтобы все угомонились?» То есть я начал движение навстречу конфликту. Удивительно, но офицер не обрушился на меня. Он понял абсурдность ситуации, засмеялся, создался момент открытости с ним как с участником. И дело пошло на лад. Конфликт — это информация, которая при надлежащем обращении, создает возможности».

Действуйте, словно вы не в курсе ситуации

Даже если вам все известно о конфликтной ситуации, действуйте так, будто ничего о ней не знаете. «После того, как тот офицер засмеялся, я спросил его: «Что люди понимают не так о вашей работе?» Это еще один способ спросить о том, в чем вас не понимают. Лицо этого офицера изменило выражение и он ответил: «Люди думают, что мне нормально все то, что я вижу, что мне нормально держать других людей в клетках. Ничего нормального в моей работе нет». Когда перерыв закончился, Коэн задал тот же вопрос этому офицеру, но только перед аудиторией. Искренний ответ его заставил открыться всех остальных участников дискуссии. «Дальше я просто задавал вопросы, а они говорили о том, что делают, как это непросто и как это часто смотрится со стороны. Они наконец слышали друг друга. Нужно задавать вопросы о том, что люди переживают, и слушать их ответы. И чем лучше вы слушаете, тем больше важного скажут люди. Когда говорите вы сами, обязательно поделитесь тем, что испытываете вы, воздержитесь от поверхностных советов и комментариев. Разговор получается долгим, но это необходимо для того, чтобы найти решение вопросов».

Соблюдайте тишину

Молчание может быть вызовом, большинство людей не могут выдержать неловких пауз и бросаются их заполнять. Но молчание может также заставить говорить тех, которые еще не высказались. Постарайтесь выработать в себе позитивное отношение к тишине. Коэн говорит: «Самый большой прорыв в решении конфликта, которому я был свидетелем, произошел после небольшого периода молчания. Не спешите на помощь другим, чтобы убрать неловкость паузы. Наоборот, покажите им, что момент тишины — это нормально».

Коэн делится случаем, который произошел между противоборствующими группами в Северной Ирландии. «Во время одной из встреч мы услышали слова человека, который до этого момента молчал. Он говорил о своем опыте новоприбывшего в Белфаст, когда он, уставший, ехал с работы в автобусе и его неожиданно окружили какие-то люди. Они почти навалились на него, шипели ужасные угрозы. Мужчина рассказывал, как его сердце колотилось и как он вцепился в поручень и едва доехал до остановки, чтобы выбежать из автобуса. Он очень испугался за свою жизнь в тот день, а ведь он так надеялся, что переехав в Ирландию из Сомали, он не будет больше бояться за свою жизнь. Все остальные в комнате молчали: и католики, и протестанты. Вдруг религия перестала иметь значение. Люди стали высказываться по очереди: «Это неприемлемо». «Это не Белфаст». «Это не то, какими мы хотим быть».

Коэн, работая с конфликтами по всему миру, видел, как решение начать трудный разговор может изменить жизнь, открыть новый взгляд на жизнь, начать сотрудничество, ранее немыслимое. «Каждый из нас может изменить мир. Разговор может создать будущее. Начинать ли его — зависит от нас».

Источник: ideas.ted.com